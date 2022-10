Významná filmová krasavice. Neblahý zvyk tentokrát postihl Valentinu Thielovou

Názor

Nejapná praxe přilepit na jméno herce, který právě zesnul, roli průměrnou nebo nedůležitou, ale televizí stokrát omletou, opět vítězí. Podle jakého klíče se asi taková role vybírá? Nejspíš podle toho, co osoba, která zprávu jako první vypustí do světa, odhadne, že by mohlo zabrat na větší část čtenářů, a pak to všichni papouškují.