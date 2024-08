Názor

Ve čtvrtek ministr financí Zbyněk Stanjura oznámil, že stát nezruší příští rok daň z mimořádných zisků, takzvanou windfall tax. Je to sice úplný opak toho, co říkal do čtvrtka, nicméně tato daň měla být podle původního záměru vybírána mezi roky 2023 a 2025.