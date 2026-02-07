92 pasáčků a vlk, který vůbec nebyl. Pokus o vyslovení nedůvěry byl výjimečně hloupý

Předně jde o termín hlasování, tedy ani ne tři týdny poté, co Poslanecká sněmovna stejné vládě vyslovila řádně důvěru. Až dosud byl rekord (za Nečasovy a za druhé Babišovy vlády) čtyři měsíce od vyslovení důvěry: i to bylo tak trochu opoziční furiantství, ale reálně očekávat, že se aritmetické poměry ve Sněmovně (108:92 hlasům) změnily za tři týdny vládnutí, je znakem opravdu chabého úsudku.
I délka jednání – 22 hodin – byla nevídaná, jen o čtyři hodiny zaostala za právě onou tři týdny starou, rovněž rekordní debatou o vyslovení důvěry. Navíc jako by byla její přesnou kopií: ač tématem měly být údajné výhrůžné esemesky Petra Macinky, spláchlo se v ní totéž, co v lednu: premiérův střet zájmů, nadbíhání Rusku, deficit rozpočtu...
Převratná novinka. Úspěchy opozice začneme měřit podle počtu pokusů vyslovení nedůvěry vládě
A snad nikdy ještě opozice nepřistoupila ke svému, prý vážně míněnému, pokusu o svržení vlády s takovým defétismem. Hlasování, v němž jde o každičký hlas, se z 92 opozičních poslanců zúčastnilo jen 84: třeba expremiér Petr Fiala dal přednost jakési debatě v Brně a šéf Pirátů Zdeněk Hřib sice v rozpravě vystoupil hned jedenáctkrát, ale na hlasování už si čas nenašel. A zatímco každý druhý opozičník důrazně žádal přítomnost Petra Macinky v sále, tak když vicepremiér nakonec s projevem vystoupil, měl asi jen patnáct posluchačů...
Bývaly v Česku časy, kdy bylo vyslovení nedůvěry vládě považováno za zcela výjimečný ústavní instrument. Nikdy mu nečelila první ani druhá Klausova vláda, stejně tak Zemanova či Paroubkova, jedinkrát ho zažila vláda Špidlova, Grossova či Sobotkova. Až v průběhu času se to utrhlo: kurz inflace a devalvace tohoto instrumentu zahájil za Topolánkovy vlády v roli lídra opozice Jiří Paroubek s pěti pokusy, stejnému počtu pak čelil premiér Nečas, Babiš ve své předchozí vládě třikrát a Fiala čtyřikrát.
Vláda ustála hlasování o nedůvěře, nikdo z Babišovy koalice opozici nepomohl
A je to jako v té známé Ezopově bajce o pasáčkovi a vlkovi. Hlasování o nedůvěře kdysi signalizovalo nějaký vážný problém vládní sestavy, dnes už je to prakticky jen čistě marketingová záležitost. Bude-li dnešní opozice stejně agilní i nadále, možná se bude o Babišově vládě hlasovat každý měsíc. A tomu bude odpovídat i zájem veřejnosti: zatímco kdysi byl pokus o svržení vlády zaručenou zprávou dne, středeční hlasování nezaznamenal ze čtyř celostátních deníků na titulní straně ani jeden (a jeden dokonce ani slovem v celém čísle).
Přitom je to začarovaný kruh. Devalvace instrumentu hlasování o nedůvěře vládě nutí opozici jej pak využívat u každé vládní aférky, na niž by dříve stačila jedna parlamentní interpelace. A ještě s bumerangovým efektem u voličů: protože co je to za babrácké stratégy, když jim z x pokusů o svržení vlády ani jeden nevyjde?