Herec z Jurského parku vyrazil bos a rozvířil diskuzi. Mohou žabky do společnosti?

Britský herec Jonathan Bailey se proslavil jako šlechtic Anthony z romantického seriálu Bridgertonovi, nyní hraje po boku Scarlett Johansson v akčňáku Jurský svět: Znovuzrození. A když se k uvedení nové dinosauří ságy konala tisková konference v Londýně, herec Bailey přišel v černých džínách, šedém svetru a - naboso. Reakce pak na jeho žabky - letní neformální obutí - byly více než rozporuplné.

„Nezlobte se na mě, ale nesnáším, když muži nosí žabky,“ zaznělo v internetové diskuzi pod fotografií hercových nohou. „Ať si lidi říkají, co chtějí, ale takhle špatný dress code je prostě neuctivý,“ přidal se další uživatel k debatě. Jiní zase sedmatřicetiletého herce chválí za vynesení jednoho z největších módní trendů tohoto léta. „Je pohledný, může si dělat, co chce!“

Bazénová klasika za 19 tisíc

Zda žabky vůbec mohou mezi lidi, nebo patří jen na rychlé pochůzky po městě - tak jak je ostatně nosí i Bradley Cooper po New Yorku - jsou otázky, o které se sice můžeme přít, ale konce se nedobereme. Zatímco tenisky si už své místo ve společnosti vydobyly, flip-flops neboli pantofle s páskem mezi prsty zůstávají diskutabilní volbou. Na společenských akcích je stále vídáme jen výjimečně – na rozdíl od pláží nebo bazénů, kam svou praktičností jednoznačně patří.

Baileyho černé žabky s gumovou podešví by ale také mohl leckdo označit za víc než jen tak obyčejné ťápoty. Sandály Dune, jak se oficiálně jmenují, totiž pochází z nabídky luxusní módní značky The Row a jejich cenovka činí 780 eur, tedy 19 tisíc korun. Americký módní vyhledávač The Lyst je také označil za nejvíce trendy botu tohoto léta!

Móda říká ano, etiketa váhá

Co tedy mluví ve prospěch Baileyho odhalených prstů? Pokud pro někoho není důvodem vysoké letní teploty, které tehdy v Londýně panovaly, pak musíme zmínit, že - Bailey není první! Už je tomu víc jak dvacet let, co si fotbalista David Beckham v roce 2004 obul na představeního svého instruktážního DVD Really Bend It Like Beckham bílé žabky! A vzpomeňme si na herečku Jennifer Lawrence, která v roce 2023 přešla červený koberec v Cannes v nákladné rudé róbě a černých žabkách.

Pokud tedy váháte, zda na příští společenskou akci - koktejl, garden party, svatbu či firemní recepci - vyrazíte v žabkách, vězte, že na takový krok není část společnosti stále připravená a možná vás kvůli nedodržení dress codu pošlou domů. Pokud budete mít potřebu si své žabky obhájit, mějte připravenou fotografii Jonathana Baileyho i Davida Beckhama.