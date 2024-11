Tady máš mávátko a na nic se neptej. Žijeme v ráji, který je třeba jen oprašovat?

Mně osobně tyhle profesionálně organizované akce spontánní vděčnosti připomínají návštěvu muzea V. I. Lenina v Lidovém domě, kterou jsem byl nucen jako školní dítko absolvovat. Zde jeden živý obraz, zde schéma, tam citát. Ano, dnes je modernější doba, neony máme zářivější, atrakce mohou být interaktivní, avšak mentální úroveň je stejně mizerná.

Skoro to vypadá, že duchovními inspirátory našich oslav změny roku 1989 jsou bratři jezuité, ti národ pro katolicismus získávali krásnými obrázky, hudbou, průvody a představeními. Byli úspěšní a mají i své čerstvé napodobitele. Má tedy smysl skuhrat, když místní populace po podobném způsobu slavení touží a s vášní je provozuje?

Duchovně jalová politická garnitura

Má. Za prvé, vždycky to tak nebylo a mnohokrát se sedmnáctý listopad stal příležitostí k debatě, o tom, zda a jakou jsme udělali chybu, případně co se dalo dělat jinak, případně jak si představujeme svou budoucnost.

Potřebujete-li inspiraci, vezměte si noviny z listopadu 1997 a let následujících. Mnozí se hádali o to, zda revoluci někdo někomu „neukradl“, protože do nového režimu vstupoval každý z nás s jinou představou budoucnosti, obrazně řečeno tehdy na konci roku 1989 chtěli mnozí návrat k reformnímu komunismu roku 1968, jiní sociálnědemokratické Švédsko a další pak kapitalismus jako v USA. Ale ať již byly představy jakkoli excentrické, nikdo se nepokoušel zakazovat alternativy.

Nikdo netvrdil, že jediná strana či uskupení má monopol na demokracii a netvrdil, že pokud ona nebude vládnout, nastane konec demokracie. Tehdy nebylo třeba nikomu vysvětlovat, že demokracie znamená především to, že se ve vládě pravidelně střídají jednotlivé strany.

Za druhé, nic netrvá věčně a proč udržovat tradici, která je jalová a slouží jen k sebepřesvědčování přesvědčených a schematizování minulosti? Za třetí, máme spoustu problémů, které jsme si způsobili sami svou minulou politikou a nesvádějme to výhradně na předchozí vládu, ať už ji reprezentoval kdokoli. Například důchody neřešila žádná vláda důsledně (s čestnou výjimkou vlády Petra Nečase), ale alespoň se debatovalo, představovaly se koncepty a protikoncepty, existovala snaha změnit systém důchodů. Současná duchovně jalová politická garnitura se do krve hádá leda o parametrické změny. Ne že by to nebylo důležité, avšak solidní perspektivu to rozhodně nevytváří.

Místo, obrazně řečeno, rozdávání mávátek a výchovy mládeže k režimní servilitě (Díky, že můžem) bychom se měli starat třeba o to, aby měli lidé kde bydlet, protože mladé dneska nejvíc děsí a znechucuje nedostupnost bydlení, ta jim způsobuje asi největší trable a to nemluvíme o environmentální úzkosti a dalších módních fobiích, které si každá generace pro své potřeby opatřuje.

Absence kritické debaty

Zkrátka chybí nám otevřená a kritická debata. Současní politici jí nejsou schopni. Vládnoucí premiér se snaží z reality vylhat billboardovými tvrzeními, že nejsme závislí na ruském plynu, dáváme nejvíc na vědu, nebo že bude-li u moci ještě čtyři roky, doženou naše platy německé. Zoufale to připomíná komunisty, kteří také slibovali všem vše bez ohledu na realitu a vydávali množství narubaného uhlí a tuny vyrobeného betonu za důkaz krásného života v naší zemi.

Ale nechme premiéra jeho osudu, vybral si jej sám. Avšak ani šéf opozice se nijak zásadně nepředvádí. Věnuje se spíš šaškovskému marketingu a těží ze skutečnosti, že vláda dělá vše pro to, aby mu preference stoupaly. Andrej Babiš se poučil právě ze ztroskotání současné vlády, která mnohokrát opakovala, že na vše má recept, aby se záhy ukázalo, že to není pravda. Vláda je v mnoha ohledech bezradná (energie, byty) v jiných úplně slepá (pracující chudí). A tak je ANO tajnosnubné a slibuje, že v důchodech něco zruší, něco opraví, ovšem pohybuje se na téže úrovni jako Petr Fiala. Toto není reforma.

Dnes se zdá, že výročí listopadu 1989 nikoho neinspiruje a to je škoda, myslím, že třeba mladí, kteří neprovozují jen servilní vděčnost, by mohli mít hodně ostré otázky, na jejichž zodpovězení nestačí stará volha Veřejné bezpečnosti (jako alegorický vůz) s patřičně nastrojeným figurantem.