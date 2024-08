Popsala jsem jednu ze svých neuróz a ono to zabralo. Ne na neurózu, ale na pár čtenářů, co měli pravděpodobně neurózy taky, akorát to nedali do novin, asi aby se jim lidi nesmáli. Já měla opačnou ambici. Aby se smáli. Občas se to dařilo a tuhle mě jedna paní překvapila štosem výstřižků ze všech tří tiskovin, které jsem během let svými výtvory zásobovala. Byl docela tlustý. Tak přece po mně zbylo něco hmatatelného, zaradovala jsem se.