Západ musí umět přivřít oči, když jde o jeho zájmy. Ale stanovit si, přes co nejede vlak

Současná vlna nekončících krizí v nejistém světě zahání Západ do kouta. Dosud alespoň navenek vždy prosazoval ochranu demokracie a lidských práv. Usnadňovala to dominance USA, za nimiž se vezla Evropa, což jim umožňovalo dávat všem „hraběcí“ rady, co je správné – a co špatné.