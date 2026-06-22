Trochu to působí jako déjà vu z minulého desetiletí, kdy generální ředitel WHO označil změnu klimatu za nejvýznamnější zdravotní problém 21. století. Krátce na to se však objevil covid-19, který odhalil nepřipravenost WHO na podobné problémy.
Bohužel to vypadá, že se z toho nikdo nepoučil. Hlavní zprávou komise WHO je, že změna klimatu představuje „katastrofální hrozbu pro lidské zdraví“. Jako klíčový důkaz jí slouží studie zveřejněná v časopise Lancet, která ukazuje, že počet úmrtí v Evropě v důsledku veder rychle roste a dosahuje až 63 000 ročně. I když pomineme tu zvláštní presumpci, že data z Evropy mohou sloužit jako vhodný vzorek pro celosvětovou krizi v oblasti zdraví, celý tenhle argument se při bližším zkoumání hroutí jako domeček z karet.
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Je pravda, že riziko úmrtí v důsledku veder v Evropě vzrostlo od roku 1990 o 82 procent. Toto riziko však prudce stoupá s věkem a evropská populace výrazně zestárla. Od roku 1990 se podíl evropské populace starší sedmdesáti let zvýšil o 78 procent. A právě stárnutí populace samo o sobě vysvětluje prakticky celý pozorovaný nárůst úmrtí v důsledku veder. Jak zmíněná studie, tak komise WHO však tuto skutečnost ignorují.
Zamlčování faktů
Jakákoliv seriózní analýza úmrtnosti by měla vycházet z věkově standardizovaných úmrtnostních koeficientů, díky nimž jsou údaje v čase srovnatelné. Ve zprávě WHO však podobný přepočet nenajdeme. Kde ho naopak najdeme, je přední světová databáze pro analýzu úmrtnosti Global Burden of Disease. Podle ní se věkově standardizované riziko úmrtí v důsledku veder v Evropě od roku 1990 změnilo jen nepatrně. Po úpravě zohledňující současnou velikost a věkové složení populace činí nárůst méně než 850 úmrtí navíc v důsledku veder. Údaje komise tento problém zveličují více než padesátkrát.
Mnohem hlubší neupřímnost však spočívá v tom, co v dané zprávě úplně vynechali. S rostoucími teplotami sice stoupá počet úmrtí v důsledku veder, nicméně na problémy způsobené chladem umírá stále méně lidí. Právě zima má každoročně na svědomí mnohem víc mrtvých než horko. Při použití stejné standardizované metodiky podle věku, která odhalila minimální nárůst úmrtí v důsledku horka, se míra úmrtnosti v důsledku chladu v Evropě od roku 1990 snížila téměř na polovinu. Při dnešní populaci to znamená asi o 210 000 mrtvých méně každý rok. Komise WHO tak zamlčuje fakt, že úmrtí v důsledku chladu klesla přibližně 250krát více, než o kolik vzrostla úmrtí v důsledku horka.
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Dalším důležitým tvrzením ve zprávě bylo, že se v důsledku klimatických změn v Evropě zvýšil počet Evropanů trpících nedostatkem potravin. Tomu se dá jen stěží uvěřit. Skutečné problémy s nedostatkem jídla mají totiž lidé v Africe, Asii a Latinské Americe. Toto tvrzení také opomíjí vlastní prognózy Organizace spojených národů, podle nichž se svět blíží k novému rekordu v produkci obilovin. Kdyby měla komise WHO skutečně starost o hladovějící, uvedla by tato fakta jako první a nesnažila se je zamlčovat.
V návrhu komise se skrývá krutá ironie. Díky klimatickým opatřením je již dnes elektřina pro evropské spotřebitele 3–4krát dražší než v USA a Číně, přičemž více než třetina všech Evropanů nyní uvádí, že si nemůže dovolit klimatizaci. Ještě agresivnější snižování emisí by náklady na energie dále zvyšovalo, v důsledku čehož by měla vedra na svědomí mnohem víc lidí, kteří by si nemohli dovolit klimatizaci. Stejně tak by se zvedl i počet mrtvých v důsledku delší zimy, protože by mnozí neměli na topení. Vyšší ceny energií také zvýší náklady na hnojiva a mechanizované zemědělství, což by vedlo k tomu, že by v rozvojových zemích trpělo hladem stále více lidí. Navrhované řešení je tak doslova horší než samotný problém.
Zneužití odborné autority
Ředitel WHO, který tuto komisi svolal, píše, že „naši občané od nás očekávají rychlou reakci“, jako by byl spíše voleným politikem než úředníkem ve zdravotnictví. To, co lidé po celém světě od lékařů skutečně očekávají, je upřímná rada založená na důkazech. Nečekají, že bude odborná autorita zneužita k politickým účelům, a už vůbec nestojí o šíření paniky tím, že budou zamlčovány údaje, které by ji naopak mohly zmírnit.
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Světová zdravotnická organizace (WHO) je tu od toho, aby se zabývala prevencí nemocí a ochranou lidského zdraví. Vyhlášení klimatického stavu nouze na základě selektivně vybraných a zavádějících statistik těm nejzranitelnějším nijak nepomůže. Akorát tím ještě více podkopají důvěryhodnost této organizace, odvrátí pozornost a zdroje od skutečných hrozeb a poskytnou politické krytí nákladným opatřením, která poškozují právě ty lidi, za jejichž zájmy se WHO údajně zasazuje.