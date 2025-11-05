Nedrážděte studenty, nebo se rozzlobí a budou zlí. Plaga nechce být alibistou

Z jejich prohlášení je až příliš viditelné, že svobodu si představují jen jako prosazování svých názorů, a kdo má jiný, je automaticky zpátečník, zločinec a má být vyobcován. Plaga na síti X připomněl, že akademické svobody definuje zákon o vysokých školách v paragrafu 4. A dodal, že vyvěšování vlajek na podporu politických názorů do těchto svobod nepatří ani omylem.
Obhajoba teroristů na státní škole?
Palestinské vlajky studenti vyvěsili 7. října přesně na výroční den útoku teroristického hnutí Hamás na Izrael. Při krvavém ataku palestinští ozbrojenci usmrtili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí a rozpoutali tak konflikt, který vedl k humanitární krizi.
Nejvíce pozornosti připoutalo vyvěšení vlajek na AVU a FAMU a oprávněně vyvolalo negativní reakce. Rektor AVU Tomáš Pospiszyl ovšem předvedl neskutečný alibismus, jeho postoj by se dal označit ještě mnohem horším a nespisovným výrazem.
Nejprve se oháněl akademickými svobodami a za studenty se postavil a uvedl, že akt nevnímá jako provokaci, ale důsledek toho, že se studenti a studentky AVU zajímají o situaci ve světě. Jenže věci se vyvíjely a pan rektor rychle pochopil, že se svou podporou leckoho nakrknul. A tak se skoro komicky předvedl jako ten král v Pyšné princezně, který odvolával, co slíbil, a sliboval, co odvolal. Už neprojevoval respekt a pochopení, ale pravil, že svoboda vyjadřování není bez hranic a provedení a načasování akce považuje za nevhodné a nepřijatelné a poškozující jméno školy.
A pak také organizátoři začali vykládat, že načasování akce spojené s vyvěšením vlajek a nazvané V Gaze semestr nezačíná bylo spojeno se začátkem akademického roku, nikoliv s masakrem a únosy civilistů ze strany teroristického hnutí Hamás. Tak to je taky hezké vysvětlení, že by studentstvo jedné z nejprestižnějších domácích uměleckých škol bylo tak ignorantské a tak trapně se nevyznalo v symbolice výročí, tomu se dá těžko uvěřit.
Žijeme ve svobodné a demokratické společnosti a každý má právo na své názory, jestliže obhajuje teroristy a zaměňuje následek za příčinu, je to jeho vizitka, ale sotva má právo, aby takové názory prezentoval na státní škole placené z veřejných peněz. Nemůže-li si pomoct, ať tedy jde demonstrovat na náměstí, pořádat mítinky a vysvětlovat své postoje v indiferentním prostředí.
To rektorka AMU Ingeborg Radok Žádná se k věci vyjádřila nekompromisně a bez lavírování. Uvedla, že dění na evropských univerzitách ukazuje, že taková akce může být začátkem procesu, na jehož konci je šikana izraelských studentů, názorových oponentů, umlčování, zastrašování a fyzické napadání. Akci a zejména její načasování označila za společensky velmi rizikové a nevhodné.
Málokdo se odváží oponovat
Nejbouřlivější průběh zaznamenala FAMU, která je stále plná vnitřních konfliktů, takže se situace rychle vyhrotila. Vedení školy se za své studenty postavilo, jen připustilo, že prý nebylo citlivě zvoleno datum akce. Ovšem řada absolventů a osobností se školou spojených se ale proti takové výzdobě radikálně vymezila, pedagog školy Ivo Mathé jednoduše šel a s dalšími zaměstnanci vlajky z chodeb školy strhal.
Nakonec vznikl otevřený dopis, v němž umělci a absolventi FAMU, Umprum a AVU vyvěšení palestinských vlajek na univerzitách 7. října kritizují a akci označují za projev antisemitismu, k čemuž se připojilo i jednadvacet senátorů, kteří mimo jiné píší o nedostatku kritického myšlení na těchto školách. Vzrušená situace na FAMU ale přetrvává a přímo šokující je skutečnost, kterou popsal pedagog školy Marek Bouda.
Studentům promítnul film Obchod na korze a následně otevřel debatu o antisemitismu a historii Izraele. Část studentů z ní odešla a na pedagoga si pak stěžovala vedení katedry. Bouda velmi přesně popsal současnou situaci na uměleckých školách s tím, že akce je součástí širší vlny aktivismu, související s „woke“ kulturou a progresivismem a tím vším je FAMU hodně zasažená. A dodal, že nejhlučnějších je málo, ale jsou nejvíc slyšet a málokdo se odváží říct opoziční názor.
Hlasatelé jediné pravdy mají jasno, neumí vyhodnotit informace, zkreslují a diskusi odmítají podle vzoru „kdo nejde s námi, jde proti nám“. A to je obecný problém, který se netýká jen jedné umělecké školy, je to trend, který ohrožuje samotnou podstatu demokracie.