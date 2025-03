Městská evoluce v přímém přenosu: veverky mění barvu, chrání se před auty

Veverka popelavá je původem ze Severní Ameriky a ve Velké Británii se stala pro původní a drobnější veverku obecnou vážnou potravní konkurentkou. A nejen to. Přenáší smrtelnou nemoc proti níž je sama imunní, zatímco pro veverky obecné jsou veverčí neštovice fatální. | foto: Depositphotos

Vedle domu, kde bydlím, sídlí jakési myslivecké sdružení. Čas od času se z něj ozývají tklivé lovecké fanfáry. Sem tam před ním postávají a pokuřují mladí lidé, zřejmě adepti mysliveckých zkoušek. Někdy si sousedi v zeleném postaví auto napříč chodníkem. Kdo chce projít, musí ho obejít po silnici. Je mi to putna. Žiju s myslivci v míru. Stejně jsou na tom poněkud překvapivě i další obyvatelé naší čtvrti. Mám teď na mysli zajíce.

V zeleni mezi bytovými domy je jich hromada. Vcelku běžně pobíhají i kolem domu patřícímu mysliveckému spolku. Připadá mi to jako slušný trolling. Zajíci se myslivců zjevně nebojí.

Těžko říct, jestli jim došlo, že ve městě jsou flinty zakázané. Ušákům každopádně nevadí ani další lidští obyvatelé čtvrti. Podle mého odhadu k sobě nechají člověka přijít zhruba na dva metry. Teprve pak blazeovaně odhopkají.

Poškozený gen

Zajíci mají za ušima. Pochopili, že my, lidé z města, jsme neškodní. Možná si nás spojili i s nějakou tou mrkví a dalšími pamlsky, které se na vhodných místech tu a tam objeví. Tipuji, že městští ušáci se mají lépe než divocí žijící ve volné krajině. Klidnými je nechávají i projíždějící auta. Čtvrť je ostatně obytná zóna, s nejvyšší povolenou rychlostí dvacet kilometrů v hodině.

Takové veverky popelavé jsou na tom o něco hůře. Tito drobní hlodavci jsou doma ve východní části severoamerického kontinentu. Jako invazní druh se šíří i jinde, včetně území Spojeného království. Jednou možná doputují i k nám.

Veverky jsou nejčastěji šedé. Dají se ale potkat i hnědí, bílí nebo černí jedinci. Poslední zmíněná varianta je případ melanismu, tedy neobvykle tmavého zbarvení.

V případě veverek popelavých za něj může čtyřiadvacet chybějících písmen genetického kódu v genu jménem Mc1R. Ve volné přírodě je to jasná nevýhoda. Černé veverky jsou lépe viditelné pro své přirozené nepřátele. Mají větší úmrtnost než šedé. Ve městech je to však jinak.

Dopravní výběr

Alespoň to tvrdí tým vědců vedený Bradleym Cosentinem z univerzity v městečku Geneva ve státě New York. Černé veverky se totiž stávají méně často než šedé oběťmi dopravních nehod. Řidiči je totiž lépe vidí, což prokázalo několik výzkumů. Cosentino a jeho spolupracovníci hledali veverky usmrcené automobily okolo silnic ve městě Syracuse, ležícím rovněž ve státě New York.

„V okruhu deset až dvanáct kilometrů od centra města jsme zjistili, že melanici jsou mezi oběťmi nehod zastoupeni asi o třicet procent méně,“ shrnul Cosentino výsledky výzkumu pro časopis New Scientist.

Melaniky myslel černé veverky. Lidé se tak stali významnou silou ovlivňující evoluci těchto hlodavců, konkrétně jejich vzhledu. Biologové už objevili víc podobných příkladů.

Můj oblíbený je pobřežní ryba fundul mumiový. Získala odolnost proti jedovatým polychlorovaným bifenylům vypouštěným do mořské vody. Přežije i v koncentracích, které jsou pro ostatní ryby smrtelné.

Dost by mě zajímalo, jestli se nějaká taková evoluční změna dá pozorovat u městských zajíců. Tipuji zvýšenou rezistenci vůči přežírání. Všechny ty mrkve se musí nějak projevit.