Svět kuriozit: dvouhlavé tele, dilatace času a přepracovaný poslanec

* Při své první návštěvě Tchaj-wanu v roce 2020 přivezl Miloš Vystrčil svým hostitelům darem skleněného zajíčka. Tentokrát se blýskl hračkou v podobě dřevěného lvíčka, kterého když zespod zmáčknete, podlomí se mu nožičky. Je dobře, že ústavní činitelé při cestách do zahraničí nejen úspornější dopravou, ale i výběrem darů šetří státní rozpočet, přesto by někdy možná bylo lepší nepřivézt raději nic. Ostatně už samotná jejich návštěva je pro hostitele dar, z něhož se zase jim mohou snadno podlomit kolena.
* Efektní coming out předvedl místopředseda STAN Karel Dvořák. Před růžovým pozadím si natočil na video taneček s poslankyní Barborou Urbanovou a oznámili: „Byli bychom krásný pár, ale má to malý háček – oba máme rádi kluky.“ No, ono se to stejně dávno vědělo už v době, kdy byl Dvořák náměstkem Pavla Blažka. Když je to teď ale veřejná věc, budou se při výjezdních zasedáních poslaneckého klubu STAN, kde je z 22 členů 13 žen a nejméně 2 gayové, mnohem snáze rozdělovat lidi do pokojů.
* Na ještě peprnější coming out v pastelových barvách a se zmrzlinou to trochu vypadalo i na vrcholu ODS, ale při podrobnějším zkoumání se zjistilo, že šlo pouze o přání k Mezinárodnímu dni dětí. Přitom mít v čele předsedu či předsedkyni s menšinovou sexuální orientací, to by krásně korespondovalo s novým, progresivním kursem modrých ptáků!
* Lidovci, pardon, noví lidovci se všude pochlubili, že ve Sněmovně v prvním čtení prosadili zvýšení rodičovské z 350 000 na 400 000 Kč – a to tím, že Babišova vláda přistoupila na jejich řešení z prorodinného balíčku RODIČE+. Tak a teď jak to bylo doopravdy? Volební program hnutí ANO ze září 2025 obsahuje větu: „Zvýšíme rodičovský příspěvek na 400 000 Kč.“ Programové prohlášení vlády z 5. ledna 2026 obsahuje větu: „Zvýšíme rodičovský příspěvek na 400 000 Kč.“ No a pak 21. ledna 2026 vylezli - tehdy ještě staří – lidovci se svým balíčkem, kde navrhli zvýšit rodičovskou na 400 000. Jak vidno, i pro nové lidovce platí, že vždy byli, jsou a budou… řekněme chytráčkové, kteří si svá 3 procenta preferencí plně zaslouží.
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Poslanci podpořili zvýšení rodičovské. Je to málo a chybí valorizace, vadí Pirátům
* Na zmínku v minulém zápisníku o sněmovní kapli reagovala poslankyně Motoristů Gabriela Sedláčková. S tím, že tato kaple je nutná, jinak by poslancům byla odepřena možnost pomodlit se někde v kostele: „Sedím ve Sněmovně denně cca od osmi od rána do přibližně půlnoci, a to většinu dní v měsíci. Není to srovnatelné s jinou prací.“
Ano, leckdo má tendenci vidět sebe sama v lepším světle, reálné vytížení běžného poslance je ale přece jen trochu jiné: modré pondělky, volné poslanecké týdny, v pátek konec maximálně ve 14 hodin, skoro dvouměsíční letní prázdniny, vánoční prázdniny, neomezená dovolená kdykoli během roku, velmi často prázdný sál, poloprázdné výbory, omluvy z blíže nezkoumaných pracovních nebo osobních důvodů, zavřené poslanecké kanceláře v regionech, o požitcích, náhradách či marodění za plný plat ani nemluvě... Ale jakmile člověk dostane poslaneckou vstupní kartu, holt na něj padne všechna tíha světa a získá pocit, že se obětuje pro zemi a dře do úmoru.