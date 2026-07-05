Praotci Čechovi na Řípu dobře bylo. Aspoň to tvrdí kronikář Kosmas a po něm i největší fantasta českého raného novověku Václav Hájek z Libočan. I proto tvoří kámen vyrvaný z útrob hory jeden ze základních kvádrů Národního divadla. Stejně tak Říp a veškeré legendy a báje, kterými ho čeští mytopisci za staletí obetkali, tvoří jeden z úhelných kamenů naší národní identity. „Co Mohammedu Mekka, to Čechu Říp!“ hlásá už přes sto let nápis na vrcholovém pohostinství.
O Řípu podvratně
Zatímco sem představitelé různých zvláštních politických stran každoročně šplhají v touze připsat si nějaký ten vlastenecký bodík, skupina studentů a pedagogů umění z ústecké univerzity nabízí příležitost vyšplhat v podřipské Roudnici nad Labem od vlaku nahoru na náměstí a podívat se, jak ve zdejší galerii chápání emblematické hory prohlubují, komplikují a také ironizují. Jak už to umělcům sluší, a těm mladým obzvlášť.
Výstava má název „Říp: kontext a současnost“. Kontexty hoře dávají třeba víceméně konvenční díla krajinářů z 19. a 20. století, jako byli František Chalupa, Otakar Nejedlý nebo Ladislav Trinkmoc. Nebo historický Mánesův prapor Zpěváckého spolku Říp se svatým Jiřím, jak torpéduje draka. A samozřejmě turistické směrovky pod okny galerie navádějící na zhruba dvouhodinový výšlap po modré, který Čecha dovede až ke svatojiřské rotundě na vrcholu.
S tou současností je to barvitější. Například Barbora Jandáková horu pozorovala. Pozorovala ji z různých směrů, ze kterých ji nafotila, a snímky pak přenesla na trička, jaká se prodávají turistům na památku na „íčkách“. Dokonce své dílo nainstalovala na kruhový oděvní věšák. Je libo vlastní řipský suvenýr? Jen si poslužte.
Suvenýry konzumu
Jan Burian zase sesbíral a pečlivě zarámoval „suvenýry“, které na své cestě na vrchol posvátné hory pohodili výletníci. Co pro nás znamená národní symbol, když na jeho úbočích volně odhazujeme láhve od vodky, pivní tácky, ba dokonce propocená trička?! „Vzpomínka na Říp“, pojmenoval tvůrce toto dílo.
Schodiště
Po schodech se dá chodit jak dolů, tak nahoru. Podívat se na věci podzemní, přízemní, i na ty „v oblacích“, prozkoumat je u základu i je přelétnout z nadhledu. Na schodišti se dá i jen na chvíli zastavit a poklábosit – jaké je dneska počasí, co psali na internetu a co se právě semlelo u sousedů. A pak si pokračovat po svém, ale s příjemným pocitem, že máme přehled, co se děje kolem nás.
Jakub Březina pak v digitální animaci nechal protagonisty odsunout z vrcholu ikonického kopce onu rotundu. To aby horu aspoň takto uvedl do původního, předčechovského stavu. Kdo sem jako první vystoupá nyní a založí tu národ? A jaká bude jeho identita?
Pro jedny je Říp symbolem společenství, ke kterému se upínají v časech nejistoty. O tom mluví například jeden z hlasů dokumentárního fotocyklu „Co Kazachů Khan Tengri, To Čechů Říp“: „V nejtěžších dobách byl Říp tím momentem, který držel celý národ pohromadě. Lidé tehdy věřili, že se ty staré pověsti konečně stanou skutkem, a právě tato naděje jim pomáhala přežít.“
Pro jiné je to prostě kopec, geomorfologický útvar, na který se dá vylézt, což stojí námahu a funění (ano, některé práce jsou i zvukové), kde prochodíte boty a můžete tu přespat ve stanu. Ten v expozici najdete také, samosebou.
Až budu v poho
A pro další pak Říp znamená symbol aspirace, nejen fyzický, ale i symbolický vrchol, který je třeba ztéci, aby člověk dosáhl svého místa ve světě a mezi ostatními. O tom nejdůrazněji promlouvá videomapping promítaný na čelní zeď galerie. Autor, student ateliéru Time-Based Media Dmitrii Ostretsov, ho nazval: „To je Česká republika jak ji budu feelovat až budu mít v poho doklady tady“.
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Hora Říp někdy národu škodí. Zneužívá se k ohýbání češství, říká šéfka galerie
Nad chvějivým záběrem mytické hory pulsuje polární záře a návštěvník, který se přiblíží dostatečně blízko, vrhá do této snové krajiny svůj stín. Bude vpuštěn a posílí klan Čechů? Nebo zůstane dál jen obrysem, marně toužícím loknout si s druhými nedosažitelného mléka a strdí?
Možná je Říp fakt jen pro některé, možná je „náš“ a nikoho dalšího sem nepustíme. Možná se taky načuříme, jak si ta mládež dovoluje dělat si z národní hory legraci. Když ale trochu přimhouříme oko, nejspíš si užijeme vtipnou výstavu a zase se trochu pocvičíme v tom, abychom se nebrali tak vážně. Příště si to pak vyzkoušíme pro změnu na Radhošti.