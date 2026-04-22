Smí vůbec vrchní velitel vydat vojákům rozkaz? Co o pravomocích prezidenta říkají zákony

V nynějším sporu mezi vládou a prezidentem republiky o to, kdo má být vedoucím delegace na summitu NATO v Ankaře, se znovu ukázalo, že většina lidí má jiná očekávání ohledně pravomocí prezidenta republiky, než jak to odpovídá realitě.
V diskusích totiž často zaznívá argument, že samozřejmě vedoucím zmíněné delegace má být prezident, a to proto, že je vrchním velitelem ozbrojených sil. Což v sobě má automaticky zahrnovat veškeré pravomoci vůči armádě, její koncepci, výstavbě a nasazení, a vůbec problematice zajištění obrany státu. Včetně velení ozbrojeným silám, tedy oprávnění vydávat vojákům rozkazy.
Vrchní velitel v koutě
Realita je ale dost odlišná. Ústava říká, že prezident je vrchním velitelem ozbrojených sil, ale už nepřibližuje, co to znamená. A samotný pojem se napříč časem a světem dost proměňuje, není jednoznačný. Prezident republiky je navíc představitelem veřejné moci, tedy podle ústavy může pouze to, co mu zákon dovoluje, a nic navíc. Tedy onen ústavní pojem „vrchní velitel“ je dále specifikován zákony. A ty mohou být po jejich přečtení pro laika podivuhodné.
Zásadní je zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách. Podle něj prezident jako vrchní velitel schvaluje základní vojenské řády (tedy je ani nekoncipuje), jmenuje a odvolává náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky, propůjčuje čestné nebo historické názvy vojenským útvarům a zařízením a jim také propůjčuje vojenské prapory. Vedle toho prezident jmenuje náčelníka generálního štábu, ale na návrh vlády a se spolupodpisem premiéra. Tedy postavení vrchního velitele je, decentně řečeno, značně omezené. Pro zajímavost: operační plány armády, její strukturu, počty vojáků a koncepci výstavby armády podle téhož zákona na návrh ministra obrany schvaluje vláda.
Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, není o nic lepší. Prezident republiky je služebním orgánem, což v praxi znamená, že v některých zcela běžných záležitostech je odvolacím orgánem. To s velením nemá mnoho společného. Prezident také na návrh vlády jmenuje a povyšuje generály. To znamená určitý personální vliv v armádě, nikoliv ale vliv velitelský.
Pokud jde o zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, prezident je vládou pouze informován o činěných koncepčních opatřeních. Lepší to není ani s branným zákonem č. 585/2004 Sb. Podle něj prezident na návrh vlády vyhlašuje mobilizaci ozbrojených sil. Prezident také rozhoduje o vyslovení souhlasu se službou občana v cizích ozbrojených silách. Také za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může prezident vyzvat občany nacházející se v zahraničí, aby vstoupili do ozbrojených sil spojeneckého státu.
Toto jsou zákony, které definují postavení prezidenta republiky ve vztahu k vojákům, ozbrojeným silám, jejich výstavbě a nasazení, tedy v oblastech tvořících portfolio toho, co si představujeme pod jazykovým pojmem „vrchní velitel ozbrojených sil“. V žádném z uvedených zákonů není založena pravomoc velet armádě či vojákům. Ani pravomoc rozhodovat o podobě armády, operačních plánech nebo jejím nasazení. Natož o jejím financování nebo nákupech.
Parlamentní, poloprezidentský
Například takový Jan Lucemburský by se jistě divil, co si dnes pod pojmem „vrchní velitel“ představujeme. Naše ústava je v tomto směru značně matoucí. Modernější ústavy užívají úplně jinou terminologii, aby vyjádřily, že hlava státu je fakticky nejvyšším civilním nositelem kontroly nad ozbrojenými silami. Například polská ústava z roku 1997 ve svém čl. 134 stanoví, že prezident je nejvyšším představitelem ozbrojených sil. Přičemž v době míru tuto roli vykonává prostřednictvím ministra obrany, v době války na návrh vlády jmenuje vrchního velitele ozbrojených sil. Tedy toho, kdo armádě velí.
Takto také až doposud byl ústavní pojem „vrchní velitel ozbrojených sil“ v odborných textech vykládán. Určitou výjimkou byl kolega Zdeněk Koudelka, který v tomto směru vychází z toho, že zákon může specifikovat, ale ne omezit určitý ústavní pojem či oprávnění. Obdobnou pozici zaujalo v uplynulých týdnech více kolegů při výkladu pojmu „zastupuje stát navenek“, tedy že v tomto směru není prezident zákonem omezitelný.
Pokud by se stejný výklad měl uplatnit i na pojem „vrchního velitele“, potom je na jedné straně vhodné zákony upravit a na straně druhé se otevřeně přihlásit k tomu, že jsme poloprezidentským systémem. Protože pro něj je typické, že prezident republiky má výkonná oprávnění v oblasti formování zahraniční a obranné politiky. Potom by ale také bylo vhodné, aby byl z výkonu své funkce odpovědný, což dnes podle ústavy není.