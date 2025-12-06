Štítíte se správně Izraele? Eurovize, banální písňová soutěž, se stává obrazem Evropy

Ale pak s překvapením zjišťuje, že ta banální Eurovize je mezi lidmi dost populární. Je těžké jednoznačně říci proč vlastně. Ale možná i proto, že se z ní stává alegorický obraz současné západní Evropy. Obraz toho, co u nás tolik lidí popuzuje vůči EU. Barikáda kulturních válek, kde více než písně rozhoduje to, co je provází. Třeba „fluidní gender“ (Conchita Wurst) nebo výrazně pokrokový odpor vůči Izraeli.
To si pak našinec chtě nechtě vzpomene na mládí a Festivaly politické písně.
Cyklisté, fotbalisté, zpěváci, akademici…
Evropská vysílací unie, pořadatel soutěže, ve čtvrtek sdělila, že nevyhlásí hlasování o účasti Izraele. Proč by také měla, řeknete si, honosí-li se nepolitičností? Jenže v pokrokovém světě platí, že Izrael je „fuj“. Je to prý kolonialistický režim a vůči Palestincům páchá genocidu. O tom jsou přesvědčeny i veřejnoprávní instituce z Nizozemska, Španělska, Irska a Slovinska, které oznámily, že na protest proti účasti Izraele ze soutěže Eurovize odstupují.
|
Eurovize se bortí, kvůli Izraeli odstupují Španělsko, Nizozemsko a Irsko
Naproti tomu instituce britské, německé, české i jiné jsou s realitou spokojené. („Izrael patří do Eurovize stejně jako Německo do Evropy,“ řekl německý ministr kultury.) Tudíž vidíme barikádu jak vyšitou.
Ten obraz Eurovize, a v jejím zastoupení Evropy, působí podivně. Kdo chce kritizovat Izrael kvůli jeho politice či způsobu vedení protiofenzivy v Gaze (reakce na 7. říjen 2023, největší poválečný protižidovský pogrom), má široké možnosti. Může čerpat i ze zdrojů v Izraeli, jež nabízejí kritiky dost. Jenže odpor Evropy se zhmotňuje v tématech, která s izraelskou vládou nesouvisí.
V protestech na cyklistické Vueltě. V násilí proti fotbalovým fanouškům týmu Maccabi Tel Aviv v Amsterodamu. V Eurovizi. V bojkotu izraelských akademiků.
|
Bojkot Eurovize nemá vliv. Česko počítá s účastí v nadcházejícím ročníku soutěže
Dostaneme se až do bizarních srovnání. Nizozemská veřejnoprávní společnost Avrotros říká k odstoupení z Eurovize toto: „Naše další účast je neslučitelná s veřejnými hodnotami, které jsou pro naši organizaci stěžejní.“ To jako že když se amsterodamští muslimové domlouvali na fanoušky Tel Avivu pod heslem jodenjagt („hon na Židy“, výraz inspirovaný událostí v nacisty okupované Paříži), to je hodnota přijatelná?
Je vůbec něco, za co může Hamás?
V New York Times se můžete dočíst, že spolupráci s akademickými institucemi židovského státu přerušilo na padesát evropských univerzit, institucí a akademických skupin. Že se v tom profilují hlavně Belgie, Nizozemsko, Itálie a Španělsko. A že nejvíc se činí univerzity v Gentu a Amsterodamu. Tam spolupráci neobnovili ani po říjnovém příměří v Gaze, neboť „mír a spravedlnost nelze dosáhnout jednou dohodou“.
Přitom ve stejných médiích se dočtete i toto. V Belgii v klidu žije hamásovec, který se podílel na pogromu 7. října 2023 vedeném z Gazy. Z paměti nevymizí, že pár dnů po útoku Hamásu na jih Izraele Ursula von der Leyenová řekla, že EU zvýší pomoc Palestincům na trojnásobek. A teď? Navrhuje někdo v Evropě třeba sankce za to, že Hamás – i když podepsal Trumpem sjednané příměří – se stále odmítá odzbrojit?
|
Změní Izrael strategii? Co přinese smrt palestinského bojovníka proti Hamásu
A přece je hlavním problémem banální písňové soutěže účast či neúčast Izraele. Bylo to tak už letos, kdy z Izraele přijela zpěvačka Yuval Raphaelová, jež 7. října 2023 se štěstím přežila pogrom na festivalu Supernova. Tím prý Izrael soutěž Eurovize politizuje. Jak to máme vnímat? Jako že Raphaelová měla tu drzost, že útok radikálních Palestinců přežila? Nebo že Izrael má tu drzost, že ji schválně vyslal na Eurovizi? Je to opravdu zvláštní obraz Evropy.