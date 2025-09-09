Zámek ve Veleslavíně nikdo nechce, ale přece ožívá kulturním programem

Městská část Praha 6 má areál zámku v bezplatné výpůjčce od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, která byla nedávno prodloužená do 30. dubna příštího roku. Peníze na zakoupení zámku „šestka“ nemá a různé domluvy a čenže s majitelem objektu se zatím nedaří vyhandlovat. Aspoň se tedy zpřístupnila zahrada a také se ukázalo, že lidem, kteří žijí v jeho okolí, není jedno, co s areálem bude, a začali v něm sami od sebe organizovat kvalitní kulturní program.
Slavné pacientky a povedené výstavy
Společnost Zachraňme Zámek Veleslavín tu pořádá výstavy, setkání, besedy, komentované prohlídky a dokonce se tu hrálo i divadlo a program je naplánovaný i na celý podzim. Areál je velmi příjemný, zahrada je sice zanedbaná, ale nabízí příjemnou procházku i posezení. A výstavy tu mají zvláštní kouzlo, jen lehce vybydlené interiéry mají opravdu punkový charakter, jak prohlásila malířka Pavla Soukupová, která zde naposledy představila příběh své Galerie S. Tu založila u sebe doma o pár kroků dál v roce 2006 a za těch bezmála dvacet let se tenhle projekt má hezky k světu.
Přizvala tehdy k němu dvě osobité umělkyně sochařku Ivanu Šrámkovou, která se věnuje tvorbě skleněných soch i malbě, a malířku Kamilu Najbrtovou, jejíž obrazy kombinují klasickou malbu a optické iluze vytvářející efekt hologramu. Jejich originálům by vlhkost výstavního prostoru asi neudělala úplně nejlépe, ale obrazy Pavly Soukupové ji unesou, hlásí se k nové figuraci, jsou plné stříbrného světla a hezky se třeba vyjímají u torza dlaždiček, které v jedné místnosti zbyly. Jsou radostné, hravé, vtipné, inspirací jim jsou zvířata, rostliny, lidi, ale také v nich bývá zasutá vzpomínka na ztracený holčičí svět, je v nich i trochu melancholie a smutku. Výstava také připomněla uplynulá léta galerie ve výběru pozvánek, které jsou malými grafickými skvosty.
V jiných místnostech je zase k vidění výstava ateliéru tvorby písma a typografie Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Jde o texty z výboru z úvah a reportáží, které Milena Jesenská uveřejňovala v časopise Přítomnost. Výbor s názvem Nad naše síly: Češi, Židé a Němci 1937-1939 sestavil Václav Burian a vyšel v roce 1997. Výstava název přebrala a všechny texty na velkých panelech jsou vysazeny fonty, které navrhli studující Ateliéru tvorby písma a typografie na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Instalace představuje výběr dvaceti pěti autorských písem, která vznikla jako školní práce v ateliéru během posledních pěti let.
Milena Jesenská je také s veleslavínským zámečkem spojená, léčila se tu v roce 1917 v soukromém sanatoriu pro nervové a plicní choroby. Další slavnou pacientkou byla Charlotte Masaryková a náš první prezident si tu po návratu do Čech zřídil kancelář. Sanatorium založili dva lékaři Oskar Fischer a Leo Kosák a prosperovalo až do začátku druhé světové války, kdy nacisté majitele donutili zámeček odprodat. V zámku pak zřídili sídlo pro Vystěhovalecký úřad pro Čechy a Moravu, což byl fond, do něhož převáděli peníze ukradené židovským spolkům a nadacím. Z těchto zdrojů pak financovali transporty do koncentračních táborů. Československý stát budovy dědicům po válce nevrátil.
Nepochopitelná nečinnost úřadů
Zámek ve Veleslavíně by mohl být skvělým kulturním centrem s mnoha aktivitami, je to velký a zajímavý prostor a je dost nepochopitelné, že městská část Praha 6 ani magistrát hlavního města Prahy nevyvíjejí více úsilí. A přitom je k dispozici promyšlený koncept takového centra včetně využití všech budov. Sehnat prostředky na jeho opravu by jistě dalo práci, ale není to až tak nemožná věc. Když může v prostorách bývalého multikina Galaxie na pražských Hájích vzniknout prostor propojující umělecké instituce z různých oblastí od Dejvického divadla až po přehlídku 4 +4 dny v pohybu, proč by se něco podobné nemohlo zrodit ve Veleslavínu. Areál je krásný a inspirativní a ještě má k dispozici velkou zahradu pro plenérové akce.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se na konci září poosmé pokusí v elektronické aukci zámek prodat, od listopadu loňského roku, kdy s aukcemi začal, cena klesla z původních 580 milionů korun na 296 milionů korun. Z toho, co se odehrálo, je zjevné, že se nikdo nehrne, jenže majetkový úřad nemůže akceptovat žádost hlavního města o bezplatný převod.
Tohle strkání o majetky mezi státem a městem hlava nebere, zvlášť když jde o veřejný zájem. Praha 6 sice artikulovala, že je její prioritou, aby zámek a park Veleslavín i nadále sloužily veřejnosti a staly se přirozeným centrem, ale jenom prohlášení asi v tomto případě nebudou stačit.