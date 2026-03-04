Nepřijatelná politizace. Proč do diskuse o bytových problémech zavádět politický rozměr?!

„Lidé, kteří dnes živoří na ubytovnách, azylových domech a mnohdy i na ulici, by díky němu mohli v následujících letech získat jistotu střechy nad hlavou za snížené nájemné,“ dočteme se v článku.
Jistě bychom si přáli nějaké pozitivní naděje a změny v naší současné bytové situaci, ale nevím, s kterými ustanoveními zákona jsou takové naděje spojovány. Ze žádného jeho ustanovení nevyplývá, že by měl někdo stavět byty zvlášť pro lidi z ubytoven, nebo pro bezdomovce přespávající na ulici, a to dokonce za snížené nájemné, ať již si autorka textu pod tímto pojmem představuje cokoliv. Soukromí developeři a pronajímatelé určitě nikoliv a obce budou mít byty pro své potřeby.
Spojování takových nadějí s řešením problému bytové chudoby u nás s tímto zákonem, a navíc velmi subjektivně vykládaným, považuji za velmi nebezpečné. Odvádí totiž pozornost od skutečných problémů, které však zákon neřeší.
Oprávněné pochybnosti
Autorka článku má „spadeno“ zejména na novou ministryni pro místní rozvoj Zuzanu Mrázovou. Ta se prý snaží o změny zákona, neboť ten prý „má značné finanční nároky na státní, městské i krajské rozpočty“. Vláda totiž ve svém prohlášení uvedla, že systém kontaktních míst, které by podle zákona měly být zřízeny, je nákladný a těžkopádný.
Samozřejmě. Nejde jen o to, že je nákladný, ale postrádá praktického smyslu. Informace, které by měly kontaktní místa poskytovat, obce již dnes dobře znají a sdělují je potřebným a zprostředkování, k němuž se snad tato místa chystají, umí jiní a lépe.
Dále se v článku dočteme: „Ministryně Mrázová, donedávna starostka města Bílina na Teplicku, dlouhodobě kritizovala zamýšlený systém garancí spočívající v tom, že by stát poskytl majitelům bytů záruku proti neplatičům a ti by díky tomu dávali své byty do užívání lidem s nízkými příjmy.“ Zdá se mi naprosto nevhodné, aby byly zpochybňovány názory bývalé starostky města, která má zřejmě velké zkušenosti z míst, kde se krize bydlení nejrůznějších vrstev naší společnosti projevuje nejzřetelněji.
Je samozřejmě možné a v praxi realizovatelné, aby někteří majitelé bytů dali své byty takto k dispozici. K takovému zprostředkování však zákonné úpravy není zapotřebí. Již dnes existuje celá řada profesionálních agentur jistě k tomu kvalifikovaných a takovýto způsob zprostředkování již provádějí některé charitativní organizace. Na tom však nelze postavit státní bytovou politiku.
Navíc nově vytvářený systém těch, kteří by na kontaktních místech jaksi z úřední moci vybírali vhodné nájemce a majitele k takovému zprostředkování, by byl velmi náchylný ke korupci, pokud by ovšem ze strany majitelů bytů existoval velký zájem. Což se asi nestane.
Ministryně ovšem právem zpochybňuje zákonem nastavený systém garancí. Pokud by stát měl, podle tohoto zákona, ručit pronajímateli nejen za nájem, který nájemce nezaplatí, ale také za škody, které nájemce majiteli v bytě způsobí, pak je zřejmé, že vzhledem k situaci v našich „vyloučených lokalitách“ tak bohatý stát opravdu nemáme.
Ke škodě společenských nálad
Ale o to vše ve skutečnosti nejde. Názory mohou být, a - jak je zřejmé - také jsou rozmanité. Jde o něco zcela jiného. Autorka článku píše: „Premiér Andrej Babiš se zkrátka jen snaží zametat jakékoliv pozůstatky působení minulého kabinetu, aby mohl tvrdit, že tento „nesmysl Fialovy vlády“ zreformoval do rozumné podoby. Hnutí ANO ale bydlení nerozumí…“
Proč však do rozumné diskuse o bytových problémech zavádět tento politický rozměr? Námitky proti tomuto zákonu zaznívaly i před jeho přijetím z celé řady míst, ale nebylo jim tehdy vyhověno. Namísto slibovaného zákona o sociálním bydlení byl přijat tento podivný konglomerát pokusů o řešení sociálních a právních problémů. Záměry a úmysly Babišovy vlády s tím nemají nic společného.
Stává se ale již pravidlem, že není snad celospolečenského problému, který by někteří publicisté a novináři neposuzovali tímto antibabišovským pohledem. Jakoby ani nebyl zájem problémy společně a kvalifikovaně řešit, ale jen je politizovat. Je to nejen ke škodě nálad ve společnosti. Je to prostě hloupé.