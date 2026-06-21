Okamžiky mezi bytím a vzpomínkou. Adriena Šimotová v jednom patře, zato pořádně intenzivním

Šimotová (1926–2014), jedna ze stěžejních postav tuzemského poválečného výtvarného umění, by se 6. srpna dožila stovky. Výtvarnici nejlépe uctíte výstavou její tvorby, a tak se letos konají hned tři, ta v Lounech čerstvě skončila, v Museu Kampa potrvá do 13. září, v říjnu na ni naváže ještě jedna, v Moravské galerii v Brně.
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Takže teď ta pražská. Lákadlo na úvod: v galerii je klimatizace. Za současných veder se vám nebude chtít odejít nejen proto, že z intimních světů Šimotové se nerado odchází vždycky. V galerii je také šero, protože výtvarnice pracovala hlavně s různými druhy papíru, kterému přímé světlo škodí. Pocit důvěrného prostoru, ve kterém se odvíjejí křehké příběhy, se tím ještě stupňuje. Vida, znovu ta dvě slova – jenomže ona jsou prostě vážně přiléhavá.
Milá Adrieno, drahá Medo
Jádro expozice představuje soubor Adrieniných prací ze sbírky zakladatelky Musea Kampa, mecenášky Medy Mládkové. Odráží to i její název: obě ženy totiž mnoho desítek let udržovaly vřelé přátelství, psaly si přes oceán, Šimotová dokonce už v 70. letech na pozvání Mládkové pobývala a vystavovala v USA. Několik dalších děl doplnil kurátor Jan Skřivánek většinou ze soukromých sbírek, přesto se výstava vejde do jediného patra, ovšem pořádně intenzivního.
Schodiště
Po schodech se dá chodit jak dolů, tak nahoru. Podívat se na věci podzemní, přízemní, i na ty „v oblacích“, prozkoumat je u základu i je přelétnout z nadhledu. Na schodišti se dá i jen na chvíli zastavit a poklábosit – jaké je dneska počasí, co psali na internetu a co se právě semlelo u sousedů. A pak si pokračovat po svém, ale s příjemným pocitem, že máme přehled, co se děje kolem nás.
Výtvarný projev Šimotové odráží a zpracovává nejen dobové možnosti a proměny stylů (v lecčem je blízká svým souputníkům z umělecké skupiny UB 12 Václavu Boštíkovi, Aleně Kučerové či Daisy Mrázkové), ale zvláště dvě její obrovské životní ztráty. V roce 1972 přišla výtvarnice o manžela, kolegu z UB 12 Jiřího Johna. Zůstala sama s dvanáctiletým synem Martinem. A ten zemřel v roce 1994.
Jemnou malbu, třeba barevnými akryly na sololitu, tak postupně střídají agresivnější techniky. Umělkyně své chvějivé siluety vyřezává nožem do papíru, vytrhává je a mačká, v kožence nebo textilu tvoří obrysy, které obraz neobydlují, ale naopak v něm chybí. Technikou frotáže – naučila se ji při tvůrčích pobytech v klášteře františkánů v Hostinném – přenáší na papír otisky těl. Práškovými barvami vysypává podoby a zase je z podkladu smývá. Její vrcholný cyklus „Schoulení“ poslední dvě techniky kombinuje.
Žiji z tvé smrti
„Stále ještě žiji z tvé smrti, protože ona byla začátek i konec všeho, co jsem byla já,“ cituje se ve výstavě z básně „Tobě“, kterou Šimotová napsala po Johnově smrti. V roce 1997 vyšla jako součást její sbírky „Hlava k listování“. Na výstavních panelech vidíme úsilí zachytit prchající přítomnost druhého, okamžik mezi bytím a vzpomínkou – to jsou díla „Lože je prázdné“, „Výpověď o domovu“ nebo „Vztah k nepřítomnému“.
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Snaha zastavit okamžik, kdy se konkrétní člověk, konkrétní živé tělo ztrácí a přestává existovat, kdy už není v posteli znát vyležený důlek a na stěnu nepadá něčí stín – ta v tvorbě Šimotové potom zůstává až do konce. Proto nasypaný a zase rozmazaný a odfoukaný pigment, který na papíře naznačuje siluety hlav nebo rukou.
Jako předlohy umělkyni posloužili někteří její přátelé. Proto znásobený, rozostřený obrys postav vyřezaných do několika vrstev podkladu v trojici děl Schylování, Vnoření a Strach. Proto sotva znatelné perforace, které na bílém pozadí vytvářejí iluzi lidských stínů kdesi v místnosti.
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A proto se tu vedle rukou, nohou a hlav objevují také punčochy, lžíce nebo hřeben – věci, které se našich těl každodenně dotýkají, které užíváme v soukromí svých domovů, které doprovázejí náš intimní prostor. Vida – už je tu to slovo zase. Ale Adriena Šimotová taková zkrátka je. Běžte se přesvědčit sami. Uznáte mi to.