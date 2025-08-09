Vzhůru do boje za větší počet dámských toalet. A pány poslat do parčíku?

A právě proto vás chci upozornit na jeden problém, který přetrvává i v naší progresivistické době a který, pokud vím, není podroben širší veřejné diskusi. Nejde o téma tak vznešené (a voňavé) jako jazyk český, ale v praktickém životě tuto situaci bezesporu s pocitem potupy zakusila každá žena. Totiž dlouhé fronty na dámských toaletách v kulturních i jiných institucích.
Však to znáte. Skončí třeba jedno dějství divadelního představení nebo první polovina koncertu, začne přestávka – načež nastane úprk žen směrem k nejbližším toaletám. Ty nejrychlejší mají štěstí, ostatním nezbývá než se zařadit do fronty a čekat a čekat a čekat… Někdy skoro celou pauzu, takže o skleničce sektu nebo klábosení se známými si mohou nechat jenom zdát. A při tom čekání a přešlapování my ženy jen závistivě sledujeme, jak muži kousek vedle do „svých“ dveří přicházejí a zase z nich odcházejí, aniž by se hromadili ve frontách.
Vážené feministky, udělejte s tím něco. Dámských toalet je prostě málo. A kdo za to může? Kdo to stavěl? Architekti, tedy vesměs muži! No jasně, jsme doma. I když na omluvu třeba takového Josefa Zítka, autora Národního divadla, nutno podotknout, že žil v 19. století, kdy se na ženské potřeby obecně vzato moc nehledělo, ale fronty se tvoří i v mnohem modernějších budovách. Tuhle jsem zavítala do přestávkového prostoru pro diváky v zámeckém pivovaru na festivalu Smetanova Litomyšl, tedy ve městě, které se pyšní prolínáním staré a moderní architektury a různými architektonickými nápady. Jo, pěkné nápady, na WC fronta jako Lovosice a ještě se vinoucí po schodech.
Z kulturních institucí, které navštěvuji, se s tím rozhodla něco dělat pouze Česká filharmonie, jež sídlí v Rudolfinu. Její management před pár lety na levé straně foyer nechal provést stavební úpravy a přidal ženám několik toalet. A hned je „provoz“ (o něco) plynulejší. Bohužel zůstalo právě jen u této jedné strany… Na pravou stranu ani na balkon už nedošlo.
Tajemství dlouhých front
Někteří muži by nejspíš namítli něco v tom smyslu, že kdybychom na sebe na toaletách nepatlaly pudry a rtěnky, nečesaly se a ještě si přitom třeba neesemeskovaly, šlo by nám to rychleji, ale já si tím nejsem tak jistá.
Jeden kolega mne přesvědčoval, že i kdyby se čas příchodu k pisoáru zdvojnásobil oproti zavření se v kabince, stejně to nedá tak velký rozdíl, a že je to skoro téma na psychologickou studii… A také se mne zeptal, zda je spravedlivé, aby chlapi měli dva pisoáry a kabinku a ženské třeba šest kabinek? Nu, na to je těžká odpověď. Možná je to opravdu námět na srovnávací genderovou studii. Pracovišť na to určitě máme dost.
Každopádně, milé feministky, vzhůru do boje za více dámských toalet. I to patří k likvidaci patriarchátu. Což rovnou předělat na dámské toalety i ty pánské – a pány poslat do parčíku?