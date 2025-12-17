Firma sídlící v americkém státě Virginia si už koupila doménu twitter.new. V současnosti na ní visí nástroj k rezervaci handles. Jsou tím míněny přezdívky začínající zavináčem, třeba @madla. Stejný způsob identifikace uživatelů se používal kdysi na Twitteru. Dodnes funguje i na jeho nástupnické síti X. Platformu s modrým ptákem (Jsem jediný, komu připadal spíš zelený?) ve znaku koupil v roce 2022 Elon Musk. Postupně ji přetvořil ke svému vlastnímu obrazu.
Součástí bylo i přejmenování na X. Původní doména twitter.com je v současnosti přesměrovaná na x.com. Nezájem o značku měl potvrdit i sám Musk v Tweetu z července 2023.
„A brzy se rozloučíme se značkou Twitter a postupně i se všemi ptáky,“ napsal.
Pokud jsem četl, v americkém právu opuštění značky asi opravdu existuje. Snaha získat Twitter tak opravdu má šanci na úspěch. Otázka je, co by pak následovalo.
Obavy inzerentů
V souvislosti s Muskovou akvizicí kdysi oblíbené platformy odešla část uživatelů na několik jejích alternativ. Největší z nich je momentálně síť Threads provozovaná firmou Meta. Vlastní také Facebook, Instagram nebo WhatsApp. Threads by v současnosti mohla mít něco přes 400 milionů uživatelů, kteří aktivní alespoň jednou měsíčně. Toto číslo zhruba odpovídá velikosti Twitteru v době převzetí Muskem.
Threads také teprve nedávno zavedla prodej reklamy. Ještě se uvidí, jak dopadne. Muskova X má reklamu už dávno. Vzhledem k množství obsahu souvisejícím s americkým hnutím MAGA, botů a dalších podobných problémů však začíná být pro část inzerentů problematická. V loňském průzkumu agentury Kantar odpovědělo 26 procent marketérů, že uvažují o opuštění platformy.
Prostor k uživení tak nejspíš existuje. Hodí se ovšem poznamenat, že původní Twitter byl značnou část své existence prodělečný. Po jeho případném zmrtvýchvstání hrozí stejné obtíže znovu.
Dnešní sociální média se také potýkají s problémem anglicky zvaným enshittification. Výraz vymyslel před třemi lety kanadský blogger a novinář Cory Doctorow. Přeložit ho zde doslova by bylo nevhodné. Ve čtenářstvu mohou být i dámy.
Dvě cesty
Doctorowův výraz by se dal opsat jako rozklad nebo degradace platforem. V případě sociálních médií znamená výrazné zhoršení uživatelského zážitku. Na přelomu nultých a desátých let poskytovaly socky vcelku zajímavé služby. Postupně však začaly ustupovat zájmům inzerentů. Ze všeho nejvíc se to projevuje výrazně sníženou kontrolou nad obsahem, který uživatel vidí.
Sítě se snaží lidi přimět, aby na nich trávili co nejvíc času. Jeho kvalita je pro ně vedlejší. Vede to k podpoře vyhrocených diskusí a extrémních názorů.
Speciálně v případě Muskovy X se píše o úmyslném zvýhodňování pravicových extremistů. Obdobný problém se ovšem týká i Mety. Zrovna minulý týden přikročila k omezování informací o potratech a LGBT.
Projevuje se také efekt oplocených zahrádek. Sociální média si žárlivě střeží svůj prostor. Vadí jim sdílení odkazů mimo ně samé. Zhoršuje to celkovou použitelnost internetu.
Poslední dva až tři roky se k tomu připojuje ještě jeden problém. Je jím záplava obsahu vygenerovaného pomocí velkých jazykových modelů. Prvních pět minut byl možná zajímavý. Dnes už je jen otravný.
Velké hráče se snaží nahradit decentralizovaná sociální média typu sítě Bluesky, nebo různých instancí softwaru Mastodon. Jejich tvůrci doufají, že se stanou součástí budoucí infrastruktury webu. Počty jejich uživatelů jsou však zatím o jeden až tři řády nižší než u tradičních sítí.
Je to logické. Nesnaží se vyvolat u svých uživatelů závislost. Pokud Operation Bluebird opravdu vzkřísí Twitter, bude jí čekat rozhodování, kterou z těchto dvou cest se vydá.