Kajícník v minibusu, strop na ceny nafty a jaké „hlouposti“ teď podle Pavla řešíme

Když to prasklo, šéf Senátu se sice podivoval, co na tom komu připadá zvláštního, ale pro sichr se začal shánět nejprve po komerčním letu, aby vzal poté zavděk minibusem své ochranky.
Mimochodem, do Cortiny je to ze Senátu zhruba 700 a do Milána něco přes 850 kilometrů. Faktem je, že jestli ceny benzinu a nafty porostou stávajícím tempem, tak pokud má armáda dostatečné zásoby, může to letecky vyjít skoro levněji.
|
Vystrčila z paralympiády v Itálii přivezl zpět policejní minibus
● Vzpomínáte si, jak podobně raketově začal růst cen pohonných hmot před čtyřmi roky po ruském napadení Ukrajiny? Vláda Petra Fialy tehdy působila bezradně, čehož logicky využíval tehdejší lídr opozice Andrej Babiš. „Vláda by měla okamžitě odpustit DPH distributorům pohonných hmot a zastropovat cenu nafty a benzínu na 35 korunách,“ hřímal tehdy šéf ANO. Fialův kabinet o ničem takovém nechtěl ani slyšet. Místo toho vláda navrhla snížit spotřební daň a přislíbila kontroly marží na čerpacích stanicích. Příliš nepomohlo ani jedno. „Kontroly marží jsou výsměch, to má kontrolovat ÚHOS,“ podotkl k tomu navíc Babiš.
Dnes je po zahájení konfliktu v Íránu situace takřka stejná. A co Babiš? Po pondělním jednání vlády prohlásil, že ceny nafty a benzínu jsou u nás nižší než v Německu či Polsku. „Uvidíme, jak se to bude vyvíjet,“ podotkl. Šéfka financí Alena Schillerová zastropování cen odmítla s tím, že by šlo o „atomovku“. Dodala ale, že začnou přísněji kontrolovat marže obchodníků. Řečeno slovy „klasika“: „Uvidíme, jak se to bude vyvíjet“ .
|
Ceny pohonných hmot jsou nižší než v Polsku nebo v Německu, říká Babiš
● Petr Pavel poskytl ČT rozhovor ke třetímu výročí v prezidentské funkci. Postěžoval si i na to, že se v Česku zabýváme spoustou nepodstatných věcí. „Ono to není jen o rozdělení, pokud se jedná o názorové linie. Ono je to bohužel i o tom, že se v poslední době věnujeme opravdu naprosto okrajovým problémům. Někdy bych řekl i hloupostem. Místo toho, abychom se bavili o podstatných věcech. A proto tady řešíme esemesky, řešíme repatriační lety, řešíme let předsedy Senátu na paralympijské hry,“ řekl. „Ale přitom tady probíhají dva konflikty, které budou mít zásadní vliv na to, jak bude svět v následujících letech a možná i dekádách vypadat. A my o tom nevedeme vážnou a celospolečenskou diskusi,“ dodal.
V zásadě má Petr Pavel pravdu. Tedy pokud by esemesky mezi jeho přítelem po boku Petrem Kolářem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou na okázalé tiskové konferenci nevhodil před odletem na dovolenou do veřejného prostoru on sám. Anebo kdyby o „zaspání vlády“ v souvislosti s návratem českých občanů z oblasti Blízkého východu několik dní kolovrátkově nemluvili jeho věrní a podporovatelé. Ale co už, když to říká prezident, třeba jsou to opravdu jen takové „hlouposti“.
|
Vrtěti prezidentem Pavlem. Poradce Kolář ukončil vydírání
● Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS tvrdě zkritizovala záměr vlády zabavovat podezřelý majetek i bez přímého prokázání trestného činu s odkazem na nedotknutelnost vlastnického práva.
„Není vám to hloupé? Vždyť ten návrh jste v tomto znění na vládu a do Legislativní rady vlády předkládala vy. Chápu, že chcete být za každou cenu opozicí, ale tohle je absurdní. Ledaže byste nevěděla, co podepisujete,“ reagoval na její slova šéf resortu spravedlnosti Jeroným Tejc. A tak je to tady se vším.