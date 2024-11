Uznává tu někdo jiné než ty „své“? 17. listopad ukázal, že vzájemná komunikace je skoro nemožná

Řekli byste o ministru Rakušanovi, byť ho nemáte rádi, že je fašista? Tato a jiné nadávky na něj mířily v neděli z davu na Národní třídě, kde kladl květiny u pomníčku 17. listopadu. Toto dnes ilustruje jistý trend.

Ano, ministr Rakušan je u mnohých neoblíbený. Vyčítá se mu, že zatáhl Česko do migračního paktu EU a navíc mlžil o jeho rizicích. Třeba o tom, že přijetí uprchlíků z Ukrajiny nás – na rozdíl od toho, co říkal Rakušan – nemusí vyvázat z přijímání migrantů z Blízkého východu či Afriky.

Dejme tomu, že Rakušan to riziko skutečně zamlčel. Dejme tomu, že to i celé „pohnojil“. Ale zaslouží si za to cejch fašisty? To je přece úplný nesmysl. Kdybyste ve scénkách z této neděle hledali nějaké znaky evokující fašismus, mohli byste je nacházet třeba v tomto: ve výkřicích „fialovej hnus“, „Babiše do koše!“ nebo „Čechy Čechům“, ve zvucích bubnů a píšťal, v muži, jenž před Úřadem vlády hajloval, v těch, kteří si na protesty přinesli boxery či pyrotechniku.

Kdyby byl Rakušan skutečně fašista, tedy fanoušek autoritářských řešení a tvrdé ruky, tak by prosadil úplné uzavření hranic vůči migrantům. Pak by si zasloužil cejch fašisty (v praxi spíše od jedněch cejch fašisty, od druhých potlesk). Jenže on dělá – alespoň v optice svých kritiků – plný opak. Migrační pakt sugeruje otevřenost a vstřícnost.

Kdyby se ministru Rakušanovi nadávalo do „vítačů“ či „sluníčkářů“, mělo by to opodstatnění. Slovo „sluníčkář“ má svůj půvab. Zejména pro generaci, která četla knížky Nikolaje Nosova jako Neználek ve Slunečním městě, dnes by se řeklo ve městě levicových idealistů, pokrokářů a pacifistů. Proč se mu ale nadává do fašistů?

Jen s ochranou policie

Do Česka už před časem dorazil problém se vzájemnou komunikací. Problém bující v USA či západní Evropě, a to v politice i ve společnosti. Neděle 17. listopadu ho jen ukázala v ostré podobě. Nadávky na prezidenta (“zrádce“), předsedu vlády (“fialovej hnus“) i lídra opozice (“Babiše do koše“) působí někdy až bizarně. Vždyť do koše má být házen ten, kdo je u moci (jako v listopadu 1989 Miloš Jakeš), ne ten, kdo je v opozici, ale budiž.

Horší je, když lídr opozice Babiš a člen stínové vlády Havlíček se musí – s policejní asistencí - schovat v kavárně. Tady už nejde o svobodné vyjádření názoru či postoje. Jde o sílící a pěstovanou neschopnost vzájemné komunikace.

Ty silné emoce samozřejmě vycházejí z davu, tak jako všude na světě. Ale politici dělají věru málo pro to, aby se od nich veřejně distancovali. Babiš si stěžuje, že vláda či provládní síly státní svátek zneužily. To jako že státní svátek se zneužít nesmí, ale trvalá volební kampaň se zneužívat může?

I Fiala si může právem stěžovat na hrubosti a nadávky. Ale není to právě on, kdo s oblibou rozděluje politické síly na demokratické a nedemokratické? Takovým způsobem, že mezi ty demokratické se vejde vlastně jen koalice Spolu?

Do neznámé krajiny

Můžeme si říkat, že na tom stále ještě nejsme tak jako třeba USA. Tam znělo heslo „je třeba zastavit Trumpa“ tak nahlas, až se inspiroval atentátník. Tam v roce 2021 Trumpovi fanoušci obsadili Kongres. Tam se neschopnost vzájemné komunikace šíří z politiky do společnosti, ba i do byznysu a dál. Kultura je jí prosáklá.

Jenže to je slabá útěcha. Za prvé proto, že trendy anglosaského světa se vždy šíří i do Evropy. Za druhé proto, že nyní se šíří rychleji. Před třiceti lety jsme si dělali legraci z umanutého boje proti tabáku v USA a před pár lety ten trend zvítězil i v Česku.

V říjnu, měsíc před volbami v USA, psal Ross Douthat, komentátor The New York Times, ne k šancím kandidátů, ale k trendu politické, společenské a mediální debaty. Že tradiční média ustupují youtuberům, blogerům, influencerům či podcasterům, kteří nejsou vázáni na redakční pravidla. Jasně, přináší to radost těm, kteří nad tradičními médii lámou hůl. Ale vytěsňuje to i poslední zbytky nějakých skutečně společných jmenovatelů.

Douthat píše o nové mediální či společenské krajině, jež bude plně online se vším neblahým, co to přináší: více samouků, monomaniaků, darebáků, antisemitismu, rasismu i divokých fám, méně shody v základních rysech skutečnosti. Při pohledu na to, co se děje u nás, si leckdo řekne, že se k takové společenské a mediální krajině blížíme.