Nekuřácká generace v Británii. Má stát zakázat kouření, nebo to nechat na volbě lidí?

V současnosti jsou cigarety a tabák obecně legálně dostupné od osmnácti let. Nový zákon předpokládá, že věková hranice se bude každý rok posouvat směrem nahoru a dnešním sedmnáctiletým se tak bude stále vzdalovat a vzdalovat. Ti, kdo se narodili nebo narodí po 1. lednu roku 2009, se tak legálně k cigaretám nemají nikdy dostat.
Řešení je to odvážné, převratné i elegantní, nicméně, bude fungovat? Znamená to, že když člověku, kterému bude v roce 2039 třicet let, neprodají v trafice cigarety? Ano, chápete to správně, neprodají. Nebo lépe řečeno, neměli by.
Odpor spíše ideologický
Autoři legislativy soudí, že něco takového ho už ale stejně ani nenapadne. Závislost na kouření vzniká do 20 let věku. To platí pro čtyři z pěti případů. Proč by se tedy měl někdo, kdo celý život nekouřil, najednou pídit po tabáku? Podle náměstkyně ministra zdravotnictví baronky Merronové, je nejjednodušší způsob, jak snížit počty kuřáků, „zabránit mladým lidem v tom, aby vůbec začali kouřit.“ Do roku 2050 by se tak, díky zákonu, mohla vytvořit nekuřácká generace.
|
Logiku to má. Ovšem zavání to silně státním diktátem.
Zdravotníci zákon většinou vítají. Zdravotní dopady i ekonomické náklady spojené s kouřením jsou nesporné. Tvrdit, jako svého času jeden český politik, že kuřáci jsou pro společnost vlastně užiteční, protože platí daň z tabáku a dříve, než začnou čerpat zdravotní pojištění, umírají, by ve Spojeném království roku 2026 nejspíš nikoho nenapadlo. Třeba už jen proto, že je to nesmysl.
O tom, že zamezení přístupu ke kouření celé jedné generaci zachrání desítky tisíc životů a zamezí vzniku mnoha případů rakoviny plic, mrtvice a srdečních onemocnění, pochybuje v Británii málokdo. Odpor vůči legislativě je spíše ideologický.
|
Otázky, které padají, jsou vážné: Neohrožuje zákaz svobodu volby? Svobodu, která dává každému jednotlivci právo, aby si dobrovolně ničil zdraví? Přesně tak argumentovala členka Sněmovny lordů baronka Fox z Buckley: „Nechci, aby kouřilo více lidí, ale také si myslím, že ve svobodné společnosti musíme dát lidem určitý prostor k volbě a to včetně té špatné“.
Kdo má pravdu? Je právo na přístup ke kouření opravdu jedním z lidských práv? Významný britský právník a člen Horní sněmovny soudí, že argumenty o svobodě jsou liché. „Zakazujeme heroin. Požadujeme, aby lidé používali v autě bezpečnostní pásy, i když jsou dospělí a měli by mít právo zaujmout jiný názor. Přesto to stát vymáhá,“ řekl deníku Times.
Jiné hlasy namítají, že věková hranice, která umožní přístup ke kouření, je politické rozhodnutí. Alkohol se také prodává lidem většinou až od osmnácti let. Někde, jako například v řadě amerických států, ovšem až od jedenadvaceti a jsou i země (a zdaleka se nejedná o země striktně muslimské), kde platí plošný zákaz pro všechny.
Prohibice nikdy nefungovala
Podle odpůrců je zákon progresivistický a povede k rozvoji černého trhu, neboť prohibice prý nikdy nikde na světě nefungovala. Nejsilnější kritika zaznívá z řad konzervativců, kteří jakoby snad zapomněli, že to byl jejich bývalý lídr a premiér Rishi Sunak, kdo s návrhem zákona přišel vůbec poprvé.
Podle kritiků by stačilo jen zvýšit legální hranici pro přístup k tabáku z dnešních osmnácti na jedenadvacet let. Účinek by byl prý stejný. I zde je jistá logika. Až do roku 2007 byl legální věk pro nákup tabáku šestnáct let. Mimochodem toto omezení platilo skoro sto let. Jen díky samotnému posunu věkové hranice na dnešních osmnáct let klesl počet kuřáků v nejmladší věkové skupině o třetinu.
Tento argument však může sloužit pro obě strany sporu. Pro posunutí hranice i pro samotný zákaz, tak jak ho upravuje nová legislativa. Ta už jen čeká na královský souhlas a platit by měla od příštího roku.
|
Snad to nedopadne jako na Novém Zélandu, kde přísnou regulaci nová vláda zrušila. Ostatně totéž slibuje i Nigel Farage a jeho strana Reform UK v případě, kdyby se dostala k moci. Nekuřácká generace ve Spojeném království by byl zajímavý precedens. Zatím platí podobný generační zákaz kouření jen na Maledivách a to pro všechny osoby narozené po 1. lednu 2007. Zkušenost Velké Británie, lidnaté a významné evropské země, ukáže, jestli je to jen výkřik do tmy a slepá cestička, nebo nový trend.