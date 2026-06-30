Ani Buddha s benzínem nepomůže. Ruský region na Sibiři je téměř na suchu

Jiří Just
Doporučujeme   12:00
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Premium

Auta čekají ve frontě na tankování u čerpací stanice v Čitě v Zabajkalském kraji v Rusku, 25. června 2026. | foto: Evgeny Yepanchintsev / SputnikProfimedia.cz

Kilometrové fronty, prázdné nádrže a popeláři bez nafty. Zabajkalský kraj vzdálený tisíce kilometrů od Ukrajiny pociťuje dopady ukrajinských dronových útoků na ruskou energetiku.

„Počínaje 27. červnem je výdej paliva fyzickým osobám pozastaven,“ hlásá růžový papír přilepený na tankovacím stojanu. Dřív vydával naftu, teď ji řidiči musí zoufale hledat na jiných čerpacích stanicích.

Ostrá benzínová krize

Zabajkalský kraj ležící na jihovýchodní Sibiři na hranici s Mongolskem a Čínou, s výraznou buddhistickou menšinou, zažívá ostrou benzínovou krizi. Patří mezi nejvíce postižené ruské regiony, jimž vévodí Ruskem anektovaný poloostrov Krym, kde prostí motoristé jsou na suchu více než týden.

Benzínka sítě Neftěmarket v centru Čity, která obyčejně platí za nejvytíženější pumpu, minulý víkend měla palivo pouze pro 50 automobilů. Pak musela zavřít.

Kraj, honosící se vlajkou rozvržením podobajícím se české, se nachází přibližně pět tisíc kilometrů vzdušnou čarou od ukrajinské hranice. Za celou dobu války sem zatím nepřilétl ani jeden ukrajinský dron. Přesto za ukrajinské vzdušné útoky platí mimořádně tvrdou daň.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.