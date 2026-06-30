„Počínaje 27. červnem je výdej paliva fyzickým osobám pozastaven,“ hlásá růžový papír přilepený na tankovacím stojanu. Dřív vydával naftu, teď ji řidiči musí zoufale hledat na jiných čerpacích stanicích.
Ostrá benzínová krize
Zabajkalský kraj ležící na jihovýchodní Sibiři na hranici s Mongolskem a Čínou, s výraznou buddhistickou menšinou, zažívá ostrou benzínovou krizi. Patří mezi nejvíce postižené ruské regiony, jimž vévodí Ruskem anektovaný poloostrov Krym, kde prostí motoristé jsou na suchu více než týden.
Benzínka sítě Neftěmarket v centru Čity, která obyčejně platí za nejvytíženější pumpu, minulý víkend měla palivo pouze pro 50 automobilů. Pak musela zavřít.
Kraj, honosící se vlajkou rozvržením podobajícím se české, se nachází přibližně pět tisíc kilometrů vzdušnou čarou od ukrajinské hranice. Za celou dobu války sem zatím nepřilétl ani jeden ukrajinský dron. Přesto za ukrajinské vzdušné útoky platí mimořádně tvrdou daň.