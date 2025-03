„Já mám zadání tě na přijímačky připravit!“ Dusit děti a stresovat rodiče ale není třeba

Jeden byl a je charakterizován například větami:

– „Já tě na ty přijímačky připravím, ať chceš, nebo nechceš!“

– „Mám zadání vás na přijímačky připravit a také to udělám!“

– „Ty to neumíš? To ale budeš potřebovat při přijímačkách!“

– „Jak že se ti ta povinná četba nelíbí? To budeš možná potřebovat i u přijímaček.“

Druhý přístup znám od jedné dnes šestnáctileté slečny:

– „Paní učitelko, Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou je těžká na čtení, je to psané staročeštinou.“

– „Staročeština je něco jiného, to se pleteš. Chceš asi říct archaičtějším jazykem, ne? Ale pokračuj.“

– „No prostě o válce jsou dnes už lepší jiné knihy.“

– „Tady jde i o kontrast silné ženy a slabých důvěřivých mužů.“

– „Tak zkuste tuhle.“

– „Tu znám, tu jsem četla.“

– „No a tam taky vyhraje silná žena, která byla v koncentráku. Ten závěr je překvapivej…“

– „No, abych se ti přiznala, tak jsem to úplně nedočetla, ale jestli chceš, tak si připrav povídání na deset minut na příští hodinu literatury a knihu koupíme do školní knihovny. A kdyžtak mi napiš ještě seznam, co jsi četla v poslední době a poradíme se, co z toho koupit.“

Přesněji jde o věty učitelek češtiny ze dvou severočeských devítek, ale první paní učitelka ta slova používala, jak děti vyprávěly, už od šesté třídy.

Asi nemusím říkat, které věty konvenují většině rodičů deváťáků. Ti jsou mnohdy ve stresu z přijímaček možná víc než děti samotné a chtějí, aby děti v testech uspěly skoro za každou cenu. Mnohdy je tlačí na gymnázia, aby děti měly co nejlepší obecné znalosti, případně, aby odložily rozhodnutí, co dál v životě, o čtyři roky.

A přitom v mnoha krajích, speciálně tady u nás, u hranic, snad učitelé a rodiče chytřejší děti ani stresovat nemusejí. Z dat Cermatu za rok 2024 totiž vyplývají zajímavá čísla, která se asi letos moc lišit nebudou. Pokud jde o nejžádanější gymnázia, samozřejmě vůbec nejtěžší je dostat se na školy v Praze. Třeba na Gymnázium Na Vítězné pláni musel mít přijatý alespoň 92 bodů z matematiky a češtiny. Tady u nás třeba v Kadani stačilo celkem 26, v Lovosicích 35, v Bohosudově 26, v Děčíně 22, v Teplicích 41… Jistě, průměrný zisk přijatých byl asi dvojnásobný, ale i tak tvrdím, že děti není třeba dusit. Nepohody si mnozí deváťáci užívají už dlouho. A to je stresové vrcholy, tedy samotné zkoušky a měsíční čekání na výsledky, teprve čekají.

Letošek byl navíc opepřen přijímačkami nanečisto, které podle poznatků ze škol dopadly bodově mizerně a i pro mnohé chytré a nadané děti byly silně demotivující.

Nevím, jak moc ke zdravému vývoji dětí přispívá časté a stresující srovnávání znalostí. Jistě je silně relevantní názor, že stát přes dvouhodinovku rozřazování dětí u přijímaček „odrovná“ řadu těch, kteří by mohli mít úspěchy později, jen teď potřebují čas. A ten možná nedostanou. A tlak pedagogů, rodičů a dětí na sebe samotné je velký: nejsem dost dobrý nebo dobrá, za nic nestojím, když teď selžu.

A co brát na střední školy co nejvíce dětí bez přijímaček jen podle vysvědčení ze základních škol a třeba talentovek nebo specializované zkoušky podle vybraného druhu školy? Co mladé lidi „třídit“ podle znalostí až v případě volby školy vysoké?

Autor je šéfem severočeské MF DNES