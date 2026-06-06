Svět kuriozit: dvouhlavé tele, dilatace času a přepracovaný poslanec

Miroslav Korecký
Malostranský zápisník   17:00
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Proč na Tchaj-wanu vzniklo Muzeum politováníhodných darů z Česka? Muž heterosexuál už je v hnutí STAN ohrožený druh. Jak noví lidovci cestují v čase a umí ovlivnit minulost. A cenu pro poslance, který skonal na přepracování, získává…
Miroslav Korecký

Miroslav Korecký | foto: Lidovky.cz

Předseda Senátu Miloš Vystrčil během své návštěvy Tchaj-wanu předal hostitelům...
Místopředseda STAN Karel Dvořák a jeho coming out během natočeného videa s...
Přání představitelů ODS v čele s Martinem Kupkou k Mezinárodnímu dni dětí.
Poslankyně Gabriela Sedláčková (Motoristé) hovoří na schůzi Poslanecké...
16 fotografií

* Při své první návštěvě Tchaj-wanu v roce 2020 přivezl Miloš Vystrčil svým hostitelům darem skleněného zajíčka. Tentokrát se blýskl hračkou v podobě dřevěného lvíčka, kterého když zespod zmáčknete, podlomí se mu nožičky. Je dobře, že ústavní činitelé při cestách do zahraničí nejen úspornější dopravou, ale i výběrem darů šetří státní rozpočet, přesto by někdy možná bylo lepší nepřivézt raději nic. Ostatně už samotná jejich návštěva je pro hostitele dar, z něhož se zase jim mohou snadno podlomit kolena.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil během své návštěvy Tchaj-wanu předal hostitelům...

* Efektní coming out předvedl místopředseda STAN Karel Dvořák. Před růžovým pozadím si natočil na video taneček s poslankyní Barborou Urbanovou a oznámili: „Byli bychom krásný pár, ale má to malý háček – oba máme rádi kluky.“ No, ono se to stejně dávno vědělo už v době, kdy byl Dvořák náměstkem Pavla Blažka. Když je to teď ale veřejná věc, budou se při výjezdních zasedáních poslaneckého klubu STAN, kde je z 22 členů 13 žen a nejméně 2 gayové, mnohem snáze rozdělovat lidi do pokojů.

Místopředseda STAN Karel Dvořák a jeho coming out během natočeného videa s...

* Na ještě peprnější coming out v pastelových barvách a se zmrzlinou to trochu vypadalo i na vrcholu ODS, ale při podrobnějším zkoumání se zjistilo, že šlo pouze o přání k Mezinárodnímu dni dětí. Přitom mít v čele předsedu či předsedkyni s menšinovou sexuální orientací, to by krásně korespondovalo s novým, progresivním kursem modrých ptáků!

Přání představitelů ODS v čele s Martinem Kupkou k Mezinárodnímu dni dětí.

* Lidovci, pardon, noví lidovci se všude pochlubili, že ve Sněmovně v prvním čtení prosadili zvýšení rodičovské z 350 000 na 400 000 Kč – a to tím, že Babišova vláda přistoupila na jejich řešení z prorodinného balíčku RODIČE+. Tak a teď jak to bylo doopravdy? Volební program hnutí ANO ze září 2025 obsahuje větu: „Zvýšíme rodičovský příspěvek na 400 000 Kč.“ Programové prohlášení vlády z 5. ledna 2026 obsahuje větu: „Zvýšíme rodičovský příspěvek na 400 000 Kč.“ No a pak 21. ledna 2026 vylezli - tehdy ještě staří – lidovci se svým balíčkem, kde navrhli zvýšit rodičovskou na 400 000. Jak vidno, i pro nové lidovce platí, že vždy byli, jsou a budou… řekněme chytráčkové, kteří si svá 3 procenta preferencí plně zaslouží.

Poslanci podpořili zvýšení rodičovské. Je to málo a chybí valorizace, vadí Pirátům

* Na zmínku v minulém zápisníku o sněmovní kapli reagovala poslankyně Motoristů Gabriela Sedláčková. S tím, že tato kaple je nutná, jinak by poslancům byla odepřena možnost pomodlit se někde v kostele: „Sedím ve Sněmovně denně cca od osmi od rána do přibližně půlnoci, a to většinu dní v měsíci. Není to srovnatelné s jinou prací.

Ano, leckdo má tendenci vidět sebe sama v lepším světle, reálné vytížení běžného poslance je ale přece jen trochu jiné: modré pondělky, volné poslanecké týdny, v pátek konec maximálně ve 14 hodin, skoro dvouměsíční letní prázdniny, vánoční prázdniny, neomezená dovolená kdykoli během roku, velmi často prázdný sál, poloprázdné výbory, omluvy z blíže nezkoumaných pracovních nebo osobních důvodů, zavřené poslanecké kanceláře v regionech, o požitcích, náhradách či marodění za plný plat ani nemluvě... Ale jakmile člověk dostane poslaneckou vstupní kartu, holt na něj padne všechna tíha světa a získá pocit, že se obětuje pro zemi a dře do úmoru.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Malostranský zápisník

Svět kuriozit: dvouhlavé tele, dilatace času a přepracovaný poslanec

Miroslav Korecký

Svět chce mír. Papež dorazil do Španělska, setká se s oběťmi sexuálního násilí

Papež Lev XIV. v sobotu 6. června zahájil týdenní návštěvu Španělska. Jde o...

V plzeňské věznici na Borech se oběsil vězeň, je to druhé úmrtí za měsíc

Jedna ze čtyř nejpřísněji střežených věznic v Česku – Plzeň-Bory.

Největší událost v historii diecéze. Blahořečili dva kněze popravené komunisty

Na brněnské výstaviště v sobotu 6. června 2026 zamířily tisíce věřících na...

Úhel pohledu

Stíhačky F-35: zázrak v oblacích na vodě. Budou skutečnou revolucí na českém nebi?

První letoun F-35 belgických vzdušných sil po přistání na mateřské základně ve...

Za mříží s plyšáky a videohrami? Švédsko chystá vězení pro třináctileté gangstery

Věznice Rosersberg severně od Stockholmu, jedno ze tří zařízení pro...

Královská svatba syna princezny Anny. Nechyběl král, ani Kate s Williamem

Peter Phillips a Harriet Sperlingová se vzali 6. června 2026.

Spáč Don? Trumpovi se vrací přezdívka, kterou roky častoval Bidena

Americký prezident Donald Trump čelí kritice za krátký výpadek soustředění při...

Ruska Andrejevová má první grandslamový titul, polskou senzaci ve finále smetla

Mirra Andrejevová slaví vítězství na Roland Garros.

Komentář

Ve slepé uličce. Čeká nás kolem Íránu „nekonečné jednání“ místo „nekonečné války“?

Donald Trump (25. května 2026)

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Soud poslal do vazby obviněnou z vraždy po nálezu části těla dítěte v Kynšperku

V souvislosti s nálezem části lidského těla rozjeli policisté v Kynšperku nad...

Nejmocnější muž vesmíru He-Man se po desetiletích vrací do kin ve velkolepém blockbusteru

Vládci vesmíru.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.