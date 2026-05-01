Nekuřácká generace v Británii. Má stát zakázat kouření, nebo to nechat na volbě lidí?

Ve Velké Británii se tiše odehrává revoluce. Revoluce v přístupu ke kouření. Lidé, kterým je dnes sedmnáct a méně, by si za svého života už neměli nikdy legálně koupit cigaretu ani jiný tabákový výrobek. Zavádí to nová legislativa, která začne platit od začátku příštího roku. Jejím cílem je dát vzniknout celé nekuřácké generaci. O něco podobného se pokoušela vláda na Novém Zélandě. Kabinet, který ji vystřídal, ale legislativu opustil.
V současnosti jsou cigarety a tabák obecně legálně dostupné od osmnácti let. Nový zákon předpokládá, že věková hranice se bude každý rok posouvat směrem nahoru a dnešním sedmnáctiletým se tak bude stále vzdalovat a vzdalovat. Ti, kdo se narodili nebo narodí po 1. lednu roku 2009, se tak legálně k cigaretám nemají nikdy dostat.

Řešení je to odvážné, převratné i elegantní, nicméně, bude fungovat? Znamená to, že když člověku, kterému bude v roce 2039 třicet let, neprodají v trafice cigarety? Ano, chápete to správně, neprodají. Nebo lépe řečeno, neměli by.

Odpor spíše ideologický

Autoři legislativy soudí, že něco takového ho už ale stejně ani nenapadne. Závislost na kouření vzniká do 20 let věku. To platí pro čtyři z pěti případů. Proč by se tedy měl někdo, kdo celý život nekouřil, najednou pídit po tabáku? Podle náměstkyně ministra zdravotnictví baronky Merronové, je nejjednodušší způsob, jak snížit počty kuřáků, „zabránit mladým lidem v tom, aby vůbec začali kouřit.“ Do roku 2050 by se tak, díky zákonu, mohla vytvořit nekuřácká generace.

Škody napáchané kouřením nejsou nevratné, zjistili vědci

Logiku to má. Ovšem zavání to silně státním diktátem.

Zdravotníci zákon většinou vítají. Zdravotní dopady i ekonomické náklady spojené s kouřením jsou nesporné. Tvrdit, jako svého času jeden český politik, že kuřáci jsou pro společnost vlastně užiteční, protože platí daň z tabáku a dříve, než začnou čerpat zdravotní pojištění, umírají, by ve Spojeném království roku 2026 nejspíš nikoho nenapadlo. Třeba už jen proto, že je to nesmysl.

O tom, že zamezení přístupu ke kouření celé jedné generaci zachrání desítky tisíc životů a zamezí vzniku mnoha případů rakoviny plic, mrtvice a srdečních onemocnění, pochybuje v Británii málokdo. Odpor vůči legislativě je spíše ideologický.

Plíce ohrožuje znečištěné ovzduší i užívání tabáku, říkají lékaři

Otázky, které padají, jsou vážné: Neohrožuje zákaz svobodu volby? Svobodu, která dává každému jednotlivci právo, aby si dobrovolně ničil zdraví? Přesně tak argumentovala členka Sněmovny lordů baronka Fox z Buckley: „Nechci, aby kouřilo více lidí, ale také si myslím, že ve svobodné společnosti musíme dát lidem určitý prostor k volbě a to včetně té špatné“.

Kdo má pravdu? Je právo na přístup ke kouření opravdu jedním z lidských práv? Významný britský právník a člen Horní sněmovny soudí, že argumenty o svobodě jsou liché. „Zakazujeme heroin. Požadujeme, aby lidé používali v autě bezpečnostní pásy, i když jsou dospělí a měli by mít právo zaujmout jiný názor. Přesto to stát vymáhá,“ řekl deníku Times.

Jiné hlasy namítají, že věková hranice, která umožní přístup ke kouření, je politické rozhodnutí. Alkohol se také prodává lidem většinou až od osmnácti let. Někde, jako například v řadě amerických států, ovšem až od jedenadvaceti a jsou i země (a zdaleka se nejedná o země striktně muslimské), kde platí plošný zákaz pro všechny.

Prohibice nikdy nefungovala

Podle odpůrců je zákon progresivistický a povede k rozvoji černého trhu, neboť prohibice prý nikdy nikde na světě nefungovala. Nejsilnější kritika zaznívá z řad konzervativců, kteří jakoby snad zapomněli, že to byl jejich bývalý lídr a premiér Rishi Sunak, kdo s návrhem zákona přišel vůbec poprvé.

Podle kritiků by stačilo jen zvýšit legální hranici pro přístup k tabáku z dnešních osmnácti na jedenadvacet let. Účinek by byl prý stejný. I zde je jistá logika. Až do roku 2007 byl legální věk pro nákup tabáku šestnáct let. Mimochodem toto omezení platilo skoro sto let. Jen díky samotnému posunu věkové hranice na dnešních osmnáct let klesl počet kuřáků v nejmladší věkové skupině o třetinu.

Tento argument však může sloužit pro obě strany sporu. Pro posunutí hranice i pro samotný zákaz, tak jak ho upravuje nová legislativa. Ta už jen čeká na královský souhlas a platit by měla od příštího roku.

Doživotní zákaz kouření pro mladé. Nový Zéland nechce dopustit, aby si nová generace začala s tabákem

Snad to nedopadne jako na Novém Zélandu, kde přísnou regulaci nová vláda zrušila. Ostatně totéž slibuje i Nigel Farage a jeho strana Reform UK v případě, kdyby se dostala k moci. Nekuřácká generace ve Spojeném království by byl zajímavý precedens. Zatím platí podobný generační zákaz kouření jen na Maledivách a to pro všechny osoby narozené po 1. lednu 2007. Zkušenost Velké Británie, lidnaté a významné evropské země, ukáže, jestli je to jen výkřik do tmy a slepá cestička, nebo nový trend.

Jablko za tři stovky, kilogram za tisícovku, žasl Putinův zmocněnec na Čukotce

Ruský vicepremiér a vyslanec prezidenta Vladimira Putina pro Dálněvýchodní...

Názor

Proč Piráti nikdy nebudou silnou stranou? Pohleďte, co předvádějí u sporu o očkování

Očkování proti žloutence.

Babiš završil cestu po Asii. Škoda v Uzbekistánu uzavřela miliardový kontrakt

Premiéra Andreje Babiše (ANO) v Uzbekistánu, kde vrcholí cesta české delegace,...

Trumpova vláda zatím nepočítá s tím, že nechá Kongres hlasovat o válce s Íránem

Prezident Donald Trump, ministr obrany Pete Hegseth a generál Dan Caine na...

Česko - Finsko 3:2. Dorážkou rozhodl Filip, zraněný Špaček zápas nedohrál

Momentka ze zápasu Česka proti Finsku na Euro Hockey Tour v Českých...

Poslední slovo

„Jak jindy vždy, k té noci hrůzné slavnosti dnes přistupuji“

Karel Oliva

Komentář

Podle Merze USA v Íránu selhávají. Obavy z dopadů války v Evropě rostou

Donald Trump přivítal německého kancléře Friedricha Merze poprvé v Bílém domě....

Úhel pohledu

Očkování nemá být bitevní pole. Zaměřme se na obnovení důvěry ve vakcíny

Očkování látkou od společnosti Pfizer.

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Doporučujeme

Jako absolutistický monarcha. Kongres selhal, Trumpovi se vzepřel jen Nejvyšší soud

Premium
Budova Nejvyššího soudu Spojených států amerických ve Washingtonu.

Nemocnici v Prešově hlídá vojenská policie. Kaliňák zastavil stavbu, možná se bude bourat

Stavba vojenské nemocnice v Prešově na Slovensku (25. března 2026)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.