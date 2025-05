Mezi Moskvou, Plzní a Nuslemi. Jak jsme si připomínali konec druhé světové války

U nás i jinde tudíž zpravidla schytal oprávněnou salvu kritiky. A musel vzduchem putovat dlouhou oklikou, poněvadž Estonsko, jež má s ruskou i sovětskou říší vlastní trpkou zkušenost, mu nepovolilo přelet.

Domácímu připomínání konce války dávno dominují spolky přátel historické vojenské techniky či prostě různé party nadšenců, které postupně dokázaly zrekonstruovat skoro nespočetnou armádu různých vojenských vozidel. Je nesporně potěšující a zároveň úctyhodné pozorovat nejen produkty jejich náročného renovátorského úsilí, ale i nadšení, s nímž se oni i jejich přátelé a známí navléknou do dobových uniforem a oděvů a vyrazí do akcí, jež by se daly označit za zvláštní žánr historického pouličního divadla.

A není vůbec divu, že od roku 1990 převládá západní, tedy hlavně americká technika a připomínky účasti amerických jednotek na osvobození Československa v roce 1945.

Rudá armáda totiž ztratila zbytky své popularity již v srpnu 1968. Centrem polistopadových oslav konce války se tudíž staly plzeňské Slavnosti svobody, několikadenní historicko-kulturní multižánrový festival.

Americká stopa

Nad letošními manévry především americké vojenské techniky v Plzni však symbolicky vlála belgická vlajka, jelikož akce chtěla zdůraznit účast belgických vojáků v tehdejší sestavě americké armády. Plzeň tak, v doprovodu českého prezidenta Petra Pavla, navštívil i belgický král Filip.

Ovšem americká stopa nezůstala omezena jen na západní Čechy. Skupina fanoušků historie vedená Lukášem Kulhánkem pořádá již třicet let setkání (nejen) historické techniky, doprovázené kulturním programem, pod hlavičkou Mise Velichovky – s odkazem na zvláštní misi americké armády do Velichovek ve východních Čechách, jež hodlala předat informace o německé kapitulaci polnímu maršálovi Ferdinandu Schörnerovi. Nemusel o ní vědět, a jeho nevědomost tudíž mohla způsobit ještě řadu zbytečných ztrát na životech.

Při postupu na východ se sice v rámci vzpomínkových akcí více vyskytuje technika sovětská, ale i tak má většina z nich apolitický charakter, bez vyjadřování nějaké přízně k současnému Rusku. A dlouhodobě by si více české pozornosti zasloužili Rumuni. Při osvobozování Československa jich totiž padlo nebo utrpělo zranění přes 60 tisíc – což znamená druhý největší počet obětí po vojácích sovětské armády.

Celkový počet rumunských vojáků operujících v roce 1945 na československém území, v rámci sovětských vojsk, dosáhl téměř 250 tisíc osob, což je opět staví na druhé místo po Rudé armádě. Rumuni osvobodili přes 1700 československých obcí včetně 31 měst. Jejich bojová cesta se v květnu 1945 zastavila na Vysočině.

V Praze tvořilo ústřední téma připomínání konce války Květnové povstání. Nusle dokonce zažily velkou bitvu, skoro k nerozeznání od skutečné, v níž vystupovalo na 400 dobrovolníků a opět řada kusů historické vojenské techniky včetně německé. Zmíněná pražská čtvrť se totiž stala místem těžkých bojů mezi českými povstalci a německou armádou.

České povstalecké velení

Květnové (či Pražské) povstání je pořád poněkud zasuto v českém historickém povědomí. Byť samozřejmě propuklo až v samý předvečer konce války, prokázalo, že Češi dokážou bojovat za svobodu se zbraní v ruce, a nikoliv pasivně čekat na výsledek velmocenského mariáše a pak se mu přizpůsobit. Nicméně právě tím se stalo trnem v oku komunistům a jejich historiografii, jež po desítky let kladla do popředí „spasitelské“ tanky Rudé armády, které prý přispěchaly krvácející Praze na pomoc.

Podle Vítězslava Nezvala sice Rudoarmějci „přišli včas jak legendární vojska z dávných kronik“, reálně však spíše, jak se říká, s křížkem po funuse. České povstalecké velení už totiž dojednalo s Němci jejich odchod z Prahy západním směrem. Vojenský velitel Velké Prahy generál Karel Kutlvašr, legionář a odbojář, si tím ale podepsal ortel.

Po únoru 1948 byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen na doživotí. Po propuštění z vězení na základě amnestie prezidenta Novotného z roku 1960 se musel živit jako hlídač, v Jízdárně Pražského hradu a následně v Nuselském pivovaru. V říjnu 1961, ve věku 66 let, zemřel na infarkt.

Od letoška ho ale bude v lokalitě někdejšího pivovaru, kde vzniká rezidenční čtvrť, připomínat pomník. A i v příštích letech by určitě stálo za to učinit právě z protagonistů Květnového povstání hlavní postavy našich domácích oslav konce války. Pořád k nim máme obrovský dluh a jejich odkaz zároveň zdůrazňuje hodnotu skutečné samostatnosti, cenu, kterou je za ni často nutné zaplatit.