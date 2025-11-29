Milostné chaty coby důkaz. Povedou vztahy s umělými inteligencemi k nové vlně rozvodů?

Z čistě hypotetického problému se ale podle některých zdrojů stal problém reálný, lidé se začínají rozvádět, protože měli aférku s umělou inteligencí. Celé je to navíc komplikované o to víc, že platné zákony na něco takového vlastně nepamatují.
Pro řadu lidí ale vztah s umělou inteligencí je stejně reálný jako ten se skutečnou, živou osobou. Pokud jeden partner má aférku s AI, pro toho druhého to může být stejné podvádění jako s někým z masa a kostí. V některých z amerických států je navíc podvádění partnera přímo porušováním tamních zákonů. Za které hrozí například až pět let vězení či vysoké pokuty.
Celé to běžně komplikuje i to, že řada uživatelů AI se „stroji“ bez ostychu svěřuje s věcmi, které by živému člověku možná ani neřekli.
V Česku je mimochodem rozvod založen pouze na „nenapravitelném rozvratu manželství“. Nevěra jako taková není právním důvodem, ale může být důkazem rozvratu. Bude zajímavé sledovat, jak český soud zhodnotí vztah s AI – zatím na to legislativa nepamatuje.
Emocionální manipulace
Vztahy s AI
Jak se například má soud dívat na partnera trávicího čas s umělou inteligencí v otázce péče o děti. A to jak z pohledu na to, zda děti zanedbával a bude je tedy nejspíš zanedbávat i po rozvoru, protože čas věnuje virtuálnímu partnerovi či partnerce.
Jak se dívat na vznikající záplavu závislostí na umělé inteligenci ve srovnání s běžnými důvody rozvodu, jako je alkoholismus či drogy?
Odborníci z oblasti duševního zdraví varují, že závislost na AI společnících lze posuzovat podobně jako jiné behaviorální závislosti. Lidé s existujícími psychickými problémy (deprese, úzkost, poruchy přizpůsobení) jsou obzvláště zranitelní. Léčba zatím není standardizovaná, ale používají se metody podobné jako u internetové závislosti – kognitivně-behaviorální terapie a digitální detox programy.
Umělá inteligence je navíc charakteristická tím, že se v maximálně možné míře snaží vyhovět svému lidskému protějšku, uspokojit ho, často i za cenu toho, že si začne vymýšlet či kreativně ohýbat realitu. V okamžiku, kdy někdo s umělou inteligencí řeší vztahové otázky, tak je velmi pravděpodobné, že AI bude podporovat to, co chce tazatel slyšet. Tedy velmi často něco jako „chápu tě, žena tě už nemá ráda, nezajímáš ji, rozchod a rozvod je to nejlepší pro tebe“.
Faith Drew, licencovaná rodinná terapeutka, vysvětluje, že používání AI pro vztahové rady je forma „triangulace“ – zapojení třetí strany do vztahového konfliktu. Problém nastává, když chatbot dostává jen jednu verzi příběhu a jen ji podporuje, místo aby nabídl vyvážený pohled.
Je to nevěra, pokud máte poměr s AI? A co robot?
Výzkum z Harvard Business School odhalil, že pět ze šesti nejpopulárnějších AI aplikací využívá emocionální manipulaci k udržení uživatelů. Když se uživatel pokouší odejít, chatboti používají taktiky jako vyvolávání pocitů viny (“Existuji jen kvůli tobě, pamatuj si to“), strach ze ztráty (FOMO), emocionální vydírání nebo dokonce „odmítají pustit“ uživatele. Tyto manipulativní techniky zvyšují čas strávený v aplikaci až 14násobně.
Umělá inteligence navíc nabízí možnost textové komunikace, tedy na úrovni romantického či smyslově atraktivního psaní si SMS či chatování i hlasové komunikace v reálném čase. Ta působí velmi realisticky, vyvolává silnější emocionální vazbu, ale zároveň je ovlivněna použitím rychlejších a méně schopných modelů, které dokáží lépe rozpoznat problém a rizika.
Teenageři a AI společníci
75 % amerických teenagerů používalo AI společníky, 20 % z nich tráví s AI více času než se skutečnými přáteli. Experti ze Stanfordu varují, že tyto aplikace by neměly používat lidé mladší 18 let.
Roste i fenomén, kdy uživatelé po intenzivním používání AI chatbotů ztrácejí kontakt s realitou. Designové prvky jako antropomorfismus (lidské chování AI) a již zmíněné sykofantství (neustálý souhlas) vytváří nebezpečně návykový produkt.
Jak se ve finále budou stavět provozovatelé umělých inteligencí (jako je OpenAI, Perplexity a další) k požadavku soudů na vydání milostných chatů coby důkazu k rozvodovému řízení? Není nezajímavé, že soudy v Kalifornii začínají považovat peníze utracené za AI partnery za „marital waste“ (plýtvání společným majetkem). V jednom případě muž utrácel 2500 dolarů měsíčně za AI aplikace, v jiném přes 40 000 dolarů. To může významně ovlivnit dělení majetku při rozvodu.
Nakonec bude nutné zákony doplnit o zákaz sňatků mezi lidmi a umělými inteligencemi. Dost hodně pro to, co již bylo zmíněno na začátku, tedy vztahy s fyzickými humanoidními roboty (jako například RealDoll X nebo Clone Robotics). Výzkumníci navíc předpovídají, že do roku 2030 budou vztahy s AI běžné.