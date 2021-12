Zachraňme Ukrajinu. Současná situace připomíná lavírování velmocí před Hitlerem

Spekulovalo se, že Rusové každou chvíli na Ukrajinu vtrhnou. Stalo se tak až o tři měsíce později, kdy ruská vojska vyrazila zachraňovat separatisty ztrácející půdu po nohama. Vojáci se však ke své příslušnosti nehlásili, neměli žádná vnější označení a maskovali jako separatistické jednotky.

Bez přímé pomoci ruské armády na přelomu srpna a září 2014 po celém profilu donbaské fronty a v únoru 2015 v bitvě u Debalceva by dnes zřejmě separatistické republiky na východě Ukrajiny ani neexistovaly. Moskva pak poslala vojska k hranici Ukrajiny ještě několikrát, naposledy letos na jaře. K ničemu ale nedošlo. Pouze při posledních manévrech zanechali podle amerických rozvědek vojáci v místech cvičení těžkou techniku, kterou je obtížnější a nápadnější přepravovat než lidi samotné.

Řada indicií ale napovídá, že dnes je situace jiná než na jaře i při minulých podobných situacích. Zkrátka přituhuje.

Příprava půdy k útoku

Ukrajina má směrem k Rusku i separatistům na východě země dobrou rozvědku a dobře ví, co dělá. A hlavně proč to dělá. Americká média informovala o tom, že ukrajinští představitelé v posledních týdnech diskrétně žádají Spojené státy o poskytnutí sofistikované výzbroje, kterou by se mohli účinně bránit. Podle časopisu Foreign Policy prosil ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov v Pentagonu u svého protějšku Lloyda Austina „zbraně, které Ukrajina ještě nikdy nedostala“.

Na seznamu byly prostředky elektronického boje nebo protiletadlové zbraně, jimiž by bylo možné vzdorovat leteckým útokům, které by ruskou ofenzivu tentokrát nepochybně provázely. Reznikov žádal i vrtulníky Mi-17 a cokoli dalšího, co USA nestihly dodat afghánské armádě poražené Tálibánem.

Ze strany Ruska pozorujeme několik týdnů vyostřenou rétoriku, která tak trochu připomíná nacistickou kampaň vůči Polsku těsně před začátkem druhé světové války v létě 1939. Od Vladimira Putina dokonce zazněla slova o genocidě. „To, co se nyní děje na Donbasu, velmi dobře vidíme, známe. To samozřejmě velmi připomíná genocidu...,“ prohlásil Putin.

Přitom měl na mysli pouze rusofobii, která je však na Ukrajině přirozenou reakcí na to, co se děje v posledních sedmi letech, a není ani až tak moc rozšířená, protože značná část obyvatel Ukrajiny včetně prezidenta Volodymyra Zelenského má ruštinu jako svůj rodný jazyk a netrpí žádnou nenávistí k Rusům jako k národu. Že jim není sympatický Putinův režim, je jiná věc.

Velmi ostře reagovala Moskva třeba i na plavbu ukrajinské lodě Donbas ke Kerčskému průlivu. Do konfliktu s Ukrajinou se dostává i běloruský vůdce Alexandr Lukašenko, který až teď uznal sedm let staré referendum o připojení Krymu k Ruské federaci, jako kdyby to dostal od někoho nařízeno.

Američané jsou opatrní

V samotné ruské společnosti pak pozorujeme fenomén vnímání Ukrajiny a Ukrajinců jako národa, který je součástí Ruska a jinou cestou než s ním jít nemůže. Možnost, že by Ukrajina měla z vlastní vůle vstoupit do Severoatlantické aliance, je pro mnohé Rusy nepředstavitelná a jsou si to schopni vysvětlit jen jako komplot Západu.

Státní propaganda přitom vytrvale pracuje i na vykreslování samotného Západu jako zapřisáhlého nepřítele Ruska, kterému bude třeba udělit lekci a povznést zemi minimálně k takové úrovni mezinárodního respektu, jako mělo během poválečné éry Sovětského svazu. A to včetně tehdejších sfér vlivu.

Ukrajině by teď pomohlo, kdyby na svém území měla americkou vojenskou základnu. Místo toho tu působí jen vojenští poradci a instruktoři, pohybující se v ukrajinských uniformách a působící i přímo na frontové linii se separatisty. Tyto lidi by však Američané v případě ruské vojenské akce rychle stáhli a stejně by to udělali další armády NATO, které na Ukrajině mají své vojáky (Česko tam nikoho nemá). I americký prezident Joe Biden totiž naznačil, že by si případný konflikt museli vybojovat sami Ukrajinci. Jeho země a celý Západ by Rusko přiškrtily jen ekonomicky, například odstřižením bankovního systému či odstavením části produktovodů, jako již dokončený Nord Stream 2.

Ačkoli slov o spojenectví bylo řečeno mnoho, objem vojenské pomoci za tím pokulhává a ukrajinská armáda, ač v daleko lepší kondici než v roce 2014, má ve svých arzenálech stále převážně starou sovětskou vojenskou techniku. Teprve relativně nedávno dostala od Američanů přenosné protitankové komplety středního dosahu Javelin a turecké útočné drony Bayraktar TB2, které Ázerbájdžánu loni na podzim pomohly k úspěchu ve válce o Náhorní Karabach.

Vystřelit si z Javelinu na frontě se separatisty ale mohla Ukrajina až letos na podzim. Začátkem listopadu pak Biden poslal do Moskvy svého ředitele CIA Williama Burnse sondovat situaci a domlouvat se s ruskou stranou. To jsou jen některé příměry, jak jsou Američané vzhledem k Ukrajině opatrní. Chtějí tak zabránit širšímu válečnému konfliktu, kdy by museli reagovat jako člen Severoatlantické aliance.

Otázka je, zda se takovému vývoji dá vyhnout a postoj Američanů jen bezděky nekopíruje ustupování Francie a Velké Británie Adolfu Hitlerovi těsně před druhou světovou válkou. Rusko zatím odstrašuje vůči NATO jediná věc, a to vědomí, že je výrazně slabší. Co se ale bude dít, pokud by Moskva za pár let nabyla přesvědčení o rovnováze sil, NATO by se rozpadlo nebo by z něj odešli Američané? Není z tohoto důvodu lepší využít současné výhody a navzdory ruskému vzteku Ukrajinu pod křídla Aliance rychle přijmout?

Autor je spolupracovník LN.