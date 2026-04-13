Šáhedy letí přes Karpaty. Proč Rusko míří na cíle nedaleko slovenských hranic

„Během války není na Ukrajině absolutně bezpečné místo a dnešek je toho důkazem,“ napsala 1. dubna na své facebookové stránce organizace Náš dům – Perečín. Ten den na město na západě Zakarpatské oblasti dopadly tři ruské drony a poškodily elektrickou rozvodnu i další objekty kritické infrastruktury. Další dron dopadl u obce Lypča v chustském okrese.
„Nepokoušejte se přibližovat ke zbytkům dronů, pokud na ně náhodou narazíte,“ varuje pak šéf zakarpatské civilně-vojenské administrativy Miroslav Bileckyj. To, co je jinde na Ukrajině vcelku běžné, je v regionu, který byl dosud v závětří Karpat ušetřen úderů, neobvyklou a tak trochu znepokojující novinkou.
„Řekněte nám, kdo je vypustil. Z Ruska k nám přece takové nedoletí,“ říká ve facebookové diskusi profil pod jménem Vasilij Romanec. Pod tím následuje několik komentářů, které ho staví do latě. Pokud je ale diskutér skutečný, vypovídá to o tom, že v tomto specifickém regionu s etnickými menšinami, silnými vazbami na okolní země Rumunsko, Maďarsko, Slovensko a Česko není vnímání války tak jednoznačné, jako třeba v silně vlastenecky naladěném Lvově, Ivano-Frankivsku nebo Kyjevě.
Aprílový dronový nálet, ač ve srovnání s ostatními ruskými útoky na ukrajinské území nepatrný, tu narušil určitý pocit bezpečí, který v Zakarpatsku vládl. Na rozdíl od jiných regionů tu například ani nepraktikovali noční zákaz vycházení.
Není to první takový útok, v noci na loňského 21. srpna Rusko zasáhlo raketou továrnu amerického výrobce elektroniky v Mukačevu. Poslední akce je však výjimečná tím, že Rusko použilo i přes velkou vzdálenost a členitý terén drony typu Šáhed a ty dopadly jen pár kilometrů od slovenských hranic. Přičemž na uvedené cíle kritické infrastruktury nejspíš mířilo záměrně.
V bezpečí za Karpaty
Proč Rusové doposud nechávali Zakarpatsko relativně na pokoji, zatímco drony a rakety mířily pravidelně do sousední Lvovské, Ivano-Frankivské nebo Volyňské oblasti, není úplně jasné. Roli mohl hrát výběr cílů, protože severozápad Ukrajiny je logistickým koridorem pro dopravu zbraní na frontu a zároveň se tu cvičí vojska a opravují poškozená technika. Zakarpatsko leží poněkud stranou, je příjemným místem na oddech i populární destinací, kde je možné relativně v bezpečí přečkat válku. Navíc je to i daleko a tím se zvyšuje pravděpodobnost, že dron nedoletí.
|
Mohla v tom být i účelová snaha rozdělit ukrajinskou společnost. Zakarpatsko je regionem žijícím svým vlastním životem s etnickými menšinami Maďarů, Rumunů a nepřiznaných Rusínů. Lidé tu udržují vazby s okolními zeměmi, často vydělávají v zahraničí a domů se nevracejí, válečné nadšení tu není tak silné jako třeba v sousední Haliči nebo na Volyni. Možná hrály roli ruské vazby na Viktora Orbána, lze jen spekulovat. Pro vedení psychologické války by taková taktika jistě měla smysl, otázkou je, zda Rusko je na úrovni řízení vzdušných útoků a jejich plánování něčeho takového schopné.
V poslední době Rusové všeobecně svůj tlak a taktiku mění. Podle amerického Institutu pro výzkum války (ISW) rozšiřují občasné masivní noční údery na denní dobu. V noci na 24. března a pak během dne ruská armáda vypustila poprvé přes tisíc dronů a raket. „Rusko se tak může zaměřit na denní útoky, které by cílily na civilisty a civilní infrastrukturu včetně veřejných a otevřených prostor, kde se dá očekávat shlukování lidí venku,“ píše ISW.
Inspirací je podle analytiků institutu způsob, jakým ostřeluje svoje protivníky Írán, kdy nálety přes den dočasně zastaví veřejný život i práci. Na Ukrajině je to s nálety trochu jinak, lidé sirény většinou ignorují, protože ve velké většině výstrah nepřijde vůbec nic. Pokud by však nálety přicházely dlouhodobě v denní době a byly by intenzivnější, dá se očekávat, že to změní naladění společnosti.
Válka zřejmě potrvá. Co dál?
Co je ovšem důležitým faktorem, je blízkost slovenských hranic. Rusko nestřílelo nazdařbůh, mělo cíle dobře vybrané. Vědělo, že leží jen pár kilometrů od země, která s ním ve válce není a jejíž vláda vysílá směrem k Moskvě přátelské signály. Zda tím chtělo ukázat, že ani za Karpaty se nemůže Slovensko cítit bezpečně, není stoprocentně jisté, ale je to pravděpodobné.
Polsku vyslala loni v září Moskva varování v podobě přímého útoku drony bez hlavic na jeho území (šlo zřejmě i o test protivzdušné obrany). Nad Rumunsko a Moldavsko se drony dostávají pravidelně. Slovensko a Maďarsko zatím zůstávaly podobných gest ušetřeny. Budapešť ze známých důvodů, Bratislava zřejmě také, teď se ale v Moskvě rozhodli ji upozornit.
|
Ze slovenských vládních politiků reagoval jen prezident Peter Pellegrini. Vyzval k zavedení stavu ohrožení, který Slovensko dosud nezná. Měl by být jakýmsi mezistupněm mezi mírem a válkou, což by armádě umožnilo efektivněji reagovat na případné zbloudilé střely nebo drony na slovenském území. K tématu se plánuje kulatý stůl, kde by měli vojenští velitelé a zástupci koalice i opozice hledat shodu na posílení bezpečnosti a ochrany vzdušného prostoru.
Mírová jednání jsou v patu a obě válčící strany přiznávají, že v podobné intenzitě mohou dál válčit i několik let. Rusko je na koni díky vysokým cenám surovin na světovém trhu vyplývajícím z války na Blízkém východě, nahrává mu i přesměrování zájmu Američanů na Írán. Ukrajina si zase vybudovala společnost odolnou proti válce, evropští spojenci ji zřejmě padnout nenechají, a pokud si dokáže poradit s deficitem lidské síly pro frontu, může rovněž válčit léta.
Nic optimistického se tak čekat nedá a podobné situace se budou zřejmě opakovat. I Slovensko si tak, jak predikoval Pellegrini, bude muset zvyknout na dronové nebezpečí stejně jako Polsko či Rumunsko. Možná to ale přispěje k tomu, že i tradičně více prorusky naladěné Slovensko, které za půldruhého roku čekají parlamentní volby, začne možná více chápat, co z těchto končin skutečně přichází a jaké mají v Moskvě s naší částí Evropy úmysly.