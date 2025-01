Propuštění bez důvodu. Je návrh krok vpřed nebo zpět pro trh práce?

Nejprve krátké shrnutí faktů. O zavedení výpovědi bez uvedení důvodu původně uvažovala i vláda, ale nakonec ji stáhla. Ale část poslanců z vládních stran ODS a TOP 09 ji do návrhu fakticky nového zákoníku práce prostřednictvím poslaneckého návrhu opět vrací.

Přes odpor vládních stran, zejména většiny ODS a také lidovců. Podle návrhu poslanců by bylo možné propustit člověka bez udání důvodu, dostal by ale dvojnásobné odstupné ve srovnání s osobou, která by byla propuštěna například pro nadbytečnost. Mělo by to výrazně usnadnit život podnikatelům.

Když by daného člověka nepotřebovali, prostě by ho propustili. Nemuseli by dokazovat, že dotyčný hrubě porušuje pracovní kázeň nebo že je nadbytečný a nepřeškolitelný na jiné místo. Dobré by to mohlo být i pro zaměstnance. Ty jsou dnes v případech, kdy je chce takto firma propustit, často nuceni k výpovědi dohodou a to i za horších podmínek, než pro propuštění ze zákonných důvodů.

Pomoct lidem i firmám

Na návrh se sesypala kritika hned ze dvou stran. Za prvé velmi silná ze strany odborů zastupujících zaměstnance a některých i vládních politiků. Podle nich je to pošlapání práv pracujících na pracovišti a propouštění bez důvodu je neobhajitelné. Zvláště v současné situaci, kdy se začíná na některých místech hromadně propouštět a brzy může být na pracovním trhu ještě hůř.

Na to ovšem kontrovali někteří navrhovatelé, že v současné situaci není návrh problém, protože nezaměstnanost je nízká a propuštění lidé snadno najdou práci a navíc dostanou slušné odstupné. Což jim ale zase vyčítají někteří podnikatelé, že v současné situaci je takové odstupné příliš vysoké, když si přece propuštění snadno najdou práci.

Tahle argumentace je zarážející a naprosto šílená. Když odhlédneme od toho, že současnou situaci přirozeně každý vidí jinak, jeden vidí láhev poloplnou a druhý poloprázdnou, nynější stav nesmí být argumentem pro navrhování či schvalování nějakého zákona, který má vydržet léta či desítky let.

Nejde přece o to, že v budoucnu bude vyšší nezaměstnanost nebo že dnes je nízká, ale o to, aby nový zákoník práce vyhovoval všem a to jak v době vysoké, tak i nízké nezaměstnanosti.

Aby na jednu stranu přinášel lidem jistotu, že nezůstanou bez peněz, na druhou stranu umožňoval zaměstnavatelům měnit výrobu a zaměstnancům si hledat s nějakým finančním polštářem nová lepší místa. Zákoník práce má pomoci lidem, aby se nebáli měnit místo, firmám, aby inovovaly a tím aby rostly mzdy a celá ekonomika.

Argumentovat současností či blízkou budoucností – byť to možná někteří dělají, protože nechtějí použít jiné, sofistikovanější argumenty – vede jen k tomu, že se najde něco odpovídajícího současné situaci či blízkému budoucnu a pak, až se situace kterýmkoliv směrem výrazně změní, bude ekonomika trpět.

Stejně jako je tomu v mnoha jiných oblastech, kde poslanci schválili zákony vhodné jen pro určitou situaci, a které teď zaměstnancům, zaměstnavatelům, ale i rodičům malých dětí či nezaměstnaným komplikují život.