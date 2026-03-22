Výstava Sanitka aneb 30 let, kdy auta bourala, tramvaje se srážely a lidé zírali

Nevymýšlel si! Výstava Sanitka propojuje práci tří současných fotografů a tři desetiletí, kdy auta bourala, tramvaje se srážely, záchranáři zachraňovali a lidé zírali. Koncept je jasný: prostě přijdete, zaplatíte vstupné a připojíte se k zírajícím. Oni na velkoformátových černobílých fotografiích, vy v sále proti nim. Všichni v jednom davu. Zamyslete se nad tím nebo nezamýšlejte, to už je na každém.
Čumím, čumíš, čumíme. Kde se nás události přestávají dotýkat a stávají se předmětem čumění?
Objektivy tří
Ivo Gil své snímky nafotil na samém počátku sedmdesátých let. Jak se dočítám v anotaci, podařilo se mu domluvit se se záchranáři v Ostravě a dva měsíce v kuse s nimi strávit na stanovišti v nemocnici a v sanitkách rychlé záchranné služby. Souborem Sanitka pak završil svá studia na katedře fotografie na FAMU.
Schodiště
O necelých dvacet let mladší je soubor Karla Cudlína. Československá televize na konci osmdesátých let připravila pořad s názvem „Problém lhostejnosti lidí při nehodách s těžkými zraněními“ (a my ovšem víme, že se tu do spojení „problém čumilství“ vloudilo několik překlepů!). Cudlínův fotoaparát v něm zastoupil kameramany, protože pro ty v sanitkách nebylo místo. Mimochodem film je dnes k vidění na YouTube: „My to tady pozorujeme, protože jsme to ještě neviděli,“ odpovídá v něm bezelstně jeden z čumilů na otázku, proč čumí. Co dodat?!
A ještě je tu Dan Materna. Fotograf, manažer Czech Photo Centra, kurátor zdejších výstav a také autor třetího vystaveného cyklu. K práci fotografa v prostředí urgentní medicíny se dostal na počátku devadesátých let. A i s tímto časovým odstupem je obrázek stejný: sehraní, soustředění záchranáři zápasící o vteřiny, aby zachránili prchající život – a strnulý, civící a překážející dav. Mění se jen kostýmy a rekvizity, od babkovských šátků na hlavě a propínacích zástěr ke kotletkám, mulletům a trvčám vrcholících osmdesátých let.
Družiníci smrti
Spojnicí všech tří cyklů je povídka Raye Bradburyho Zástup. Drobný horor (vyšel u nás poprvé v roce 1967 a Ivo Gila přímo inspiroval) přivádí na scénu čumily ne jako náhodné kolemjdoucí, ale jako doprovodnou družinu samotné smrti. Ať se stane cokoli, pokaždé jsou tu. Dokonce ještě dřív, než se „to“ stane. Jsou to pořád ti samí. A kdo je vidí příliš často, ten je vyhlédnutou příští obětí.
Bylo by krásné výstavu Sanitka absolvovat, aniž byste si předtím povídku přečetli. Nebo přelétli její shrnutí na úvodním panelu. Protože jste to ale – stejně jako já – už udělali, budete pak na každé z vystavených fotografií hledat opakující se tváře. Zkrátka už vám to nedá. Možná je to ten chlapík v rozepnuté košili, jak se zpovzdálí naklání nad zhroucené tělo. Možná ta holčička, co civí z přední řady, protože ji ještě nevycepovali, že by měla civět jako dáma. Možná ten kluk na kole, co se zastavil na kraji chodníku.
Jak se dívá smrtka
Anebo tamta babča. Stařeny v šátku mají v sobě vždycky něco děsivého. Vždyť jako hodnotící chór figurují i v takové lidové řachandě, jako je Slunce, seno… Jiná taková zase pozoruje ve Všech dobrých rodácích bezhlavý úprk dějin. A tady zírá zcela bez zábran, v popředí snímku nebo někde stranou, jako by její oči vysávaly z rozbitého těla zbytky života.
Třeba tu pro někoho bude nejpříšernější snímek přelámaného těla mladého muže, nejspíš po pádu z motorky, s košilí vysoko vyhrnutou nad břicho. Mě nejvíc vystrašila Gilova fotka stařeny vyschlé na kost, jak bez známek lítosti, jen s mírnou zvědavostí a špetkou uspokojení, nahlíží do otevřených dveří sanitky. Tohle už není družinice smrti, to je smrt sama – a bude-li takhle jednou přihlížet mým posledním chvílím na této zemi, obávám se, že mě to zabije.
Ale ne, výprava na Sanitku není jen průjezd strašidelnou dráhou. Je to především zážitek z kvalitní a citlivé dokumentární fotografie tří umělců a tří desetiletí, svědectví o lidech, jací jsou. V jejich křehkosti, směšnosti i důstojnosti. Jak se od dobrého umění právem očekává.