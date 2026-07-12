Velký celostátní mejdan se v tento den v USA koná každoročně už od 40. let minulého století. Letošní kulatiny by si ale žádaly něco víc, i kdyby v čele federace aktuálně nestál milovník květnatých řečí a velkých gest. Protože tam ale stojí, pokusil se během příprav obohatit všechny ty přehlídky, ohňostroje, vyzvánění a projevy o zlatý hřeb: přítomnost prvního amerického papeže Roberta Prevosta – Lva XIV.
Oficiální pozvání papeži předal viceprezident J. D. Vance hned loni v květnu, krátce po jeho zvolení. Lev si nechal čas na rozmyšlenou, což bylo prozíravé. Vztahy mezi americkou vládou a Svatým stolcem totiž velmi brzy zaskřípaly a poté, co si obě strany vyměnily více či méně elegantní kritiku, papež nakonec pozvání odmítl.
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A hned zveřejnil alternativní program. Celý svět tak věděl, že se místo do Států vydá 4. července na Lampedusu. Na italský ostrov ve Středozemním moři, který se stal nejpozději za migrační krize symbolem naplněných, ale především zmařených nadějí uprchlíků připlouvajících ze severní Afriky k branám Evropské unie.
Vítr u Brány Evropy
A tak jsme teď papeže viděli modlit se u hrobu miminka Yusufa, utonulého v roce 2020 při ztroskotání cestou z Libye, nebo u památníku Brána Evropy, který na břehu moře připomíná dalších 26 tisíc utopených. Sledovali jsme ho, jak na zdejším stadionu slaví mši pro 50 tisíc lidí a jak se zdraví s místními, kteří od roku 2010 zaopatřili ve svém přijímacím centru na 400 tisíc lidí.
Schodiště
Po schodech se dá chodit jak dolů, tak nahoru. Podívat se na věci podzemní, přízemní, i na ty „v oblacích“, prozkoumat je u základu i je přelétnout z nadhledu. Na schodišti se dá i jen na chvíli zastavit a poklábosit – jaké je dneska počasí, co psali na internetu a co se právě semlelo u sousedů. A pak si pokračovat po svém, ale s příjemným pocitem, že máme přehled, co se děje kolem nás.
Pobavili jsme se roztomilou příhodou, kdy silný závan větru smetl Lvovi z hlavy zucchetto a odnesl je do moře (prozradím pointu, asistenti mu vozí pro podobné případy čepičku rezervní, jak bylo jasné z videa, které obletělo půl internetu).
To celé byl tak trochu i vzkaz Donaldu Trumpovi a jeho ministrům. Protože právě migrační politika se stala jádrem táhlého vatikánsko-amerického sporu. Zatímco pro současnou administrativu USA jsou přistěhovalci „kriminálníky“ a „strašlivými osobami“, na které pořádá hony a masově je deportuje za silně pochybných podmínek, Vatikán setrvale připomíná, že i ti mezi migranty, kdo případně kriminálníky skutečně jsou, mají svou důstojnost, svá práva a má s nimi být zacházeno lidsky.
Američané z Bavorska
Výslovně to Lev Američanům zdůraznil v dopise, který jim ke 4. červenci do USA poslal místo sebe. Právě přistěhovalci – stojí v něm mimo jiné – „formovali charakter amerického národa“ a jejich „naděje, oběti a přiložení rukou k dílu utvářely kus historie této země od jejích počátků“. Což jsou historická fakta, s nimiž lze těžko polemizovat.
Ostatně třeba taková paní MacLeodová získala americké občanství až jako třicátnice, v roce 1942. Jistě, to už byla paní Trumpovou, snachou přistěhovalců z Německa. Syna Donalda povila o čtyři roky později. Ze Skotska a také z Irska přimigrovali Vanceovi předkové, zatímco rodiče jeho ženy Ushi přišli do USA z indického státu s malebným názvem Ándhrapradéš.
Z mnohých jedním
Ale zpátky k papeži Lvovi (tento chicagský rodák má kořeny v Itálii, Francii a Španělsku a kromě amerického i peruánské občanství – a teď už vážně dost).
V předvečer oslav, 3. července, mu Národní ústavní centrum USA – instituce zaměřená na péči o historii, vývoj a principy americké ústavy – udělilo Medaili svobody. Každoročně ji dává někomu, kdo se ve světě zasazuje za lidská práva a svobody. Lev se k ceremoniálu připojil videomostem a i tentokrát zmínil to o migračním původu americké společnosti.
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A také něco o mottu USA „E pluribus unum“ (Z mnohých jedním). „Aby národ mohl skutečně vzkvétat, musí být opravdu sjednocen, ne však momentálními požadavky, nýbrž ideály, které v průběhu času nevyblednou,“ připojil s patosem, který ovšem papežům vcelku sluší, právě tak jako rezervní čepička. Těmito ideály jsou, dodal, právě principy rovnosti, sdílené lidské důstojnosti a základních lidských práv.
„Bůh žehnej Americe,“ zopakujme po něm závěr tohoto jeho projevu. A jak se říká mezi námi papeženci, při zdravém rozumu rač ji zachovati.