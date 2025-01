Churchill se vrátil do Oválné pracovny. Postoj k jeho odkazu příznačně symbolizuje dnešní dobu

Zpochybňuje se jeho přístup ke koloniím, k ostatním kulturám či k protivníkům ve válce. Je to tolik příznačné pro dnešní dobu, torpédovat osobnosti, které se pozitivně zasloužily o naši společenskou realitu a blahobyt. Jejich chyby jsou však mnohonásobně zastíněny jejich velkými úspěchy ve prospěch svobody a životní úrovně celé společnosti, což platí i pro Churchilla.

I dnes pro nás může sloužit jako inspirace v mnoha oblastech, nebyl to pouze ten starší podsaditý předseda válečného kabinetu s kloboukem a doutníkem. Byla to mnohovrstevnatá osobnost, vykazující jisté známky geniality, která do všech činností dávala velké množství energie.

Britský historik Paul Johnson píše, že o jeho životě je radost psát a radost číst. Čím Churchill vlastně dodnes tolik přitahuje? Dovolím si říci, že krom jistého „lidského“ kouzla, vtipu a literárního mistrovství je to především jeho komplexní, systematizovaný přístup ke snaze pochopit společenský vývoj. Jako mladý voják samouk si poznamenal, že se snaží vytvořit si logickou a soustavnou mysl a porozumět obecným principům.

Tento postoj byl patrný i v jeho přístupu k hospodářské politice, kde se značně odlišoval od přístupu v té době již slavného cambridgeského ekonoma J. M. Keynese. Dodejme, že keynesovské učení o aktivní vládní hospodářské politice, která má i s pomocí fiskální expanze „řídit“ hospodářský růst, definovalo celý další vývoj až do dnešních dní.

Churchill například v roli kancléře pokladu (ministra financí) v reakci na Keynesovu výzvu ke značnému navyšování peněžní zásoby výstižně prohlásil: „Nafukovat nabídku vlastní měny s cílem vytvořit hektickou expanzi negarantovanou a nepodloženou skutečnými fakty způsobí široce rozšířenou mizerii.“

Jádro ekonomického blahobytu spatřoval ve výrobě, v aktivitě všech drobných živnostníků, ale i velkých průmyslníků – tyto považoval za klíč ke společenské prosperitě. Churchill hned po svém nástupu do úřadu ministra financí napsal: „Nynější kapitalistický systém je základem civilizace a zároveň jediným prostředkem zajišťujícím, aby početné novodobé obyvatelstvo mohlo být zásobováno nezbytnými životními potřebami.“

Nejen pro tyto postoje si Churchill zasloužil velký obdiv od nositele Nobelovy ceny za ekonomii F. A. Hayeka, „železné lady“ Margaret Thatcherové či jednoho z nejvýznamnějších architektů americké zahraniční politiky Henryho Kissingera.

Postoj k Churchillovu odkazu možná příznačně symbolizuje dnešní dobu, kdy americký prezident Joe Biden nechal odstranit jeho bystu z Oválné pracovny Bílého domu. Donald Trump po svém znovuzvolení prohlásil, že jedna z prvních věcí, kterou udělá po svém návratu do Oválné pracovny, bude vrácení Churchillovy busty zpět na její místo. A hned to udělal.

Autor je ekonom