Jet jako Fico 9. května do Moskvy? Otázka zní jinak: přiznat Rusům lví podíl na osvobození?

Ve středu slovenský premiér na Facebook napsal, že prezident Putin ho pozval do Moskvy na 9. květen, Den vítězství, osmdesáté výročí porážky Hitlera, a on, Fico, to pozvání vítá. Prostě přijede. Tak jako srbský prezident Vučič a snad i další. Byl by to průlom, neboť západní lídři do Moskvy už skoro tři roky – od ruské invaze na Ukrajinu – nejezdí.

Fico je opět terčem kritiky. Shrnul to europoslanec Ondřej Kolář (TOP 09): „Každý, kdo ho poslední dobou sleduje, ví, že je to proruský mafián. A že se jede klanět Putinovi? To není překvapení. Novinkou je jen to, že se za to stydí čím dál méně.“ Tomu asi dost lidí zatleská. Ale upřímně, není to ukazování prstem na Fica už poněkud laciné?

Bylo to skutečně osvobození

Zásadní otázka přece nezní, zda jet, či nejet do Moskvy. Z českých představitelů tam nevyrazí jistě nikdo. Nikdo z nich by nejel do Moskvy v situaci, kdy na Ukrajinu denně dopadají ruské rakety. Pro nás je důležitější otázka, jak pojmout události související s 80. výročím konce války, porážky nacismu a osvobození. Zda veřejně přiznat, že bez Rusů by Hitlera porazit nešlo. Že na osvobození Československa měli lví podíl.

Svým způsobem už to běží. Vždyť 6. října jsme si připomínali boje na Dukle, kde Svobodova armáda bojovala ve formaci maršála Koněva. 27. ledna uplyne 80 let od chvíle, kdy Koněvovi vojáci osvobodili vyhlazovací lágr Osvětim. A pak to bude pokračovat až do května, dobytí Berlína a osvobození Prahy též vojsky pod velením maršála Koněva.

Jak to máme veřejně připomínat? Jak se k tomu stavět? Zde neplatí žádný univerzální návod. Poláci rok 1945 za osvobození nepovažují, neboť měli vlastní silný odboj, Zemskou armádu, jež se té Rudé přinášející bolševismus vzpírala. Ale u nás byl pocit osvobození Rusy dost autentický. Což zcela nesmazala ani sovětská invaze v roce 1968. Ba ani Husákova normalizace, kdy se stavěly pompézní pomníky. I pomník maršála Koněva v Dejvicích. Ale upřímně, zkuste najít zemi, ve které na pompézní pomník nenarazíte.

Mají se ty pomníky odsunovat do depozitářů (jako ten Koněvův z Dejvic v roce 2020)? Nebo dokonce bourat, jak se to občas dělá v Polsku či v Pobaltí? Či to nadcházející výročí pojmout v rámci důstojnosti vůči někdejším osvoboditelům i vlastní sebeúcty? Tyto věci u nás stojí za zamyšlení, nikoliv primárně to, zda 9. května jet, či nejet do Moskvy.

Byli Sověti horší než nacisté?

Vraťme se ještě k Ficovi. Nechme teď stranou jeho plán jet osobně do Moskvy a zkusme se podívat, jak text na Facebooku uvedl: „Rudá armáda a národy bývalého Sovětského svazu sehrály nezastupitelnou roli při porážce fašismu a vítězství ve druhé světové válce. Občané Slovenské republiky si s úctou připomínají všechna výročí a události spojené s osvobozováním našeho území Rudou armádou v letech 1944–1945…“

Čiší z toho ideologický jazyk. Fico píše o fašismu, byť šlo o nacismus. Výraz nacismus právě Sověti vytěsnili (a pokračují v tom Rusové), aby německý národní socialismus neevokoval socialismus sovětský. Ale v jádru ta Ficova slova odpovídají realitě. Mohli bychom je napsat také.

Nebo už platí, že v roce 1945 byli Sověti (Rusové) horší než nacisté (Němci)? Ještě žije hrstka autentických svědků se zkušeností z koncentráků. Ti by k tomu mohli říci své.