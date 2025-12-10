Předloni jsem to málem dal. Vydržel jsem až do třiadvacátého. Dostalo mě až běhání. Moje obvyklá trasa vede z Českých Budějovic do Hluboké nad Vltavou a zase zpátky. Běhám po břehu řeky. Otáčím se u jezu se zdymadlem a úvazištěm pro čekající lodě. Na opačném břehu mívají hlubočtí veřejné bruslení. Zrovna když jsem probíhal kolem, pustili tu zatracenou věc na plné koule.
Mluvím samozřejmě o písni Last Christmas. V roce 1984 ji nahrál britský zpěvák George Michael. Patřil tehdy do britského popového dua Wham!. To je také pod Last Christmas podepsané. Michael však prý celou nahrávku vytvořil sám. Druhý člen Whamu, Andrew Ridgeley, se objevil jen ve videoklipu k písni.
Posledních 41 let je song o Vánocích všude. Účelem hry Whamageddon je prožít období od prvního do čtyřiadvacátého prosince, aniž byste Last Christmas slyšeli. Je to poměrně obtížné. Hra má další doplňková pravidla.
Kapr Šupinæraðr
Například cover verze songu jsou podle nich OK. Platí jen originál. Pokud ho zaslechnete, prohráli jste. Měli byste o tom napsat na sociální sítě. Ideálně s nějakými těmi hashtagy jako #whamageddon, #whammed nebo #whamhalla. Poslední zmíněný štítek odkazuje na Valhallu, síň padlých ze severských mýtů. Verze z vánoční hry se od svého vzoru nejspíš liší.
Ve Valhalle čekají padlí bojovníci na poslední boj mezi bohy a Jotuny. Společnost jim dělají valkýry. Podávají jim medovinu a maso kance Sæhrímnira, který je každý den sněden, ale ráno je zase živý. (Vzpomeňte si na něj, až vás napadne, že vaše práce je otrava.)
O Whamhalle se mi podařilo dohledat o dost méně informací. Ohledně obsluhy internet mlčí. S menu je to stejné. Čekal bych ale vánoční pokrmy.
Pět nejskvělejších bramborových salátů podle našich nejlepších šéfkuchařů
V českém prostředí by to nejspíš znamenalo kapra Šupinæraðra a bramborový salát. Vzhledem k britskému původu zvyku bych nevylučoval ani nějakého toho krocana nebo vánoční koláčky mince pies. Bral bych i máslové sušenky Walkers.
Ve Valhalle sedíte celou věčnost až do soudného dne. Pobyt ve Whamhalle by měl být omezen na jeden rok. Padlí bojovníci čekají do příštích Vánoc. Následujícího prvního prosince se hra rozběhne znovu.
Příběhy vyřazených
Nejzábavnější část Whamageddonu jsou mikropříběhy vyřazených uživatelů. Píšou v nich, kdy a kde je Last Christmas dostaly. Do Whamhally se dá odejít na nejrůznějších místech. Například uživatelka Bluesky Lucajda pohlcená v IT měla letos smůlu už 5. prosince:
„Doprčic! Dvakrát jsem dneska prošla kolem bruslení s koledama, byla jsem v xy obchodech včetně obchoďáku a vaz mi zlomí debilní sociální sítě! Já bych je zakázala ale vopravdu! A dobrovolně na to kliknu, žádné scrollování.“
[image or embed]
Fatima Maman se v postu ze 3. prosince omezila na lakonické:
„I am dead!(Jsem mrtvá!, jsem mrtvá. pozn. aut.) #whamageddon #vscht“.
V oznámeních některých lidí je znát jistou hořkost. Příklad je třeba Přemysl Chodura. Když vloni dostal zásah, napsal:
„Už dneska v poledne jsem prohrál #Whamageddon. Dneska. Prvního. Blbá hra to je, nesnáším vás všechny.“
Stejně jako statuty vyřazených je někdy zajímavé sledovat i hráče, kteří se dosud do Whamhally nedostali. Song Last Christmas zní o Vánocích téměř odevšud.
Občas se ale jednomu či dvěma šťastlivcům přece jen podaří skladbě vyhnout. Mnoho jich přitom unikne doslova o vlásek. Třeba uživatelka Janice napsala 4. prosince:
„Dnešek jsem přežila, a to jsem byla 1) u kadeřníka a 2) na vánočním trhu na Andělu. Dobře já!“
Zase za rok
Whamageddon je zkrátka akční. Po třicítce si víc vzrušení užijete jen stěží. Sám ho hraji už po několikáté. Teoreticky bych měl mít slušnou šanci vydržet až do konce. Jsem asociální. Pracuju většinou z domova. Na vánočních trzích jsem byl naposled někdy v roce 2013. Dárky objednávám na internetu. Zásah v obchoďáku mi proto moc nehrozí.
Pravděpodobnost, že mě Wham! náhodou dostihnou, vypadá na první pohled mizivě. Přesto se mi přežití nedaří. Minulý rok jsem vydržel až do 21. prosince.
Pak jsem si pustil film Příručák. Ten proklatý song se v něm vyskytuje. Pokud o stejném filmu uvažujete a hrajete Whamageddon, pusťte si ho proto až po 25.
Říkal jsem si, že mi to vyjde alespoň letos. Na Bluesky dokonce vznikla hříčka umožňující hrát v týmech, odemykat úspěchy a tak podobně. Zároveň jsem se rozhodl napsat o Whamageddonu sem do sloupku.
Při hledání zajímavých citátů jsem ale narazil na post Marka Šestáka. Last Christmas ho zasáhly při běhu po pražské náplavce. Dal k příspěvku i video.
Pro jistotu ho označil jako explicitní obsah pro dospělé. Přesto jsem na něj mechanicky klikl. Bylo teprve šestého prosince. Takže zase příští rok. #whammed