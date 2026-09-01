Faktem je, že měnit cokoli v systému školství není nikdy snadné. Naposledy to prošlo vlastně jen prvnímu polistopadovému ministrovi Milanu Adamovi, který přišel s nápadem obnovit osmiletá gymnázia, jež jsme tu mívali za první republiky, a prodloužil základní školu z osmi let na devět. Povinná školní docházka se přitom zkrátila, což je paradox vyplývající z faktu, že děti už prostě nemusely nutně na střední (ač na ně většinou stejně nastupovaly).
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Zásadní byla taky zelená pro vznik soukromých škol. Dále už se víceméně jen ladilo: financování, digitalizace, přijímačky, osnovy, maturity, inkluze. Vylepšovat je potřeba, i když se to většinou nepodaří tak, jak jsme si představovali. Nepodařila se už ta víceletá gymnázia, jelikož odliv motivovanějších žáků do primy (případně tercie) silně poškodil druhý stupeň základních škol.
Jednoznačný úspěch nezaznamenalo rovněž financování podle počtu žáků a pak podle počtu odučených hodin, přijímačky na střední školy se zvrhly v honbu za body, jednotná maturita se musí pořád měnit a inkluze má taky spoustu much. Osnovy, které stanovily, že v březnu se bude probírat podmět a v dubnu přívlastek, byly rozvolněny, aby školy dostaly víc prostoru pro vlastní iniciativu, ale na revizi rámcových vzdělávacích programů už padla spousta peněz, aniž by se shodli všichni, kteří se shodnout mají.
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Kdyby se sčítaly klady a zápory jednotlivých změn, bylo by obojího přibližně stejně. Ministrům jakožto politikům se ovšem počítají jen ty zápory. Pak se pusťte do nějaké reformy… Já si ale i myslím, že ta devátá třída by si pozornost zasloužila. Už proto, že je součástí onoho problematického, neboť o jedničkáře ochuzeného, druhého stupně základních škol.
Říká se, že zrušit devítku nejde, jelikož by to znamenalo, že by střední školy musely jeden rok přijmout děti ze dvou ročníků, na což nemají kapacity. Ale to se přece kdysi řešilo a vyřešilo tak, že na střední studia se žáci mohli hlásit už z osmičky. Kdo se nedostal, pokračoval do devítky. Což tedy třeba posunout nástup do víceletých gymnázií tak, že by se do nich nemohlo po páté nebo sedmé třídě, ale po osmé?
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Bez křiku by to nebylo, ale získala by se tím kapacita pro čtyřletá gymnázia a zkrátila doba, kterou žáci tráví na tom přebraném druhém stupni základek. A pravděpodobně by se tím i trochu ušetřilo. Je to jen nápad. Určitě někdo řekne, že nesmyslný, ale tak už to bývá. Hledat na něčem mouchy je vždycky vděčnější, než něco vymýšlet.