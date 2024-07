Obcím by pomohla jen mocná právní páka a pomoc z centra. Zatím je to ale tak, že Praze (rozuměj politické elitě) vlastně docela vyhovuje odsun nepohodlných občanů do „vyloučených“ krajů. Sejde z očí, sejde z mysli. Při absenci koncepce ze strany státu pak vyzní velmi nešťastně každý, třeba i dobře míněný nápad.

Petr Pavel má se sociálními problémy nulové zkušenosti a též i nulové exekutivní pravomoci. Chceme-li se na někoho zlobit, musíme se obrátit na poslance, ale spravedlivě, nejméně i patnáct let zpět. Z téhle šlamastyky už městům žádný zázračný nápad pomoci nemůže.