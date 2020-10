VYSTRČIL: Chystá Česká televize fúzi s Bleskem?

Česká televize hraje v našem mediálním prostředí nezastupitelnou roli. Je to v podstatě nejsilnější a prakticky jediné veřejnoprávní médium s takovými možnostmi a prostředky.

Když se po uveřejnění reportáže v bulvárním Blesku rychle a prudce rozhořela „kauza Prymula“, očekával jsem, že vlajková loď zpravodajství, tedy pořad Události, komentáře, přinese analytický, hutný komentář a úderné a nebázlivé otázky cílené na relevantní osoby. Především jsem ale očekával, že celou agendu případu nastolí ČT jinak, tedy že zpochybní prvotní „diskurz“ Blesku a nedůvěryhodný zdroj samotný, jakož i od Blesku přejatý diskurz politický. Nestalo se tak. ČT kopírovala agendu nastolenou Bleskem.



Připomeňme si souslednost událostí: Babišův mocný posluha Faltýnek pozve čerstvého ministra zdravotnictví a lídra boje s pandemií Prymulu v podezřelou hodinu na podezřelé místo. Zde se uskuteční podezřelá schůzka a na tomto odlehlém místě v odlehlou hodinu číhá fotograf Blesku, který nafotí kompromitující materiály ministra bez roušky, již sám národu rozkázal nosit, a to při opouštění hospody, které nakázal uzavřít. Během vteřiny, alespoň v politice to byla vteřina, reaguje premiér Babiš výrokem, že celá situace je katastrofa, a Prymulu – nejslavnějšího muže posledních měsíců v zemi – odvolává.

Je absurdní a zcela nepochopitelné, že se ČT v Událostech primárně nezaměřila na zdroj celé události, na tu nedůvěryhodnou náhodu přítomnosti novináře na místě schůzky, na ten transparentně účelový direkt zasazený Bleskem Prymulovi, ale především na celou tu barvotiskovou scénu naservírovanou coby lidové divadlo národu.

Přijmout agendu nastolenou Bleskem je první ostuda, ta druhá je ještě horší: totiž přijetí Babišovy reakce, který na základě této agendy likviduje ministra. Ten Babiš, dodejme, který nepřijímá nic, co nechce, byť by byla zdrojem EU, a nikoli Blesk, a který by dokázal, pokud by chtěl, znevěrohodnit tento zdroj jedinou holou větou.

Účelové kompro

Celá „kauza Prymula“ zavání od samého počátku účelovým vytvořením tzv. kompra, tedy kompromitujícího materiálu na ministra Prymulu, a jestliže takto, nejspíše také účelově, premiér situaci bez dalšího přijme, je právě a především na veřejnoprávním médiu, aby si dalo tu „práci“ prostomyslnou příhodu zpochybnit, analyzovat a pátrat po souvislostech. Jednou z prvních otázek ČT měla být otázka po roli Faltýnka v celé věci, poté roli Blesku a v neposlední řadě zvýrazněný akcent na nevhodnost přepřahání ministra zdravotnictví, bezesporu akčního a s důvěrou obyvatelstva, v době kardinálního ohrožení pandemií. Solidní médium veřejné služby by se také mělo ptát, komu a proč odstranění ministra vyhovuje a co se může stát, nastoupí-li třeba osoba slabá, neakční, nedůvěryhodná a do věci nezasvěcená atd.

Seriózní veřejnoprávní médium by také paralelně pátralo po tom, komu a proč vyhovuje odstranění Prymuly v tu nejnevhodnější chvíli a po riziku, které to přináší ve chvíli vrcholícího boje se smrtící pandemií. Ani na roli Faltýnka v celé věci v Událostech, komentářích nepadne jediná věta.

Kdyby se celá událost takto odehrála v nějaké banánové republice řízené vojenskou chuntou a byla naservírována zbídačenému pologramotnému národu, snad by se to ještě dalo pochopit. Ale v demokratické zemi s nezávislými veřejnoprávními médii by bylo samozřejmé očekávat, že solidní novináři nespolknou návnadu bulvárního tisku i s háčkem a že stejně tak bez protestu „nepokryjí“ bez analýz a protiútoku reakci vládních, ale i opozičních politiků.

Tento článek se primárně nezabývá politiky a politikou, ale ohrožením plynoucím z neschopnosti ČT plnit svou roli veřejnoprávního média, které má mimo jiné projevit inteligenci, analytické schopnosti, vygenerovat hierarchii toho, co je v každé kauze podstatné a víceméně závažné. V neposlední řadě ovšem projevit také odvahu, mužnost a schopnost neúnavně zpochybňovat politický diskurz a rozhodnutí politiků, jsou-li pochybná. Tedy neustále nastolovat diskurz vlastní.

Jak se to hodí politikům

Tou nejsnadnější cestou je kopírovat nastolování témat a agend tak, jak se to hodí politikům, a kritiku a analýzu spíše jen předstírat. Tento nešvar je bohužel v ČT prakticky chronický. Protože to ČT jaksi dlouhodobě ne a ne pochopit, dovolím si to říci transparentněji: Novinář se má ptát a pokládat stejnou otázku tak dlouho, dokud na ni politik neodpoví. Pokud na ni politik odpoví vyhýbavě, má novinář vyžadovat skutečnou odpověď. Pokud ani poté neuspěje, má vyžadovat odpověď na otázku, proč nedostal odpověď… Důsledně, odvážně a neúnavně.

V případě „kauzy Prymula“ ovšem selhala ČT ještě víc – nejenže nekladla otázky výše zmíněným způsobem, ona vůbec nekladla správné otázky a vůbec nepřispěla k analýze a objasnění situace, neboť přijímala pseudodiskurz Blesku a Babiše a nezmohla se na svůj vlastní.

Od českých politiků toho za stávajících poměrů mnoho neočekávám, ale očekávám alespoň to, že seriózní média budou inteligentnější a spolehlivější, než jsou politici. Pokud nikoli, je to důvod k obavám.