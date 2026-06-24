Z pohledu někoho, kdo vidí vzdělání jako jednoduchou rovnici, co se naučíš ve škole, to pak použiješ v praxi, je to pravda. V současné době se požadavky na pracovníky i konec konců podnikatele rychle mění a dá se předpokládat, že s nasazováním umělé inteligence v praxi se budou měnit ještě rychleji. Uplatnění školních vědomostí je pak nejisté.
Momentálně je to vidět u programátorů. Ještě nedávno ten, kdo uměl programovat na slušné úrovni a měl přehled o programovacích jazycích a jejich využití, získal rychle slušnou práci a velmi slušný příjem. Po absolventech informatiky firmy rády sáhly.
Dnes už to neplatí, zájem o juniorní zaměstnance kvůli použití umělé inteligence místo lidí klesl na minimum. A může se to brzy opakovat u dalších profesí. Bohužel nevíme u kterých, programátoři se ještě před dvěma lety zdáli být nenahraditelní.
Co z toho plyne? Je třeba se neustále vzdělávat a přeškolovat a to nyní hlavně v některých technických oborech či právu. Studium technických a „užitečných“ oborů se ukazuje stejně „zbytečné“ jako třeba filozofie.
Rychle se učit a strukturovaně myslet
Budou se tedy firmy vůbec zajímat o to, zda zaměstnanci mají vysokou školu? Ale ano, budou. Nebo by měly. V zahraniční to tak v některých oborech fungovalo a funguje. Například v letech boomu před finanční krizí investiční banky v londýnské City rády najímaly absolventy klasických studií a filologie.
Ne, nepotřebovaly, aby jejich analytici a obchodníci uměli číst Vergilia v latinském originále a citovali z něj zákazníkům. Jen si všimli, že klasická studia jsou opravdu těžká a že je dokážou vystudovat jen velmi chytří lidé navíc se schopností se rychle učit a strukturovaně myslet. A takové zaměstnance banky, vytvářející a prodávající tehdy složité finanční deriváty, potřebovaly.
Zkrátka vzdělání, zejména to vysokoškolské, má i funkci signalizační. Ukazuje, že daný člověk má s velkou pravděpodobností schopnosti, jejichž existenci či neexistenci by jinak firmy zjistily u svých zaměstnanců až po drahém zaškolení a měsících či letech praxe. Tedy hlavně píli a systematičnost, umění dlouhodobého řešení úkolů. Je to ale důležité i dnes, v době umělé inteligence?
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Umělá inteligence může zvýšit světové bohatství. Ale také přinést nezaměstnanost a chudobu
Podívejme se do praxe. Na vedení dvou předních amerických společností v tomto oboru, OpenAI a Anthropic. Ze šesti ředitelů OpenAI mají technické vzdělání dva a to nedokončené, další studovali třeba historii, právo či management.
Ve tříčlenném užším vedení Anthropicu je šéf, který vystudoval fyziku, biofyziku a zaobíral se medicínou, prezidentkou je žena, co studovala hlavně anglickou literaturu, a doplňuje je ředitel s titulem ze symbolických systémů. Jak je vidět, není nutně třeba mít formální vzdělání z počítačových věd, aby se člověk dostal do vedení špičkové firmy. Vysokoškolské vzdělání jako signál zřejmě stále funguje.
Dobrá zpráva
Skutečným problémem tedy není, že u nás dva z pěti lidí pracují mimo vystudovaný obor, ani že bychom měli příliš mnoho lidí s humanitním vzděláním. Problémem by bylo, kdyby se ani po absolvování vysoké školy nedokázali naučit nic nového. V ekonomice, kterou mění umělá inteligence a rychlý technologický pokrok, totiž nebude nejcennější úzce specializovaná znalost, ale schopnost se opakovaně učit, měnit profesi.
Budoucnost nepatří ani technickým, ani humanitním oborům, ale lidem, kteří se dokážou vzdělávat po celý život. A to, že u nás tolik lidí pracuje mimo svůj obor, naznačuje, že nás čeká docela dobrá budoucnost.