Womansplaining: i muži dostávají nevyžádané rady. Nemusí to být však na škodu

Názor

No a tady seš celej od oleje,“ řekla s pohledem na mé triko, „ale to půjde. Máš žlučový mýdlo?“ Naposledy jsme se viděli před deseti lety, teď jsme na sebe náhodou narazili před minutou (já ze všech sil táhl do dvora umaštěný přívěsný vozík, ona kráčela po břehu se psem) a už mi vysvětluje základy praní. Protože jsem muž a jako takový vím o praní samozřejmě kulový.