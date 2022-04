Z premianta propadlíkem. Hongkong se potýká se zatím nejhorší vlnou covidu

Jako hlavní válečnou zbraň proti covidu vytasila povinné testování, během kterého se měli všichni obyvatelé 7,4milionového Hongkongu podrobit třem PCR testům. Jejich výsledky se měly zpracovávat v pevninské Číně. Na námitku, že pro zpracovávání biologických dat Hongkonžanů v Číně nemáme příslušnou legislativu, Lamová odvětila, že na takové podružnosti se ve válce nehledí. Dozvěděli jsme se též, že povinné testování bude možná doplněno i celkovou uzávěrou města a zákazem vycházení.

Aby toho nebylo málo, Carrie Lamová též vyhlásila přesunutí letních prázdnin na březen, protože školní budovy měly sloužit jako testovací centra. Toto prohlášení naložilo další dávku stresu nejen rodičům a dětem, ale i učitelům a provozovatelům škol. Pro hongkongské děti je to v podstatě jakási forma domácího vězení, protože všechna sportoviště, bazény a pláže jsou kvůli covidu zavřené. Do školy prý místo toho budou chodit v létě.

Jedna z nejhorších smrtností

Je pravda, že v roce 2022 se Hongkong potýká se zatím nejhorší vlnou covidu. Koncem února zde vystoupal denní počet případů na více než 50 tisíc. Během jednoho měsíce tak Hongkong spadl z pozice premianta (za dva roky jen přes 12 tisíc případů a 213 úmrtí) na pozici naprostého propadlíka s jednou z nejhorších smrtností covidu na počet obyvatel na světě. V polovině března umíralo v Hongkongu na covid za jeden den více lidí než v obou letech 2020 a 2021 dohromady.

Odborníci poukazovali na to, že není moudré organizovat univerzální testování veškerého obyvatelstva uprostřed zatím nejhorší vlny. Varovali, že dlouhé hodiny čekání ve frontách na test mezi covid pozitivními lidmi může rozpoutat ještě horší šestou vlnu. Zdá se, že se tyto zprávy donesly i ke Carrie Lamové. Testování všeho obyvatelstva se zatím odkládá na neurčito. Domácí vězení pro děti však trvá.

Izolace lidí s pozitivním testem a jejich blízkých kontaktů a přísná 14–21denní karanténa po příletu do Hongkongu byly nástroje, které vláda použila k vymýcení covidu v komunitě v roce 2021. Získaného času však bohužel nevyužila k proočkování populace a k přípravě na další vlnu. Místo na očkovaní seniorů, které nechala úplně izolovat nejen od společnosti, ale i od jejich rodinných příslušníků, se vláda zaměřila na očkování dětí. Neočkovaní senioři dnes tvoří 90 procent obětí covidu.

Masivní emigrace

Lidi v Hongkongu ale netrápí jen strach z covidu. Někteří se mnohem více bojí vládní represe a odnětí svobody na dobu neurčitou, které tu může potkat v podstatě kohokoliv. Bojí se též odebírání covid pozitivních dětí rodičům, ke kterému v Hongkongu dochází už od počátku pandemie. Lidé, kteří popisují své zkušenosti z nemocničních a izolačních zařízení, nevnímají covid jako velký problém.

Jako největší problém popisují právě ztrátu svobody, nedostatek informací, nejistotu ohledně svého propuštění, obavu ze ztráty zaměstnání během detence, nevyhovující jídlo a též zdravotní problémy nesouvisející s covidem, kterým se nevěnuje žádná pozornost. I když nakazit se covidem nebo setkat se s někým covid pozitivním není v Hongkongu trestným činem, mnozí poukazují na to, že zdravotnická a karanténní zařízení jednají s těmi, kdo mají pozitivní test na covid, jako s trestanci.

V nouzovém stavu během pandemie využívá vláda hlavně zákon 599 z roku 2008 o prevenci a kontrole nemocí. Tento zákon a z něj vyplývající nařízení jsou využívána například k omezování práva sdružování na veřejnosti, které platí už od počátku roku 2020. Platilo i v období, kdy se covid v Hongkongu nevyskytoval. Podle posledního nařízení se mohou na veřejnosti setkat jen dva lidé a v restauracích mohou sedět jen dva u jednoho stolu. Od počátku epidemie bylo mnoho politických aktivistů odsouzeno nejen za porušení zákona o státní bezpečnosti, ale i za porušení zákona 599.

Drastická proticovidová opatření, mezi která patří už třetí rok bez řádné školní docházky, nucené separace dětí a rodičů, detence zdravých lidí, velké těžkosti pro ty, kteří by se chtěli po vycestování vrátit zpět do Hongkongu, a nejasnosti ohledně univerzálního testování a zákazu vycházení, jsou mezi hlavními důvody poslední emigrační vlny, kdy Hongkong začínají ve velkém opouštět i apolitičtí dlouhodobí rezidenti. Podle statistik jen v únoru 2022 opustilo Hongkong přes 70 tisíc rezidentů. To je bezprecedentní nárůst ve srovnání s lednem 2022, kdy vycestovalo jen 1600 lidí.

Kontraproduktivní vládní válečná rétorika

Politickou opozici od komunitní úrovně až po Legislativní radu se v Hongkongu podařilo zcela zlikvidovat, a tak je to jen hongkongská vláda, která nese plnou zodpovědnost za současnou situaci. Svou nelibost s jejími přehmaty vyjádřili i nejvyšší čínští představitelé. Upřesnili, že Hongkong se má zaměřit především „na snížení počtu úmrtí, péči o vážné případy a zastavení šíření infekce“.

To je nová mantra, kterou teď hongkongští úředníci poctivě opakují ve svých proslovech. Možná by stálo za to zvážit, zda by též mohli omezit šíření protichůdných informací, vyvolávání paniky a živení strachu. Podle odborníků z oblasti psychopatologie je vládní válečná rétorika během pandemie kontraproduktivní a přispívá jen k dalšímu prohlubování krize duševního zdraví obyvatel Hongkongu.