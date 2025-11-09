Wikipedie má konkurenci. Muskova Grokipedie bude coby dílo AI mj. „hledat pravdu“

Měsíčně navštíví Wikipedii několik miliard uživatelů, přičemž asi každé dítko školou povinné, které dostane zadaný nějaký úkol, informace zde vložené využil. Této online encyklopedii je někdy vyčítáno, že řada informací je zavádějících, nebo minimálně nepřesných právě kvůli otevřenosti jejího obsahu, který může tvořit a editovat kdokoli. Již před lety ale proběhl průzkum, který srovnal obsah Wikipedie s obsahem jiné (byť knižní, resp. „CDčkové“) encyklopedie – Britannica, a počet chyb vyšel zhruba nastejno.
Konkurenci na tomto poli chce zvýšit slavný americký podnikatel Elon Musk, který před pár dny spustil Grokipedii.
Předvoj plnohodnotnější verze
Musk známý díky svým aktivitám s elektromobily v Tesla Motors či vesmírné SpaceX se pustil i do závodů umělé inteligence prostřednictvím společnosti xAI. Ta vyvinula generativního chatbota s názvem Grok, který podobně jako jiné modely umělé inteligence dokáže odpovídat na dotazy, nebo vytvářet multimediální obsah (A mj. má také přímý přístup k obsahu na sociální síť X – dříve Twitter).
A právě Grok bude pohánět obsah Muskovy Grokipedie, neboť bude generovat, upravovat, kontrolovat a aktualizovat její obsah. Na rozdíl od Wikipedie tedy nemůžete přímo vkládat svůj příspěvek, ale můžete dát svůj návrh Grokovi.
Prvotní verze nového projektu, nazvaná 0.1, obsahuje přes 855 tisíc článků a již nyní je k dispozici lidem po celém světě. Podle Muska má být jen předvojem vyšší, pokročilejší a plnohodnotnější verze, která bude „10x lepší než Wikipedie“. Zároveň dle jeho vyjádření má být – na rozdíl od „neobjektivní a levicově politicky zaměřené Wiki“ – politicky neutrální. Ironií je, že celá řada obsahu Grokipedie pochází z Wikipedie.
Pravda a Grokovy dezinformace
Grokipedie také prý bude „hledat pravdu“ a představuje „nezbytný krok k dosažení cíle společnosti xAI porozumět vesmíru“. Osobně mám minimálně v otázce porozumění vesmíru jasno díky románu Douglase Adamse Stopařův průvodce po Galaxii, v němž jsme se odpovědi na základní otázku života, vesmíru a vůbec dočkali už dávno. Ve věci hledání pravdy to tak jednoznačné není i vzhledem k některým dřívějším dezinformacím Groka či vyjádřením samotného Muska (nemluvě o pravdě jeho donedávna ještě přítele, amerického prezidenta Donalda Truska).
Dost možná by Muska pochválil autor teorie relativity Albert Einstein, který tvrdil, že úsilí o pravdu musí být nadřazeno jakémukoli jinému úsilí. Sám se spíše kloním k jinému citátu, jehož autorem byl český komik Vlasta Burian: Pravda je jen jedna. A proto ji nemůžeme mít každý. A hlavně nezapomínejme na české přísloví, že na každém šprochu pravdy trochu. Tak snad si to uvědomí i Grok…