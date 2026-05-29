Konečně se zpřísnily odklady do prvních tříd. Zjednoduší se učení a dětem to pomůže

Ale začnu trochu zeširoka. Už dnes se škola v první třídě trochu školce podobá. Z vlastní zkušenosti vím, že i z toho důvodu tam děti chodí rády, ale současně se musejí něco naučit. Proto příliš neschvaluji konec známkování v prvních dvou třídách, který má přijít. Chválení dětem může zpočátku pomoci, ale známky alespoň jasně říkají, kde se plus minus nacházejí.
Už dnes mnohdy kantoři podstřelují známky, aby malé děti neodradili od učení. Proč se bojí přísnější klasifikace? Vždyť jen dítě upozorní, že se musí soustředit na základy, které bude potřebovat celý život. Čtení, psaní, kupecké počty.
Že známkování působí dětem stres? Život je plný stresu, a proto ani škola nemá být procházkou růžovým sadem. Dítě se musí připravit, že bude dělat složitá a nepříjemná rozhodnutí a že přijdou chvíle, kdy půjde o vše. Někdy uspěje, jindy ne.
Kdy známka pomůže
Aspoň dítě zjistí, že to tak je. A nesloží se při prvním neúspěchu. Jedna špatná známka může pomoci víc než kilometry slovního hodnocení. Každý učitel ho totiž píše ze subjektivního pohledu, používá jiný slovník a občas nechce naplacato říci: je to průšvih.
|
Začátek školy bez stresu. Tipy a triky, jak se učit s prvňáčkem
Právě tohle ale rodič potřebuje. Protože musí vědět, na čem má s dítětem pracovat. I jednoduchá forma drilu při učení základů není od věci. Dítě zkrátka musí vědět, že paní učitelka je hlavně učitelka, ne kamarádka. I když jsem samozřejmě rád, že už žáci nemusejí sedět s rukama za zády, jak jsme to zažili my. A nestojí nad nimi kantorka s ukazovátkem.
Dětští psychologové budou vždy zdůrazňovat socio-emoční začleňování a jak je dobré, aby se s dítětem v prvních třídách zacházelo „jako v bavlnce“. Ale vše by se mělo dělat s mírou, protože škola je hlavně vzdělávací instituce, která má dítě připravit do života, který není jen krásný a člověk se v něm potká s mnoha překážkami. Dítě si má uvědomit, že občas zklame, ale že to není konec světa. Vůbec totiž nejde o známky samotné, ale o to, co se naučíte. Známky jen jasně signalizují, zda to jde.
A tady se vrátím ke zpřísnění odkladů při nástupu dětí do první třídy. Prý to způsobí, že tam přijdou děti, které na to emocionálně nebudou mít. Trochu upozadím problém s dětmi s mentálním postižením, mám teď na mysli jen „průměrné“ dítě.
Zpřísnění odkladů zjednoduší učení, protože do třídy posadí většinou žáky v podobném věku, takže možná budou více dětští, ale když si učitelka upraví výuku na ně, může to být snazší.
|
Odklady školní docházky se zpřísňují. Nová pravidla a kdo má nárok
Doteď to bylo horší, některé první třídy se totiž stávaly „malotřídkami“, kde se kvůli odkladům potkávaly děti, jimž bylo v době nástupu i více než sedm let, a současně děti, kterým bylo šest těsně před příchodem do školy. Intelektuální rozdíly mezi nimi byly logicky mnohem větší. Učitelka a asistentka tak vlastně měly za úkol učit dvě až tři třídy najednou. Což vytvářelo velkou džungli a obří tlak na kantory.
Zpřísnění odkladů tuto džungli trochu pročistí. A děti alespoň zbytečně neztratí rok, který by strávily ve školce.