Systém výsluh je spíše skrytou pastí než fungujícím nástrojem. Nežijeme v roce 1925

Potěšil mě nový ministr vnitra Lubomír Metnar prohlášením, že výsluhy si zaslouží reformu. Plánuje ji tak, aby měli příslušníci při nástupu možnost volby – buď zůstanou u současného systému renty po odsloužených letech, nebo se jí vzdají a získají vyšší plat už od počátku služby.
Nejsou lidi
Podívejme se na problematiku komplexněji a v souvislostech. Veškeré české bezpečnostní složky se dlouhodobě potýkají s podstavem. Například nyní chybí asi 5,5 tisíce policistů a mimo jiných i celníci, pracovníci vězeňské služby a vojáci. Takže hypotéza, že díky institutu výsluh to v Česku nyní dobře funguje, není potvrzena. Spíše naopak.
Danajský dar jménem výsluhy. Štědrý systém nedává logický smysl
Zásadním problémem je, že odcházejí většinou lidé v nejlepším produktivním věku, tedy s neocenitelnými zkušenostmi z praxe, které na žádné škole ani v e-learningu nemohou získat.
Hlavní příčina, proč odcházejí, se jmenuje výsluhy. Zamysleme se proto nad jejich smyslem. Mají historické kořeny.
Pokud někdo přišel o ruku, zrak, sluch, ledvinu či nohu a nemohl již vykonávat post v bezpečnostním sboru, bylo a je na místě se o něj postarat. Nicméně jaký má smysl platit výsluhu někomu, kdo v plném zdraví po „odkroucení“ příslušného počtu let přejde třeba od Policie ČR nebo Armády ČR k obecní policii či na civilní post na ministerstvu? Pak se nelze divit, že se veřejnost na něj dívá jako na „vykutálence“ s dvojím příjmem.
Dokážete si představit, že by třeba inspektor Bouše, přišel za radou Vacátkem a řekl mu: Pane rado, od prvního odcházím na výsluhu.
Vacátko: A to se nebudou nudit, a vždyť jsou ještě v kondici.
Bouše: Nebojte, pane rado, bratranec mi našel prima flek na ministerstvu drah.
Vacátko: Tak se tam mějte hezky, a někdy zajdeme na jedno ke Kulatý bábě.
Nápravné kroky
Aby toho nebylo málo, dokonce i v řadách pracovníků obecních (městských) policií stále více klokotají požadavky na výsluhy. Celkem logicky „měštáci“ argumentují: Jak to, že Policie ČR výsluhy má a my nikoliv? Jedním z řešení, které by částečně zlepšilo situaci, je návrh, že po dobu, kdy „odešlého“ policistu či celníka s nárokem na výsluhu zaměstnává stát, kraj nebo město, neměl by na ni právní nárok.
|
Hit mezi deváťáky: policejní škola. Lákají výsluhy, atraktivita práce i stabilita zaměstnání
Uplatnila by se hypotéza, jsi-li dostatečně kompetentní pro práci u městské policie či krajského úřadu, výsluha ti nenáleží. Tohle navrhuji já, třeba se však toho chytí i nový ministr vnitra. Šlo by to aplikovat pouze u nových případů. Retroaktivně tak činit v právním státě nelze. To by nám Ústavní soud dal co proto. Omezilo by to „taktické přesuny“ ze služebního postu na civilní a vysávání veřejných rozpočtů.
Dalším nápravným krokem může být navýšení předmětných dob, kdy vzniká na výsluhu nárok, aby neodcházeli relativně mladí a výkonní příslušníci bezpečnostních sborů. Na Slovensku a v řadě jiných zemí je minimální doba pro výsluhu 25 let, v Česku pouze 15 let. Nikdo nepopírá, že si je třeba práce bezpečnostních sborů a vojáků vážit. Nicméně, nebylo by lepší si uvědomit, že píšeme rok 2025, a systém středověkých výsluh postupně opustit?
Systémový posun je nutný
Veřejné peníze na výsluhy by měly být dány především aktivním policistům, vojákům či celníkům, kteří nikam „neutekli“. Štědrý výsluhový systém nedává smysl, Policii ČR, Armádě ČR anebo Celní správě nejen personálně, ale ani eticky nepomáhá, navíc jim škodí. Důsledkem je úprk zkušených lidí od Policie ČR a dalších silových složek.
Roli také hraje určitá setrvačnost, ostatně výsluhy pro příslušníky bezpečnostních sborů existovaly už za socialismu. Nicméně je zapotřebí posouvat věci systémově dopředu, což platí nejen pro výsluhy. Snad se nová vláda zamyslí i tímto směrem. Lubomír Metnar zatím vyslal první pozitivní signál. Volební období teprve začíná a vláda ještě ani pořádně nezačala a nezískala důvěru Poslanecké sněmovny.
Nelze však ani vyloučit, že se na Letné sejde Milion chvilek pro demokracii a vládu „demokraticky“ odvolá.