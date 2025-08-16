Údiv v kapitalistické cizině. Vy jste zakázali komunistickou stranu?!

Jezdím pravidelně do země svých předků coby rodilý český občan, Řecko je mým druhým domovem. Netrávím čas pobytem v resortech, kam by mě cestovní kancelář dovezla s ostatními spoluobčany, ale žiji s běžnou populací. Na politiku dochází také, ovšem tentokrát přišlo novum. Sousedé se v zemi, která má za sebou neblahou zkušenost vojenské junty, která také byla kapitalistickou zemí za železnou oponou před rokem 1989, zeptali na první dobrou. Je pravda, že jste u vás zakázali komunistickou stranu?
Co s cizincem s Che Gueverou na ponožkách?
Neptali se sousedé, kteří by byli komunisté, bavili se se mnou lidé napříč společností, ať volí kohokoliv. Ptali se, jestli u nás stále máme demokracii a volnou soutěž politických stran. A co jako budeme dělat, když k nám přijede parlamentní delegace z Řecka (komunisté jsou tradiční a vždy zastoupená strana) nebo Kypru (kde byl dlouho prezident z komunistické strany), co budeme dělat, když nás navštíví parlamentní delegace z jiných zemí zpoza železné opony, kde jsou komunisté přítomní.
|
Od ledna bude propagace komunismu trestná. Co se stane s KSČM?
Inu, bylo to těžké, ale vysvětlil jsem, že se nejedná o zákaz komunistické strany, nýbrž symbolů komunismus propagujících, jako je například srp a kladivo, pěticípá rudá hvězda, Che Guevera atd.
Aj, naběhnul jsem si v kolébce demokracie, kde každý debatuje rád. Neboť debata začala. A jak je prý možné zakázat základ ideového směru? Přínosným vkladem do debaty se stala poznámka, co jako budou dělat v naší zemi, kam v hojném počtu hlavně kolem Vánoc míří řečtí turisté (fascinovaní památkami od středověku dále), když dotyční budou mít třeba na tričku hvězdu, na ponožkách Che Guevaru apod. To je jako zavřou na letišti nebo na ulici bdělí strážci zákona?
Vzpomenul jsem si na dobu studií a postulát tzv. frankfurtské školy o sebe reprodukující funkci kapitalismu. Zjednodušeně řečeno – kapitalismus je natolik životaschopný, že i to, co směřuje k jeho zničení, využije ve svůj prospěch a marginalizuje. Například Che Guevaru kapitalisté začnou tisknout na ponožky a trička, kupující už pak kupují módní symbol, nikoliv myšlenku, kterou se zpravidla nezabývají. Málokdo si dostuduje, o koho se jedná a co dotyčný chtěl.
|
Trestat propagaci komunismu? Spíše je to příprava na minulou válku
Inu, dal jsem se do vysvětlování podstaty, byť mi bylo trapně. Jak vysvětlit švejkování těm, kteří jej neznají? V Řecku je populární také Václav Havel (na divadelním ztvárnění jeho hry Vyrozumění jsem byl, reportáž v televizi jsme odvysílali ve zprávách). Havlovi rozumí, vždyť absurdní drama je součástí každodenního života všude. Ale Švejk? Restauraci toho jména mají rádi.
A jiné problémy nemáte?
Nu, a tak jsem tedy vysvětloval, že zákon mimo jiné prosadili lidovci, kteří s komunisty celou dobu před rokem ´89 seděli v Národní frontě, a teď se tváří, že oni nic, oni muzikanti. Do toho, že například ve Stačilo! jsou nejen komunisté, ale i ČSNS, jejíž členkou byla i Milada Horáková, jsem se raději nepouštěl, neboť by to byl už jen detail.
Jelikož se ale očekává, že to bude jen další zákonná norma, která bude pro uspokojení morální hysterie těch, kteří žijí více v minulosti než přítomnosti a budoucnosti, nakonec jsem řekl, že to je zákon pro forma, že se snad nic nezmění. Ale změnit se může, zákon máte a co když budou trestat? Odvětili mi. No jo, co když bude zase trestné myšlení, co když se budou trestat, i když máme vybudovanou svobodu slova?
Vím, že je Česká republika populární v Řecku, stejně jako je Řecko populární v Česku. Ale jelikož kromě zbytečného zákona už věděli jen o bitcoinech a nové Havlově hře v divadle, šli jsme zase dál, protože se přidali i další účastníci debaty z jiných kapitalistických zemí, kteří mluvil nějak tak: „Nemáte současné problémy?“
Současné problémy máme a je jich kupa, ještě že jsou před námi volby. Možná by se měl někdo zamyslet, co se stalo špatně za už skoro 36 let od listopadu 1989, že lidé využívají svého nezadatelného práva myslet si, říkat si a volit, koho chtějí, v tomto případě hnutí Stačilo!, v němž jsou i sociální demokraté a komunisté. Taková úvaha by byla ale složitější než přijímat hloupé moralistické zákony.