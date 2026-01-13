Skutečné kapacity pro obranu, o ně tu poběží. Bájná dvě procenta jsou jen pomůckou

Redukovat úsilí o zvýšení obranyschopnosti na utracení nějaké cílové částky je nesmysl. Bájná dvě procenta jsou jen indikátorem, pomůckou. Budování skutečných schopností nelze zajistit tím, že státní rozpočet na konci roku vykáže 171,5 miliardy jako výdaje na obranu – a je to tam, dotlačili jsme to na 2,02 procenta HDP.
Možná by stačila změna terminologie
„Skutečný“ znamená nejen reálný, hmatatelný, ale taky to, co vede ke skutku, k činu. Zaparkované raketové systémy protivzdušné obrany – a dosaďme si cokoli dalšího v budoucnosti, bojové letouny F-35 či tanky Leopard 2A8 – jsou k ničemu, když k nim nemáme dost vojáků. A to nejen „provozních“, kteří s nimi pracují v daném výcvikovém roce, ale hlavně masu kvalitních záložníků.
K věrohodnému odstrašení už dnes nestačí pár desítek kusů špičkové techniky. Je nutné mít zástupy vycvičených a motivovaných občanů. Znovu připomeňme: protivníka odstraší Finsko s pěti miliony obyvatel, které během pár týdnů nasadí armádu s téměř 300 tisíci vojáky. Desetimilionové Česko s 30 tisíci vojáky rozhodně ne.
Nedávno zveřejněný záměr obnovit administrativní odvody by byl prvním krokem správným směrem. Bohužel v době, kdy velká část evropských států obnovuje základní vojenskou službu, ať povinnou či dobrovolnou, pro významné či spíš symbolické procento vhodné populace, v Česku se část politické reprezentace okamžitě musela blýsknout tím, že to označí za zbytečné, předčasné, naši společnost za nepřipravenou.
Kdybychom nežili zaslepeni českým pohledem na Česko, zjistili bychom, že odvodní povinnost jako součást branné povinnosti nemá s výkonem vojenské služby přímo žádnou souvislost – ale přitom dává státu to, co potřebuje, a o co se stát sám kdysi hloupě připravil: znalost vhodné části své populace, kolik jí je, co umí a o koho se jedná. Toť vše. Ve vyspělé části Evropy naprosto běžná věc, pro nás problém. Možná by stačilo verbálně opustit rakousko-uhersky znějící „odvod“, přejít na „registraci v rámci branné povinnosti“ a všichni by se uklidnili.
Lidský kapitál pro obranu
V oblasti pořizování výzbroje, zásob a materiálu je zjevné, že F-35 zůstane klíčovým modernizačním projektem Armády ČR. Snaha nové vlády o dobré vztahy s USA bude stačit na to, aby nedošlo k zásadnímu přehodnocení této akvizice. Naprosto zásadní přezbrojení na bojové vozidlo pěchoty CV90 už běží, a domácí výroba už pomalu proniká do řetězce českých firem. Peripetie s nákupem francouzských děl Caesar však u konce zdaleka nejsou.
Jejich součástí jsou i potíže a průtahy s nákupy munice od STV Group, která se označuje za jediného ryze domácího výrobce a s tím se snaží získat co největší podíl na dodávkách pro českou armádu. Řadu prvků pro vlastní výrobu však zajišťuje dodavatelsky i v zahraničí, u některých druhů munice jsou její projektové týmy teprve v počátcích vývoje. Důraz na „domácí“ výrobu pak působí ironicky.
Druhý český výrobce, skupina CSG, stejné typy už běžně vyrábí a dodávat je může i naší armádě. Navíc pod svou střechou integruje všechny fáze výroby. Evropa koncentruje své průmyslové kapacity – opravdu by měl být problém, že závody této české firmy leží také v sousedních spojeneckých zemích?
Obranyschopnost lze tedy účinně zvyšovat nejen placením záloh, které jsou nastaveny do horentních výší nejen proto, že tak to dnes na trhu prostě chodí a nelze se jim vyhnout, ale vlastně se nám hodí do účetnictví – podívejte, utrácíme, jak jsme slíbili.
Vedle toho stát může mnohem intenzivněji pracovat na budování lidského kapitálu pro obranu. Nejprve tím, že zmapuje zcela zanedbané generace desetitisíců až statisíců mužů a žen, na kterých by případná reálná obrana země musela stát. To aspoň v prvních krocích žádné extrémní výdaje neznamená.
Prezident Petr Pavel ještě zcela nedávno – a jistě z dobrých důvodů – předpokládal, že za rok 2025 ona dvě procenta hrubého domácího produktu vyčerpána nebudou. Ministr obrany Jaromír Zůna uvedl, že za vlády Petra Fialy nedošlo k vyčerpání dvou procent HDP ani jednou za celé čtyři roky funkčního období. Mantra dvou procent nás ochromuje. Bude lepší se soustředit na zdroje v obyvatelstvu i v průmyslu, které skutečně máme a které fungují.