Mají smysl zákony, které pak svorně porušíme? Politici je vymýšlí opakovaně

Pro laika je to spor dosti neprůhledný. Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (z roku 2017) stanoví závazné limity možného deficitu, letos činí 246 miliard. Ale jsou tam různé výjimky a kličky, na nichž se teď obě strany sporu točí. Některé výdaje nad limit jsou povolené, zákon možná vůbec neplatí pro vrácené a až v čase provizoria přepracované rozpočty atd. Ať tak, či tak, za případné porušení tohoto zákona nehrozí žádná sankce, takže jde o přetlačovanou výhradně politickou.
Podobné, jen deklaratorní zákony, jsou velkým nešvarem českého práva. Zejména když se snaží právními, nota bene bezzubými právními nástroji svazovat politiku.
V 90. letech navrhoval Václav Klaus přijetí zákona, dokonce ústavního, o navždy vyrovnaném státním rozpočtu. Naštěstí od toho nakonec upustil, protože co by se asi stalo při první ekonomické turbulenci? Jako když třeba Miroslav Kalousek plánoval na rok 2009 schodek 38 miliard, ale výsledkem byla sekyra za 192 miliard. Tehdy i ve většině dalších polistopadových let by vláda, Sněmovna i prezident okatě porušili vlastní ústavní zákon.
Stejný nesmysl se ale skutečně propsal do řady jiných norem. Třeba novela školského zákona z roku 2023 přiznala učitelům platy minimálně na úrovni 130 % průměrné mzdy (a to ODS před volbami slibovala 150 %). I přes zákonný bič je ale realita dodnes mnohem skromnější: ani ne 110 %. K čemu je takový zákon, když se na něj kašle?
Podobně třeba zákon o financování obrany z roku 2023 zakotvuje povinnost vydávat na obranu ročně nejméně 2 % HDP, opět bez jakýchkoli sankcí. A vláda, aby ho neporušovala tak okatě, ho alespoň obchází předfinancováváním záloh na hodně budoucí zakázky.
Jedna věc je, že když sami politici bez mrknutí oka porušují vlastní zákony, nepůsobí to dobře, ba vybízí to k napodobování. Má to ale ještě horší důsledek. Rozdělování státních peněz je samou podstatou politiky. A čím více budeme „omašličkovávat“ různé výdaje, tedy zákonem určovat, kolik musí jít na co, destruujeme tím politiku samotnou.