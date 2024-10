„Záhadné drony“ nad Amerikou. Kdo špehuje nad vojenskými základnami?

Podle informací WSJ drony zpravidla přilétají 45 minut až hodinu po soumraku. Pohybují se rychlostí zhruba 160 kilometrů za hodinu ve výšce kolem 1000 metrů. Stejně jak rychle se objeví, tak také mizí a ani při zapojení nejpokročilejších technologií, které má Langley k dispozici, není snadné je vystopovat.

Armádní radary jsou totiž kalibrované na větší objekty, aby je nemátly přelety ptáků. Dron, který má zhruba šest metrů na délku, zpravidla vůbec nezachytí. Jediné, co na noční obloze prozradí jeho přítomnost, jsou malá světélka a zvuk připomínající sekačku na trávu, což odpovídá nízko-nákladově vyrobeným dronům, jaké produkuje například Írán.

Bezradný Pentagon

Všechno naznačuje, že se nejedná o dílo žádného šprýmaře. Dronů je zpravidla hodně a nalétávají v „hejnech“. Jejich počty a trasy přeletu vykazují opakující se vzorce. I přesto je ale Pentagon bezradný. Sestřelit stroje nemůže a ani stínování dronů vlastními letadly není bez komplikací. K tomuto účelu by byly vhodná speciální zpravodajská letadla, jejichž použití je však na domácí půdě opět omezené federálními zákony. Použití rušičky signálu, která by dronu vyřadila naváděcí systém, by zase bylo příliš nebezpečné, poněvadž by mohlo poškodit prolétající letadla.

Do operace tak musela být zapojena místní policie státu Virginie, ale i ta se vrátila s nepořízenou. Podle WSJ dokonce bylo na stole zapojení speciálních sítí, kterými by drony chytala pobřežní stráž, ale i z toho nakonec sešlo pro obavy z překročení pravomocí. Jakou strategii do budoucna Washington zvolí, tak zůstává nejasné.

Není to poprvé, co se neznámé drony nad americkým nebem objevily. Před čtyřmi lety byly podobné případy hlášeny z Colorada, Nebrasky a Kansasu. I v této oblasti je řada vojenských základen. Dosud se však nikdy nejednalo o tak systematickou aktivitu jako v okolí Langley.

V nedávné minulosti také zaujaly případy takzvaných špionážních balonů. Ten nejslavnější sestřelilo americké letectvo nad východním pobřežím USA v únoru 2023. Stroj prokazatelně patřil Číně, Peking však dodnes tvrdí, že se jednalo o civilní balon, který sbíral informace o počasí.

Tomu ve Washingtonu nikdo nevěří, oficiální vyšetřování však potvrdilo, že balon během svého přeletu přes USA citlivé informace nesbíral. Nebylo však evidentní, zda to neměl vůbec v plánu, či mu v tom americké ozbrojené složky zabránily. Americký bezpečnostní analytik Elbridge A. Colby tehdy v rozhovoru pro Lidovky.cz řekl, že hlavním záměrem operace pravděpodobně bylo si Američany „oťuknout“ a případně je vyprovokovat k sestřelení. Peking tak údajně měl testovat, jak daleko ho Washington nechá zajít.