Alimenty v našem Kocourkově od neřádných rodičů nechceme, hodláme je hlavně trestat

Zavedl zabavování řidičáků a dokonce i vězení. Jenže k čemu nám je takový povedený rodič, když se „válí“ ve vězení na státní útraty?
Záměr izolovat neplatiče od společnosti zní sice pěkně, nicméně neplatičovým potomkům to nepomůže, protože dotyčný si většinou ve vězení nic nevydělá. Institut nucených prací jsme z civilizačních důvodů zavrhli a Ďábelské ostrovy, kam by bylo možno podobné jedince poslat z trestu, naše republika nevlastní.
Nicméně nová vláda chce proti neplatičům přitvrdit. V pondělí schválila záměr, aby se za neplacení alimentů opět chodilo do vězení. Přitom novela zákona, která trest vězením ruší, platí teprve od ledna. Nikdo tedy pořádně neví, jak se v praxi novela projevila, zda se delikvence zvýšila či nikoli. Ministerstvo nás jen ujistilo, že 302 blížní, kteří vyšli z vězení, se do něj vracet nebudou.
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc uvedl, že v roce 2024 odsoudily soudy 2891 neplatičů a z nich poslaly do vězení 344. Ministerské statistiky pochopitelně neuvádějí, jaký to mělo dopad na potomky neplatičů, respektive zda jim to pomohlo k jediné koruně. Ministr si nad statistikou jen povzdychl, že soudy uložily v pouhých pěti případech trest domácího vězení. Lidé v domácím vězení totiž mohou pracovat a tedy i splácet výživné.
A tentýž ministr si myslí, že kdyby jeho novela začala platit, budou soudy postupovat jinak než doposud? Ne, ani náhodou. Věznice, už beztak přeplněné, se ještě víc zaplní a poškozeným dětem to nijak nepomůže.
Mít v ruce aspoň něco
Každý pochopí záměr, že nová vláda chce být na neplatiče přísná, ovšem jen málokdo se nepozastaví nad tím, že nová vláda vůbec nepřemýšlí nad efektivitou svého počínání. Co si takhle počkat alespoň jediný rok a vyhodnotit výsledky.
Dalším nemalým zásahem do hmotné situace takto postižených dětí je případný zákaz prodat pohledávku za dlužné výživné třetí osobě. Tato možnost též nově platí od ledna. Zákaz prý má zabránit „kšeftování s výživným“. Hm, a o tom, že jsou potomci, kterým jejich povedený rodič dlužil do smrti statisíce, a dotčení neviděli jedinou korunu, někdo z vlády slyšel? Není náhodou pro matku samoživitelku výhodnější prodat statisícový dluh za polovinu nominální hodnoty a mít aspoň něco než se mnoho let dívat smutně na výkaz, jak dluh neplatiče narůstá?
Ano, samozřejmě, i s tímto dluhem lze kšeftovat a nepotřebujete mnoho fantazie na to, abyste si představili, jak protřelý neplatič přes třetí osobu kupuje svůj vlastní dluh za zlomek jeho původní hodnoty. Ale je sama možnost podvodu vyloučením pro vyzkoušení téhle praxe?
Pokud vláda zavede všechny své záměry, aniž by měla na zřeteli jejich praktický dopad na děti, jejichž rodiče se vyhýbají vyživovací povinnosti, stáváme se Kocourkovem. Osud těch, o které se někdo nechce starat, je nám lhostejný, ocitl se na vedlejší koleji, důležité pro stát je, že způsobí újmu delikventovi.