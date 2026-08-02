Vlastně i na to pamatuje ta výstava o Přemyslovcích, kterou připravilo Národní muzeum a kterou předem avizovalo jako výstavní událost sezony. Nu – o které se to neříká, spolkne glosátor prostořekou poznámku a vystoupá po krátkém schodišti do atria muzejní historické budovy s tím, že se přesvědčí na vlastní oči.
Není to úplně snadný úkol, protože ty oči si napřed musejí přivyknout takřka středověkému přítmí. Do jisté míry je omluvitelné, starobylé knihy a roucha by ostřejší světlo mohlo poškodit. Autorský tým se ovšem nejspíš domníval, že by mohlo poškodit i popisky. U spousty exponátů si tak nepřečtete ani to, na co se vlastně díváte. Leda byste si posvítili mobilem.
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Korunovační klenoty v replikách, nákresech či modelech. Stačí sejít bezmála 800 let staré schody
Ale nevadí, řadu těch věcí stejně poznáte, pokud jste tedy v dějepise dávali trochu pozor. Kosmova kronika, Palladium země české, svatováclavská přilbice, Vyšehradský kodex, gombíky a Zlatá bula sicilská. Muzeum tvrdí, že tu těch předmětů shromáždilo devět stovek. Může být, vymyslet věc, která by spadala pod šest století přemyslovské dynastie, a přitom tady chyběla, se mi asi nepovedlo. Snad leda otka Přemysla Oráče?
Zalistovat si kodexem
Pomocí všech těch navršených prvků se autorský tým pokusil odvyprávět dějiny jednoho rodu od temného dávnověku po čas katedrál a univerzit. Není to špatná optika, ač je otázkou, nakolik byl kdy civilizační pokrok dílem konkrétních přemyslovských knížat a králů, a nakolik mu právě jen nestáli v cestě.
Schodiště
Po schodech se dá chodit jak dolů, tak nahoru. Podívat se na věci podzemní, přízemní, i na ty „v oblacích“, prozkoumat je u základu i je přelétnout z nadhledu. Na schodišti se dá i jen na chvíli zastavit a poklábosit – jaké je dneska počasí, co psali na internetu a co se právě semlelo u sousedů. A pak si pokračovat po svém, ale s příjemným pocitem, že máme přehled, co se děje kolem nás.
Ilustrují jej mince, zbraně, knihy a listiny, klenoty, náboženské předměty anebo historický textil. A samozřejmě videoprojekce, ty dnes na pořádné výstavě nemůžou chybět. Abychom se ale jen nešklíbili, takovou videosmyčku z iluminací Vyšehradského kodexu vážně oceníte, protože zalistovat si jím naživo pochopitelně nelze. A málokde dnes uvidíte tak roztomilé satanáše a velebné Syny Boží!
Během procházky výstavními sály tak pochopíme, že v době knížecí měli mince, meče a kodexy, zatímco v době královské také mince, meče a kodexy, ale zase trochu jiné. Že někdy mezitím byla spousta Přemyslovců pochována v hrobech, které posléze badatelé otevřeli a našli tu zbytky textilií, kupříkladu pro zakrytí těla svaté Ludmily.
Tahle rouška by se zvlášť líbila zmocněnci pro Green Deal, protože mezi ornamenty, které na ni kdysi ke kněžnině poctě vyšily řeholní sestry, se dochovalo i několik malilinkých svastiček.
Svatý Neklane, patrone dynastie
Úcta ke světcům, zvláště těm ze samotného přemyslovského rodu, jako byli Ludmila nebo její vnuk Václav, se tu prezentuje jako významná opora trůnu a jeho legitimity. Patrně ze stejného důvodu je tu k vidění i středověký opis Augustinova pre-politologického spisu O obci Boží. A také maketa znojemské rotundy kolem dokola s freskami všech těch Vojenů, Neklanů, Křesomyslů a Soběslavů, u kterých se majestát nebeský a vladařský staly týmž, mýtus jako mýtus.
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Výstava „Říp: kontext a současnost“ aneb S humorem o mytické národní hoře
Což je vlastně i princip, který tak trochu charakterizuje celou výstavu. Jednotliví Přemyslovci a jejich éry se tu slévají v jednolitý celek. Pravda, impozantní, protože jako taková je dynastie návštěvníku představena, počínaje mohutným kamenným sarkofágem u vstupu. Zkuste si zpochybnit jeho váhu!
Jako by ale byli impozantní hlavně tím, že měli hodně věcí. Tak asi devět set.
Možná je v popiscích zachyceno něco jako vývoj, rozdíly, napětí nebo příčiny a důsledky. Neviděla jsem na ně, takže nevím. A ponechám si podezření, že se autoři spíš pokusili do výstavy dostat tak nějak všecko – když už je to v depozitářích a u zapůjčitelů po ruce.
Výsledkem je pak ale jen konvenční výstava předmětů „z učebnic“, kterou si rádi proběhneme a pokocháme se leskem drahokamů a iluminací, ale na jedničku před tabulí už to zase nebude, ještě než vyjdeme po schodišti před muzeem k metru.