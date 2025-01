Je Rakušanova volební inkvizice prvním krokem k ministerstvu pravdy? A co zahrnuje „činnost pro cizí mocnost“

Ministr Rakušan tak zavádí novou volební inkvizici, která zatím nemůže zasahovat do voleb, smí však šikanovat. Dovedeme si jistě všichni představit, jak budou ti zlí a špatní politici dostávat pokuty, budou se odvolávat k soudům a bude trvat roky, než se občané dozvědí finální verdikt.

Účelu ale bude dosaženo, dokud nedojdeme k pravomocnému verdiktu. Do té doby smějí politici i média „sprostého podezřelého“ osočovat ze lži během voleb a vyvozovat z toho dalekosáhlé závěry (vždyť přece dotyčného odhalil úřad!). Tedy „veřejní nepřátelé“, chcete-li parvenu, kteří mezi naší politickou smetánkou nemají co dělat, budou dostávat pokuty. Občané jsou přece hloupí, nechají se oklamat a někdo jim musí vysvětlit, samozřejmě pro jejich dobro, co je pravda a co je lež.

Dovolená míra kritizování poměrů

Můžeme si pomoci příkladem. Jeden komentátor říká v titulku: Petr Pavel odmítl lhát, že žijeme v rozvalinách, a to se neodpouští. Z titulku vyplývá, že kdo by tvrdil, že žijeme v rozvalinách, je lhář a případně bude v nějaké kampani potrestán. Nicméně reálně nikdo konkrétní, kdo by mluvil o rozvalinách, neexistuje. Spíš jsou tací, kteří budou říkat, že naše země nevzkvétá a část občanů si nežije dobře a že bychom mohli prosperovat lépe s jinou vládou.

Jsou to lháři? Kdyby tato slova zazněla v kampani, dostane za ně někdo pokutu? Do jaké míry se smí kritizovat poměry? Zakážeme přehánění, hyperboly, nebo rovnou i ironii a sarkasmus? Jak bude úřadující pravdokontrolor u soudu dokazovat, že někdo svůj billboard nezamýšlel jako ironii, která nebyla pochopena?

Obhajuje každý, komu se tenhle nápad nelíbí, lživou kampaň? Ani náhodou, všichni víme, že lhát se nemá, a byli bychom, alespoň velká část z nás, moc rádi, aby kampaně byly slušné. Také víme, jak někdy bývá ošidné rozlišit mezi lží, manipulací a omylem. Dá se říci, že průhledné a jasné lži jsou v politice spíš vzácnější. Jenže negativní kampaň funguje, a tak ji všichni politici používají. Podívejte se, jak Petr Fiala dští síru na „obchodníky se strachem“. Jenže kdo posoudí, zda premiér nelže? Státní úředník. A jak se rozhodne?

Vládní kampaň bude v pořádku, „lživá“ opoziční nikoli

Pochopitelně očekávatelně, tedy ve prospěch premiéra, je tak téměř jisté, že vládní volební kampaň bude v pořádku, zatímco na opoziční najdou úředníci spoustu lží. Aby nebyla mýlka, zákon má platit až od ledna 2026, a tedy se netýká letošních voleb. „Dobrodiní“ volební lži tedy využije až příští establishment. Kdo bude vládnout na konci roku, je vlastně úplně jedno, ale tenhle hloupý nápad by se neměl ujmout a poslanci by jej měli smést z povrchu zemského.

Dosud žádný takový zákon nebyl a lež trestali hlavně voliči podle své vlastní úvahy tím, koho nakonec zvolili. Nynější móda sezóny je odhalovat nepravdy, dezinformace a fake news, takže bude po světě chodit úřednictvo s razítkem a diskvalifikovat názory s tím, že jsou to lži. Ano, zatím jen „bezzubě“, pokutou, ale to by v tom byl čert, aby se neobjevila společenská poptávka po tvrdším trestání lží.

Vždyť současná vláda chce od ledna 2026 zavést také nový zločin „činnost pro cizí mocnost“, v rámci něhož se bude trestat i sběr dat z otevřených zdrojů. Není-li tohle utahování šroubu a příprava na vznik ministerstva pravdy, tak co ještě?

Ve jménu demokracie se establishment snaží zavádět regulace a gumové paragrafy, které jsou snadno zneužitelné. Za minulého režimu jsme žili v demokratickém socialismu, který neměl s demokracií nic společného, chce někdo budovat liberální demokracii, jež se bude stále více podobat despotickým režimům, které nás ohrožují?